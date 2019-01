Vox designa a Toledo como el punto donde comenzar la "reconquista" del centro de España

Una hora antes de iniciar el primer gran acto de Vox en Toledo, el éxito era evidente. Largas colas de personas se agolpaban en las puertas del auditorio del Hotel Beatriz y las banderas españolas llenaron el recinto, que vibraba al ritmo de canciones como 'Y viva España' de Manolo Escobar, 'Mil calles llevan hacia ti' de La Guardia o Loquillo y la tan comentada 'No puedo vivir sin ti' de Coque Malla.

El público era de todas las edades, bebés incluidos, y los gritos de "¡Viva España!" se repitieron durante toda la jornada. La previsión era de mil asistentes: llegaron centenares y mucho antes de que Santiago Abascal entrase al escenario"Quedan 23 minutos", comentaban los asistentes, impacientes por la primera visita del presidente de la formación a la capital autonómica.

José Luis Sánchez, coordinador del partido en Toledo, que ha sido alcalde del PSOE en la provincia y también candidato de UCIN fue el encargado de abrir el acto, agradeciendo a la Ejecutiva nacional que "arropase" a la localidad. "Vox es una herramienta al servicio de los ciudadanos, a los españoles que se sienten discriminados por las leyes que tenemos", aseguró. Celebró igualmente que el acto "se les fuera de las manos" y aseguró que tienen "fe en la militancia" e "ilusión" en que el proyecto crecerá "exponencialmente." "Santiago, no nos abandones", pidió a Abascal.

Además, predijo que las comarcas de Toledo, la Sagra baja y Talavera de la Reina "marcará historia". "Vox es la fusión de dos grandes ciudades que han sido abandonadas", recalcó. Los dirigentes de la provincia también utilizaron el río Tajo y el tren como bandera en la presentación del partido en la provincia. "Recuperaremos el río con un idioma claro, pero no vamos a mover el discurso de la moneda de cambio. El río se puede recuperar desde métodos muy distintos". Lo mismo aseguró Luis Miguel Núñez, presidente provincial de VOX Toledo. Núñeza anunció que en la provincia hay ya 800 afiliados y recalcó que "vamos a seguir con la Reconquista en lo que fuera capital del imperio español".

Francisca Bravo

"Somos una herramienta poderosa que viene para acabar con las políticas caducas del PSOE y con las políticas cobardes del PP, con los que se visten de naranja que parece un trampantojo", insistió Núñez que se refirió a Podemos como los "bolivarianos y filoetarras" y aseguró que hay que "apartarlos de las instituciones". El coordinador de la provincia también apeló al problema "sangrante" del Tajo y lo unió a otro "eje natural" de la región, el del tren. "Es una charca infecta y podemos tener un problema de salud pública", advirtió y en cuanto al tren criticó que exista un "muro infranqueable, levantado para aislar una parte de España".

Núñez pidió defender la tauromaquia y la caza, a lo que la gente respondía "¡Es por la libertad, es de libertad!". "Toledo es el punto de la Reconquista del centro de España. Recuerden que aquí la derecha cobarde, los socialistas y los bolivarianos pactaron un acuerdo para convertir España en un país más acabado aún", concluyó. "Entre todos haremos que España sea grande otra vez". Los "¡Viva España!" del público no se dejaron de escuchar en todas las intervenciones, y en el caso del elegido como senador por designación autonómica de Andalucía, Francisco José Alcáraz, se acompañaron de "¡no estáis solos!". Alcáraz se mostró muy emocionado en el acto y aseguró que es su "obligación moral" evitar que el proyecto de "etarras y separatistas avance". "Para contrarrestarlo, está Vox", aseguró. "¡Valiente, valiente!", coreaba el público.

Francisca Bravo

"Yo sé que algunos nos quieren etiquetar como extrema derecha. Que digan lo que quieran", afirmó Santiago Abascal, presidente del partido, que quiso ser un "poco aguafiestas" con el éxito del acto porque, explicó, se está repitiendo en todos los lugares en los que organiza el partido un mitin. Y eso, se debe a que "Vox es un partido español, lleno de españoles con sentido común que quieren difundir las convicciones aprendidas en su casa. A nosotros no nos importa de donde vengan, si comparten el ideario de Vox", aseguró Abascal.

"España está llena de hartazgo, continuó. Políticos y medios de comunicación que nos dicen cómo debemos vivir y como nos tenemos que sentir. Esta sala está desbordada y fuera hay cientos de personas que no podían entrar". Y eso, señaló, se debe también a que "muchos españoles detectan en nosotros la alternativa política". Pero, aseguró, "sólo somos un instrumento al servicio de España". "¡Sí, señor, claro que sí!", contestaba el público.

Abascal aseguró que el acto es un "pedacito de historia" para mostrar que se ha dado voz a "tantos españoles" que "no tenían voz desde hace décadas. "Hemos dado una esperanza a todas esas personas", recalcó.

"¿Cómo es posible que con todo lo que se dice de nosotros estéis aquí y haya gente que no quepa en las salas de todo España? ¿Cómo es posible que desbordemos? Es porque ya no se les hace caso, han perdido influencia, ya no mandan ni determinan la opinión pública", aseguró Abascal en cuanto a los medios de comunicación. De este modo, animó a "seguir demonizando e insultando" porque será una manera de hacer que "muchas personas conozcan el proyecto de Vox". "Que siga la fiesta", recalcó.

Y es que, concluía, "cuando el sentido común se pone en marcha no hay insulto que lo detenga. Hemos venido a poner España en marcha, llevada por el sentido común". El acto terminó con un sonoro "¡Viva España", como no podía ser de otra manera. "¡España, todo por España, viva España!".