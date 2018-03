El alcalde de San Pedro se opone al “proyecto actual” de la macrogranja en Pozuelo

El alcalde de la localidad albaceteña de San Pedro, el socialista Daniel Sancha, se opone al proyecto de la macrogranja en Pozuelo tal y como está planteado actualmente toda vez que asegura que su Ayuntamiento tratará de impedir que instalaciones de este tipo se asienten sobre el suelo de su término municipal. La macrogranja proyectada se ubicaría en la Finca La Lossa. Son 1.100 hectáreas de terreno en el término municipal de Pozuelo y quedaría tambien muy cerca de núcleos de población como La Zarza (1,5 kilómetros), Casas de Cañete (1,7 kilómetros), Argamasón (2,3 kilómetros), de Pozuelo (2,6 kilómetros) y de La Solana que está a tres kilómetros, y escapa, por envergadura, de las que hasta ahora han rondado la región y prevé la instalación de 51 naves para 140.000 cerdos.

Daniel Sancha ha salido al paso de las acusaciones vertidas a lo largo de estos días por los miembros del Grupo Popular en su Ayuntamieto que aseguraban incluso que el primer edil había negociado con la empres CEFUSA, la promotora del proyecto, y filial del Grupo Fuertes, puestos de trabajo en su localidad. Ante todo el revuelo se ha convocado para el próximo 21 de marzo un pleno extraordinario, a petición del Grupo Popular, para tratar sobre la macrogranja de Pozuelo y la repercusión que pueda tener, de forma directa o indirecta, en San Pedro.

En ese pleno los socialistas, liderados por Sancha en este caso, han presentado una moción donde solicitan a la Consejería de Agricultura y Medioambiente, que a día de hoy está en pleno proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de la macrogranja, la realización de “todos los estudios ambientales y económicos que garanticen el estricto cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al proyecto, especialmente en lo referente a las distancias a núcleos habitados y a las medidas correctoras que procedan, para evitar las molestias y olores en los alrededores de la instalación”.

Tambié pide copia a la Consejería del proyecto de CEFUSA para la instalación que prevé albergar a 140.000 cerdos en hasta medio centenar de naves, porque hasta ahora han podido acceder a él por otras vías. Con el proyecto en la mano, dice Sancha, su corporación podrá proceder a su estudio “y a la elaboración de las alegaciones que en interés de nuestros vecinos se estimen procedentes”, justifica.

Una planta de biomasa para los purines

El no del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro al proyecto está condicionado a que se hagan ciertas modificaciones. Y es que Sancha exige que se incorpore el estudio de un procedimiento de tratamiento de los purines procedentes de la instalación de una planta de biomasa “con objeto de evitar su vertido a los suelos de nuestra provincia, para lo que existen alternativas técnicas contrastadas y ya en funcionamiento en otras instalaciones similares”.

Sólo hay un inconveniente, que estas modificaciones deben hacerse antes de que la Junta haya emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya que, si lo hacen después, “se les puede acusar de prevaricación”, según advierten grupos ecologistas de la región. Algo similar están haciendo en municipios como Villanueva de la Jara en Cuenca. En este caso la macrogranja no va proyectada en su término municipal sino en el vecino, Pozorrubielos. Aún así el consistorio, gobernado por el PP, está cambiando el POM y va a crear ordenanzas para impedir, en la medida que pueda, que cientos de cerdos estén a pocos kilómetros de la localidad.

“Este es un proyecto que no afecta en ni un metro cuadrado al término municipal de San Pedro”, ha reiterado en varias ocasiones Sancha aduciendo que la responsabilidad de que se instale en Pozuelo es exclusiva de Pozuelo y de su Ayuntamiento. Es más, ha asegurado ante algunos vecinos y miembros de la ‘Plataforma No a la macrogranja de Pozuelo y Argamasón’ que el consistorio de San Pedor no presentó a alegaciones al proyecto porque desconocían que el proyecto estaba sobre la mesa. Ni la Consejería de Agricultura, ni el alcalde de la localidad colindante de Pozuelo, también del PSOE, trasladaron el proyecto de CEFUSA a San Pedro.

Ahora y ya que este sábado está prevista una visita, organizada por CEFUSA y el Ayuntamiento de Pozuelo, a la macrogranja de Cancarix (cuyo tamaño se estima que es la mitad de la proyectada en Pozuelo) ha animado a los vecinos y miembros de la plataforma a que participen de la visita y también de la reunión a la que el alcalde de Pozuelo sí ha dado un espacio municipal, algo que no ha hecho semanas atrás con las peticiones de la plataforma.

Críticas a la postura del PP