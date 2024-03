Page defiende a los cargos socialistas por el 'caso Koldo': “Tengo la convicción de que no se han lucrado”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha roto una lanza a favor de los cargos socialistas a los que el PP está señalando de manera continua por aparecer sus nombres en la investigación de la trama de mascarillas del 'caso Koldo'. Aunque no ha mencionado explícitamente ni a Pedro Sánchez ni a Francina Armengol, ha dicho tener la “convicción personal” de que desde el presidente hasta los cargos autónomicos que conoce, “no se han lucrado ni han propiciado conscientemente el lucro ilegal de nadie”.

Primero, en declaraciones previas a un evento organizado por El Español, preguntado por la gestión que el PSOE está realizando de este asunto, ha apuntado que “no existen protocolos” para ello, pero ha remarcado: “Tengo el convencimiento de que, desde el presidente y los cargos que conozco, no están en esto para lucrarse”. “Otra cosa distinta es que en el entorno de los políticos a veces crecen alimañas y nos hacen mucho daño”, ha dicho después.

“Hoy por hoy no sabemos exactamente dónde acaba el hilo de esta madeja. Lo primero es saber lo que ha pasado y por supuesto cortar por lo sano, cuanto antes, mejor. Pero lo que más me preocupa es que no parece que las soluciones vayan a ser rápidas, porque hay demasiada información y va ir a más. Esto va a presidir la política española durante bastante tiempo”, ha augurado.

Posteriormente, durante su intervención en el acto, se ha reafirmado: “Mi convicción personal es que ni se han lucrado ni han propiciado conscientemente lucro ilegal de nadie. Otra cosa distinta es que se hayan hecho las cosas mejor o peor, que eso tenga consecuencias y que en este contexto, una simple coincidencia en la calle con alquien ya te contamine. Estos procesos son tóxicos”.

De hecho, ha querido poner como ejemplo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, señalada también por este caso. “Es un tema en el que me gustaría que hubiera delicadeza. El papel del consorte es muy delicado, no tiene estatus oficial pero se la ha juzgado como si lo tuviera”.

“En situación se zozobra”

Después, ha abundado en la defensa de los cargos socialistas. “No tengo ninguna duda: no han jugado al enriquecimiento. Lo preocupante a día de hoy es que todavía queda mucho por opinarse, esto nos tiene a todos en situación de zozobra, como si no ya fuera suficientemente complicada la situación política”.

“Una cosa es que haya gente que abuse de ti, que haga las cosas mal, y otra cosa distinta es que alquien se haya beneficiado personalmente, al menos que eso quede claro”, ha apostillado.

Finalmente, García-Page ha dicho tener la impresión de que esta cuestión “se va a plantear dentro de muy poco con otros nombres y otras empresas” y ha precisado, como ya adelantó su consejero de Sanidad, que en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha han tenido “permanentemente rastreando” para ver si tuvieron relación con la trama “aunque sea por casaluidad”.