Page apoya a Pedro Sánchez: “No todo vale en política y empatizo con sus emociones”

Pedro Sánchez tiene el apoyo de una de las voces más críticas dentro de las filas socialistas después de haber anunciado que cancela su agenda tras la “campaña de acoso” contra su esposa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le ha mostrado su respaldo mediante un mensaje en la red social X. En esa publicación dice “empatizar” con el presidente del Gobierno afirmando que “no todo vale en política”.

“Coincido con el Presidente que no todo vale en política y empatizo con sus emociones. Todo mi apoyo para defender la política en la que no quepan las campañas de ataques ni los insultos personales”, ha dicho García-Page. No se pronuncia sobre la continuidad o no del presidente del Gobierno.

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo castellanomanchego se refiere a esta cuestión. Hace un par de meses, al referirse al caso de Koldo García y defender que los dirigentes socialistas no se habían “lucrado”, habló de los “procesos tóxicos” en los “solo coincidir con alguien en la calle, ya te contamine”.

En este sentido puso como ejemplo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. “Es un tema en el que me gustaría que hubiera delicadeza. El papel del consorte es muy delicado, no tiene estatus oficial pero se la ha juzgado como si lo tuviera”.