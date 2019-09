Vox se queda huérfano en Toledo: los dos concejales abandonan la formación

Terremoto en la formación de Santiago Abascal en la provincia en la que alcanzó uno de sus mejores resultados en las pasadas elecciones generales. En concreto, en la capital regional de Castilla-La Mancha. Tan solo un día después de que se conociera que Alberto Romero, el portavoz del grupo municipal de Vox Toledo, ha presentado su renuncia a continuar como concejal en la Corporación, su hasta ahora compañero de filas, Luis Miguel Núñez, ha decidido abandonar la formación y pasar a ser concejal no adscrito.

La noticia ha sido adelantada por encastillalamancha.es y confirmada por este medio con el propio Núñez, que aunque señala que pronto dará sus explicaciones “con pelos y señales, desde la más profunda educación a todo el mundo” sí deja entrever “diferencias políticas” y desacuerdo “con el funcionamiento de determinados órganos del partido”.

Llegados a este punto, considera que “para defender los intereses de los toledanos lo mejor es liberarte de una vía política y poder desempeñar tu función con total libertad y sin cortapisas de ningún tipo”, apunta Núñez , que reitera que “habrá oportunidad de explicarlo todo con tiempo y calma”. “Mi decisión no tiene nada que ver con la de Alberto Romero, ni están vinculadas ni de la mano”, agrega.

Núñez ha registrado un escrito en el Ayuntamiento para solicitar su abandono del grupo, un punto que tendrá que ser debatido en el pleno del mes de octubre, ya que el orden para el de este mes, que se celebra este próximo jueves, ya está establecido. Curiosa imagen la que dejarán Romero y Núñez esta semana, representando al grupo municipal de Vox en un pleno cuando ambos han abandonado ya el partido.

“Las decisiones no se toman nunca de la noche a la mañana. Todo lo que hay alrededor de esta situación no ayuda. He presentado una solicitud, que se puede llevar a cabo o no, y es susceptible de modificación o anulación pero la intención es esa”, remarca Núñez sobre el escrito en el que solicita ser concejal no adscrito a partir de ahora en el Ayuntamiento de Toledo, ciudad a la que piensa venir a vivir junto a su familia, que reside ahora en Alberche del Caudillo.

Desautorizado por su partido por el trasvase Tajo-Segura

Núñez fue presidente provincial de Vox en Toledo, cargo de que fue relegado por Daniel Arias, como también fue apartado para encabezar la candidatura en Toledo en detrimento de Romero, pasando a ser el número dos.

El pasado mes de enero, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox desautorizaba la opinión de Luis Miguel Núñez sobre los trasvases después de que, en uno de los actos del partido en la capital regional, este apelara al problema “sangrante” del Tajo y asegurara que el río es “una charca infecta”. En un comunicado oficial, la formación recalcó que es favorable a un Plan Hidrológico Nacional en el que estarían incluidos los trasvases, sin embargo, meses antes, Núñez llegaba a afirmar que “el trasvase Tajo-Segura hay que suspenderlo de manera inmediata porque en el Levante tienen recursos suficientes”.