Roberto Polo: "Sin rechazo no puede haber modernidad ni vanguardia... el tiempo nos dará la razón"

La razón "más importante" para que el coleccionista Roberto Polo se haya decantado por la ciudad de Toledo para ceder parte del arte contemporáneo que atesora -más de 7.000 obras- es que, a su juicio, es "conocida como una ciudad que ha rechazado en las últimas décadas la modernidad".

Así lo ha manifestado el mecenas cubano-americano durante el desayuno informativo 'Espacio Reservado' que ha protagonizado, organizado por encastillalamancha.es y en el que ha respondido a las preguntas de los allí presentes, algunas "infantiles" o "pueriles" según las ha definido él mismo y orientadas a conocer cuáles son a su juicio, las piezas de mayor valor de las que van a poder verse en esta colección que se inaugurará el próximo 27 de marzo en el Museo de Santa Cruz.

Polo ha aseverado que "las vanguardias solo existen cuando son rechazadas" ya que, a su parecer, "sin el rechazo no puede haber modernidad, no puede haber vanguardia". "El tiempo nos dará la razón", ha señalado el coleccionista de origen cubano y con ancestros gallegos, que ha señalado que "quien no cultiva lo nuevo no tiene historia mañana".

"Tomen consciencia de si quieren vivir en un cementerio o en una ciudad con una propuesta cultural internacional de gran envergadura, una de las grandes colecciones antológicas del siglo XX y XXI. Es una decisión vuestra, no la mía, yo hago mis maletas y me voy a París", ha aseverado Polo con cierta petulencia sobre su colección, que por el momento se ha cancelado en Cuenca después que la Fundación Antonio Saura se haya negado a abandonar la Casa Zavala, edifio en el que se planteaba instalar parte de la muestra.

Obras de 160 artistas que no están en museos españoles

En total, entre ambas colecciones -en la de Toledo, que comienzan a instalarla este próximo lunes, y en la de Cuenca, cuando puedan ubicar las piezas previstas en el Archivo Histórico- se podrán ver cerca de medio millar de piezas de 163 artistas distintos, de los que de 160 no se pueden encontrar obras en otros museos españoles.

Ambas colecciones, ha anunciado Polo, formarán parte de la casa de subastas inglesa Sobtheby's, que trabaja con colecciones de 350 museos internacionales. "No hay otra comparable... nosotros ya estamos dentro antes de abrir las puertas".

Entre las obras que ha destacado de esta colección, Polo ha citado la pintura de una vanguardista llamada Marthe Donas, quien tuvo que firmar sus obras como un hombre porque "si no no era aceptada". La muestra contará también con esculturas, arte conceptual, instalaciones... "todas las expresiones artísticas visuales posibles", ha aseverado.

Así, ha puesto en valor su colección al asegurar que la casa de subastas inglesa Sotheby's, donde solamente hay 350 museos internacionales ya cuenta con la colección que se instalará en Toledo y Cuenca antes de abrir las puertas de los respectivos centros donde se instalarán.

"En Madrid o Valencia no sería un evento histórico"

Como argumento para justificar la cesión de sus obras en una ciudad como Toledo, Polo ha destacado que sea "la segunda ciudad más visitada en España", que está a poca distancia de Madrid o que sea "sede de intelectuales y artistas". "La fundación de un museo de arte moderno y contemporáneo, en ciudades como Madrid o Valencia no sería un evento histórico", algo que si cree que puede significar para la capital de Castilla-La Mancha.

Además, Polo ha señalado que su intención, una vez se hayan puesto en marcha los proyectos de Cuenca y Toledo, es promover un festival internacional de ópera en Castilla-La Mancha ya que, ha lamentado, España "no tiene ni uno". "Tenemos el clima, los sitios, el legado musical.. ¿Por qué no lo tienen? porque los españoles no lo han hecho", ha sentenciado.

"No he pedido nada a cambio"

El coleccionista, a quien el Gobierno regional le ha cedido una vivienda en Toledo, asegura que no ha pedido "nada a cambio" por ceder parte de su colección: "Lo que recibo es más que suficiente: el honor". "Al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Felpeto, -quien ha presentado en este acto a Roberto Polo- le hable de elegancia moral. Eso quizá esté lejos de la cultura y la mentalidad en España. Yo fui educado en Estados Unidos, donde nos enseñan a devolver a la sociedad una parte de lo que se he podido ganar, Europa se quedó muy atrás en eso", ha señalado con soberbia el mecenas.

En este sentido, el director artístico del museo, Rafael Sierra, ha defendido que se trata de un proyecto "muy sostenible" que ha contado con una inversión de 1,2 millones de euros, "una inversión mínima" menor a lo que por ejemplo dice que costó la instalación de la exposición de Ai Wei Wei en Cuenca.

"Un paso decisivo para Castilla-La Mancha"

Previamente a su intervención, en la que ha dado muestras de su petulancia, Polo ha sido presentado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, que ha defendido que los informes realizados de la Colección Polo "dejan claro que estamos ante una colección de nivel internacional". "Representa un paso decisivo para el papel que Castilla-La Mancha ocupará en los museos de arte contemporáneos", ha recalcado Felpeto.

El consejero cree que esta proyecto supone "una oportunidad histórica para Castilla-La Mancha" y ha recalcado que es "compatible" con el Plan Director del Museo de Santa Cruz. "Ni le impide ni le resta nada, le suma", ha agregado, al tiempo que ha desmentido que las piezas que no van a exponerse ahora en Cuenca vayan a ubicarse finalmente en Toledo, aunque no ha descartado que sí pueda utilizarse alguna obra.

Además, Felpeto ha recalcado que "los grandes artistas" de la región se irán incorporando a este proyecto y que, espacios como San Felipe Neri en Toledo, supondrán también una oportunidad para los artistas locales. Sobre las obras almacenadas que se encontraban en el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo, ubicado en la Casa de las Cadenas, el consejero ha señalado que "hay que vaciarlo con criterio". "Hay que poner fechas y establecer una memoria económica", ha apuntado también en referencia a las demandas realizadas por la la Plataforma por el Arte Contemporáneo en Toledo (PACTO).