"La inclusión del podólogo en el sistema regional de salud sería muy beneficiosa"

Elena Carrascosa es la nueva presidenta del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha. Por delante cuenta con cuatro años para dar continuidad a los proyectos iniciados en la etapa anterior por su antecesor, Francisco Manuel López Barcenilla y para poner en marcha proyectos nuevos. Entre los que están pendientes, la albaceteña tiene clara cual será su prioridad. "Queremos retomar la negociación con el Gobierno de Castilla-La Mancha para renovar el convenio para dar una atención preventiva al pie diabético. Ese convenio el Colegio no lo ha firmado este año porque no nos parecía justo".

Se trata de un convenio de colaboración a nivel preventivo que se firmó por primera vez en 2007 y desde entonces ha ofrecido al paciente diabético dos visitas gratuitas al año al podólogo, en función de su gravedad y de su patología. "En aquella época cerca de 129 podólogos atendíamos al paciente diabético en todo el territorio regional, entonces el abanico era amplio, el paciente no tenia que abonar la consulta y queríamos hacer una labor preventiva. Ese convenio se fue renovando automáticamente pero no se ha ido rectificando, simplemente se ha ido renovando con las mismas bases con las que se firmó en el 2007, pero ha llegado un punto hemos visto que ese convenio tenia fallos y hemos querido rectificarlo pero nuestras reivindicaciones no han sido escuchadas".

Elena Carrascosa Romero

Otra de las reivindicaciones del Colegio es la inclusión del podólogo en el sistema regional de salud. "El colectivo está actualmente fuera del sistema de salud, es un profesional sanitario que al terminar de estudiar tiene la opción o de montar una clínica o de trabajar para otros. La podología es una profesión autónoma, te tienes que pagar la formación a pesar de que el Colegio siempre hace cursos por lo que pienso que si estuviéramos dentro del sistema de salud la formación se vería más favorecida", explica Elena Carrascosa.

"Estamos capacitados para hacer una labor más importante en la sociedad"

Actualmente el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha cuenta con 253 colegiados. "De cara a septiembre queremos volver a insistir en la importancia de que el podólogo forme parte de los equipos de salud, no solo con el convenio que se venía desarrollando sino que estamos capacitados para hacer una labor más importante en la sociedad", asegura Elena.

Además el Colegio pretende seguir luchando contra el intrusismo y la competencia desleal: dar mayor visibilidad a la profesión, así como mayor concienciación social de la podología; mejorar la atención podológica que se ofrece en centros de mayores y residencias, así como la podología en el medio rural y ofrecer servicios de calidad a los colegiados, en lo relacionado a la oferta formativa y la relación institucional. Además buscará fomentar las relaciones con otros profesionales del ámbito sanitario, así como estrechar lazos con el ámbito académico.