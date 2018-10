El PSOE corrige la "ruta social" anunciada por el PP: "Que hagan la ruta de los recortes"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha presentado la página web www.juntosprogresamos.es, el portal en el que se dará publicidad al proceso "más participativo de la historia" en la elaboración de un programa electoral. "Queremos que sea un compromiso personal de Emiliano García-Page para la credibilidad con la palabra dada a los ciudadanos hace cuatro años", recalcó Gutiérrez.

"Está abierto a la militancia, a expertos en distintas materias y a los ciudadanos. Los que quieran participar deberán inscribirse". De esta manera, explicó que se convocarán cinco foros; dos de ellos sociales con seis mesas temáticas y tres foros de debate general que se desarrollarán en las cinco provincias de la región desde noviembre a enero. “Con ellos, queremos involucrar, desde un regionalismo sano, a todos los que creen en la defensa de Castilla-La Mancha y en el proyecto de García-Page para que la dirección de nuestra región siga siendo la de avanzar y no volver a la marcha atrás y al retroceso que supuso la etapa del PP”.

En cuanto al Partido Popular, ha querido enviar un mensaje al nuevo presidente del partido, Paco Núñez, tras anunciar una "ruta social" por los pueblos de la región. "Que haga una ruta de recortes, que se vaya a los 800 pueblos donde se quitó el médico, el profesor, cerró la escuela y la ruta de transportes. A visitar a los afectados por las políticas de Cospedal", argumentó el socialista, para que así los 'populares' puedan explicar "por qué defienden los recortes y por qué ahora hay que creer en esto. En vez de una ruta social, haga una ruta así".

Igualmente, ha tachado de "esperpéntico" el anuncio del PP de querer consultar a la ciudadanía "si están a favor del agua". "¿A quién tienes que preguntar, Paco Núñez?", criticó Gutiérrez, que señaló que es "esperpéntico que demuestre que no tiene claro que en Castilla-La Manchal necesitamos unidad en materia de agua". Igualmente, señaló que así se demuestra que han "estado mintiendo" en relación al Pacto Nacional del Agua y que así "reconocen que no lo ha habido". "Ante el descubrimiento de esta traición, queda demostrado que no hay ganas de defender en materia de agua", concluyó.

Por último, en relación a la visita que ha realizado Pablo Iglesias a Oriol Junqueras, afirmó que “ni compartimos ni nos gusta que Iglesias vaya a la cárcel a negociar los presupuestos generales del Estado. Ni es el portavoz del PSOE ni es miembro del Gobierno de España ni la cárcel es un anexo de las Cortes Generales donde se puedan negociar”.