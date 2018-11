El PP no tiene “nada que decir” tras pedirle toda la oposición cesar al edil de Cuenca que ensalzó a Franco

Los grupos municipales de Ciudadanos, PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cuenca han pedido el cese o dimisión del edil del PP Carlos Navarro después de que publicara en su estado de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp un mensaje de enaltecimiento al dictador Francisco Franco con motivo del aniversario de su muerte.

Ante esta petición de cese, el presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, ha circunscrito el mensaje a una opinión personal rechazando tomar medidas al respecto, al tiempo que ha contraatacado diciendo que "algunos partidos" de los que ahora piden la dimisión o cese de Navarro "han estado exaltando y admirando a dictadores en activo y se han estado financiando con dinero de esas dictaduras", pese a lo que "no hacen ni críticas ni condenas". "No tengo nada que decir", ha dicho.

Primero era Izquierda Unida quien confiaba en que el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, cesara de "inmediato" de su cargo a Navarro. "El envalentonamiento de la extrema derecha es fruto de la impunidad del franquismo. No podemos permitirnos como democracia ni un paso atrás", manifestaban desde la formación de izquierdas.

Después, la Agrupación Local del PSOE de Cuenca ha pedido tanto al alcalde como al presidente del PP de Cuenca que "dejen de amparar y que cesen de inmediato al concejal". "Alguien que ensalza así la dictadura no puede mantenerse como representante de los conquenses, por lo que exigimos que deje su acta como edil de manera inmediata o bien que sean sus directos superiores quienes le cesen".

Carlos Navarro y estado de su Whatsapp el 20 de noviembre Las Noticias de Cuenca

De su lado, el Grupo Municipal Ciudadanos en Cuenca se ha sumado a la petición de dimisión del edil y ha demandado explicaciones para los conquenses de "por qué mantiene el equipo de Gobierno a un edil cuyos principios están más próximos a un régimen dictatorial que a los valores democráticos". La portavoz de la formación naranja en el Consistorio, María Jesús Amores, ha indicado que la publicación de Navarro en WhatsAap dando las gracias a Franco con motivo del 43 aniversario de su fallecimiento "no deja lugar a dudas".

"El alcalde no puede mirar hacia otro lado y decir que no es apología de nada. Merecemos una explicación. ¿Va a tomar alguna medida?", se ha preguntado la edil al tiempo que ha añadido que "si el Partido Popular decide tener entre sus cargos de responsabilidad gente cuyos ídolos son dictadores, en Ciudadanos preferimos estar del lado de los demócratas, defender la libertad individual y hacer una política responsable".

"No se puede enaltecer a un dictador"

También el Gobierno regional se ha pronunciado al respecto en boca de su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, quien ha considerado que "cuando se tiene un puesto de responsabilidad hay que ser cuidadoso". "No se puede enaltecer a un dictador. No creo que sea forma de proceder. Y no puede ser el intento de justificación", ha aseverado el 'número dos' del Gobierno regional.

Finalmente, Podemos Cuenca cree que la ciudad "está muy por encima de estas conductas y de quienes las justifican", por lo que ha pedido además la dimisión de Navarro y la del alcalde. "Es más urgente que nunca un cambio político en el Ayuntamiento que desaloje a quienes convierten recurrentemente a Cuenca en noticia nacional por este tipo de cuestiones, ensuciando así la imagen y el prestigio de nuestra ciudad".