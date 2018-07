El Instituto de la Mujer al arzobispo de Toledo: "Estas opiniones no tienen lugar"

Primera reacción tras las palabras del arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, en su escrito semanal en el que cuestiona la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género auspiciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha. No es un mensaje nuevo en los escritos del arzobispo pero en esta ocasión afirma que el anteproyecto de ley "se apoya en esta corriente de pensamiento (ideología de género) casi exclusivamente para conseguir la deseada igualdad entre los sexos".

Además insta a no olvidar que en la futura ley se incluye "una asignatura de implantación obligatoria cuyo contenido y currículo está repleto de ideología de género. Bienvenida sea la lucha en favor de la igualdad, pero no de este modo. Pienso que es un camino seguro para un pensamiento único, que no tiene base antropológica suficiente".

Unas declaraciones que ha contestado la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez: "No sé que ideología extremista entraña una Ley que protege a las víctimas de la violencia de género, que sirve para prevenir el machismo en todas sus manifestaciones, proteger también a las y los menores víctimas de la violencia de género, y actúa para que desde la infancia, asumamos con normalidad, los valores de la igualdad, el respeto, la tolerancia y la construcción de una sociedad más igualitaria”.

Además ha argumentado que "en pleno 2018, con todo lo que está sucediendo a lo largo de este año como el caso de la manada, y todas las manifestaciones de violencia machista que desgraciadamente observamos a diario, estas opiniones que no tienen lugar”. “Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha seguiremos trabajando con ahínco para involucrar a toda la sociedad, entidades públicas y privadas, en la lucha contra la violencia de género, y sólo hay un camino, que es la igualdad radical entre mujeres y hombres, y no es una igualdad extremista, sino que para atacar las desigualdades hay que ir a la raíz de los problemas, y eso implica la radicalidad”.

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha subrayado que “lo que está sucediendo con la manada en nuestro país, ha supuesto un punto de inflexión y marca el momento en el que las mujeres y los hombres feministas hemos dicho basta”.

En este sentido, Martínez ha declarado que “ya basta de justificaciones hacia las agresiones y violencias sexuales, que son una manifestación de la violencia machista, y que de ninguna manera se puede consentir”, ha afirmado. “Algunas personas de instituciones se empeñan en responsabilidad más a la víctima que a los agresores”, ha aseverado, y ha apuntado finalmente, “la importancia que ha cobrado el movimiento feminista”.