Los Hitos, la villa visigoda que quiere recuperar su pasado “guardado en un almacén”

Las campañas de excavaciones que está llevando a cabo en el yacimiento visigodo de Los Hitos el equipo que dirige el arqueólogo Jorge Morín han permitido en los últimos tres años habilitar este espacio para su visita e investigar sobre la historia de este período en el entorno de este enclave histórico situado en Arisgotas, una pedanía de 45 habitantes dependiente del municipio de Orgaz (Toledo),

Este conjunto histórico forma parte del triángulo de “la huella visigoda” en la provincia de Toledo junto a Santa María de Melque (La Puebla de Montalbán) y la Iglesia de San Pedro de la Mata (Sonseca), además del tesoro de Guarrazar. Ya en el primer año de excavaciones, en 2016, se halló un palacio visigodo del siglo VI, “un rascacielos” que alcanzó los 14 metros y que sería precedente al de Santa María del Naranco (Oviedo). El descubrimiento de casi 40 tumbas del siglo VII con restos humanos en el panteón funerario que albergaría este palacio fue otro de los primeros hallazgos en la primera campaña que se hacía en Los Hitos desde 1976.

En la segunda campaña se pudo excavar e investigar una iglesia del siglo VII que sería después transformada en una mezquita en el siglo XI. Y, entre las labores que han llevado a cabo en esta última, se ha podido terminar la excavación del palacio en la zona oeste, ha comenzado a excavarse una gran plaza del yacimiento o se ha documentado la existencia de una cerca amurallada de más de dos metros de anchura en la parte este, en un conjunto que ocuparía entre tres y cuatro hectáreas.

Son solo algunos de los trabajos que ha destacado Morín durante el balance que ha realizado de esta tercera campaña en la Diputación de Toledo junto al vicepresidente provincial y alcalde de Orgaz, Tomás Villarrubia, y la vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, María Ángeles García. En la comparecencia, han lanzado un mensaje directo al Gobierno regional: quieren recuperar los fondos de este yacimiento que están “guardados en un almacén de Sonseca”, entre los que se encuentran unas 80 piezas de escultura del palacio visigodo o material cerámico, para poder exponerlos en el Museo Visigodo de Arisgotas,

Bancales de cultivos o la ocupación andalusí

Entre las labores que se han llevado a cabo este último año, Morín también ha destacado la consolidación de estructuras excavadas o la generación de itinerarios para la visita de las estructuras excavadas este año. Tras el palacio y la iglesia, las labores han continuado por la fachada norte del conjunto, donde han identificado un edificio tripartito que abre a un patio y a una plaza. Este espacio, fechado en el siglo VII, fue reocupado en época andalusí durante los siglos X y XI.

También han reconocido otras reocupaciones andalusíes en el perímetro exterior sur de la iglesia, en la cual se ha finalizado la excavación del pórtico sur. Otra de las documentaciones que han realizado es la de al menos tres bancales de cultivos.

Balance de la tercera campaña de excavación en Los Hitos Diputación de Toledo

Desde que se iniciaron las campañas, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Orgaz se han volcado, económica y culturalmente, con este proyecto en el que han invertido 150.000 euros -60.000 y 90.000 euros respectivamente- en parte destinados a las excavacaciones en las que han participado seis peones que han recibido formación arqueológica y técnicas básicas de albañilería, o los 20.000 euros empleados en la reapertura del Museo Visigodo de Arisgotas.

Una vecina dona un capital y un friso al museo

La idea de este museo surgió de los vecinos que durante años han conservado restos de piezas visigodas en sus viviendas y de las que donaron buena parte para conformar la actual colección que se exhibe. Esta labor de sensibilización para recuperar y reunir los restos arqueológicos sigue dando frutos ya que en esta última campaña una vecina ha cedido también un capital de mármol y un friso de la iglesia que serán incorporados al museo, detallando también en su cartel descriptivo -como hacen con todos- quién es la persona que lo ha donado.

Junto a los restos descubiertos que también se han integrado de las campañas de excavación, actualmente el museo muestra unas cien piezas de lo que fue el palacio y, “apenas” dice Morín, veinte de la iglesia. que han podido conocer los 15.000 visitantes que han pasado en estos tres años por el yacimiento de Los Hitos, 20.000 contando “aquellas personas que acceden por su cuenta, sin visitas programadas, al espacio del yacimiento”, ha manifestado el alcalde de Orgaz.

Imagen aérea del yacimiento visigodo de Los Hitos / Imagen cedida por Jorge Morín

Conservar el patrimonio ‘in situ’

A la intención de ampliar este museo, y la de conservar y seguir trabajando en el yacimiento, se asocia también el objetivo de fomentar el conocimiento y puesta en valor entre de este propio patrimonio conservándolo ‘in situ’, así como con la idea de reforzar la vida en el medio rural y el propio turismo en la zona. En este sentido, apelan a la colaboración de la Junta en este proyecto, en el que hasta el momento se había mantenido al margen. “Hemos conseguido algo que se nos escapaba. Hemos convencido a la Junta de que este yacimiento es importante y que entra dentro de su programa de actuación en trabajos de investigación arqueológica en Castilla-La Mancha”, ha anunciado el alcalde de Orgaz en este sentido.

“Voy a pedir que hagan un esfuerzo por reintegrar al Museo de Arisgotas piezas dispersas que salieron del yacimiento y que deben volver al sitio de donde salieron, porque en almacenes no pintan nada, no aportan nada y de ellas no disfruta nadie”, ha agregado Villarrubia, que ha valorado la sensibilidad de los vecinos de Orgaz y Arisgotas con la conservación de los restos arqueológicos en el museo, que volvió a abrir sus puertas el pasado mes de abril y que ha conseguido “socializar” este patrimonio.

Réplica del diseño de una iglesia

Uno de los elementos más singulares del yacimiento de Los Hitos, es la inscripción de un fragmento de caliza del siglo VII que podría conmemorar la reconstrucción de una iglesia, el cual se encuentra en el Museo de los Concilios en Toledo, lugar en el Morín considera que debe continuar. No obstante, ha ensalzado el valor de esta pieza arqueológica y ha señalado que están tramitando con el Instituto Geológico y Minero de España hacer una réplica de la misma para poder exponerla en el museo.

A la divulgación de este patrimonio también ha contribuido el interés que despierta el yacimiento entre estudiosos, investigadores, centros educativos, asociaciones y público en general. En este sentido han recordado algunos de los trabajos llevados a cabo este año con estudiantes de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la de Alcalá de Henares o la Universidad Central de México D.F. También, se realizó una jornada de puertas abiertas dentro de las Jornadas Visigidas de Arisgotas.

Para interpretar y dimensionar este conjunto histórico, el proyecto cuenta también, con la colaboración de otras instituciones y universidades, con estudios de fauna, antropológicos, de morteros, ortofotos -como las imágenes que mostramos- o vuelos de dron. También este año se ha comenzado un estudio sobre el campo magnético de la tierra y otro de georradar, así como también se continúa con los estudios arquitectónicos y de cálculo de los edificios en colaboración con la Escuela de Arquitectura de Toledo. Todo ello con la intención de entender mejor nuestro pasado.