En busca de una estrategia "definitiva" que aúne desarrollo rural, agricultura y biodiversidad

La gran variedad de grupos de trabajo y sesiones técnicas que ha acogido el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en Madrid sigue resonando gracias las propuestas, iniciativas y debates que allí se han congregado. La actividad de la Fundación Global Nature ha sido una de las más amplias en esta edición, y se ha centrado fundamentalmente en un eje de desarrollo rural y en otro de biodiversidad, con el objetivo en todo momento de encontrar ese puto de fusión entre ambas, imprescindible para los retos de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático en el siglo XXI.

Así nos lo ha detallado Amanda del Río, coordinadora en esta fundación, que ha aprovechado también para presentar las propuestas de los proyectos LIFE que están ejecutando: ‘Estepas de La Mancha’, ‘Agriadapt’ y ‘Food & Biodiversity’. Junto a ello, Global Nature también ha participado en la sesión de polinizadores, detallando sus iniciativas en el campo para mejorar los hábitats de esta fauna auxiliar, muy necesaria para cultivos: setos, linderos, cubiertas verdes y colmenas, acciones integradas a su vez en las actividades de Pur Projet que detallamos en ECOlógica.

Por otro lado, desde la fundación han coordinado un grupo de trabajo sobre “aprovisionamiento sostenible” que este año se ha centrado en cómo comunicar la sostenibilidad en la cadena agroalimentaria. En este contexto se expusieron los resultados de una encuesta a medio centenar de profesionales del sector. Una de las conclusiones ha sido que la mitad de ellos ya cuentan con una estrategia específica de buenas prácticas en información y que el medio ambiente ha pasado a ser un “elemento de negocio”.

La Fundación Global Nature en CONAMA 2018

También resultó muy revelador el dato de que cuatro de cada cinco de las empresas consultadas se hayan lanzado a comunicar su relación con el medio ambiente y que entre sus principales preocupaciones esté el "ser comprensible y honesto". "La mayoría de las empresas han asumido que su actividad tiene un impacto y saben que tienen que mitigarlo y comunicarlo. Están basando su comunicación en resultados", celebra Amanda del Río.

En esta misma sesión también se expuso el trabajo de un ‘think tank’ con estudiantes de la Universidad Europea de Madrid que hicieron una encuesta entre ‘millenials’. Resultó muy revelador para contrastar sus resultados con el muestreo entre los profesionales. Básicamente, arrojó como conclusión que los ‘millenials’ identifican las marcas ‘eco’ o ‘bio’ con temas de salud, es decir, les interesa porque son alimentos más sanos. “Dentro de ese reto de comunicar cómo un producto agroalimentario puede estar trabajando por conservar la naturaleza, lo interesante es que si informas al consumidor de ese objetivo, no lo va a preferir tanto como si le dices que es más sano”. Para Global Nature, se trata de una clave esencial porque los 'millenias' son los clientes potenciales de las empresas.

La sesión sirvió también para exponer una de las iniciativas más innovadoras de CONAMA: la tendencia #CoolGreen. Parte del hecho de que actualmente existen demasiadas etiquetas de alimentos que los consumidores no diferencian. Frente a ello, esta denominación ayudaría a identificarlos en un solo lote. Al hilo de ello, se presentó este spot:

Previamente se llevó a cabo una sesión centrada en la transición hacia la agricultura más sostenible. Allí pudieron conocerse hasta ocho visiones diferentes de la cuestión como la del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Oficina Española de Cambio Climático, la Diputación de Barcelona, la coalición 'Por otra PAC’ o la propia Fundación Global Nature. Se incluyó también la experiencia personal de Rafael Gómez, un agricultor toledano de la cooperativa de olivareros Recespaña, que contó cómo cultiva en ecológico por convicción, debido a los efectos positivos para la salud pero también porque es la forma de buscar la competitividad.

Sin hoja de ruta que una medio ambiente y agricultura

Se puso además en evidencia, durante esta sesión, el hecho de que la división de los ministerios de Agricultura por un lado, y del MITECO por otro, haya frenado la estrategia creada para aunar medio ambiente y agricultura. “Ahora no hay una hoja de ruta que integre todo esto, y hace falta”, resaltan desde Global Nature.

El Gobierno señaló que sí hay un marco de trabajo donde están intentando integrar todas estas cuestiones de forma transversal y que la PAC del futuro tendrá un plan de acción en este sentido, pero de momento “la estrategia está en un cajón y no parece que se vaya a hacer ningún documento”. “El gran objetivo de sostenibilidad y conservación que la PAC no está bien articulado y entra en conflicto con otras estrategias como la de conservación de la biodiversidad para 2020 o la de conservación de polinizadores”, añade Amanda del Río, pidiendo que tras todo el trabajo desarrollado en CONAMA haya “grandes medidas, no grandes palabras”.