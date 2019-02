El Gobierno de Castilla-La Mancha retiene la Ley de Garantías Ciudadanas por el "egoísmo" de un diputado de Podemos

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Podemos, el último paso antes de que el texto llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha. Un "motivo para el orgullo y para la alegría", explicó la consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, que afirma que se ha cumplido el "cometido y la palabra que dimos cuando tomamos posesión" de su cargo.

Sin embargo, el portavoz de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, ha anunciado que el Ejecutivo no remitirá el proyecto a las Cortes de Castilla-La Mancha hasta que no se vea un "cambio de actitud" del diputado David Llorente, de Podemos. "No puede ser que un sólo diputado decida si se aprueba la Ley de Mecenazgo y no puede ser que un diputado se abstenga ante la subida del Sueldo Mínimo Interprofesional. No puede ser que un diputado haga pinza con el PP", criticó Hernando. Desde Podemos no han querido hacer valoraciones de las declaraciones del portavoz regional.

El portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page, asegura que se "mantendrá la postura", a pesar de haber aprobado el proyecto de ley en Consejo de Gobierno, y no se remitirá el texto de manera oficial a las Cortes hasta que David Llorente "no asuma la agenda legislativa al completo"."Hasta que no acate las direcciones su partido, que se someta y obedezca a las bases de su partido, hasta que desista en plantear enmiendas que desnaturalicen los proyectos de ley y cese en su estrategia de pinza del PP", afirmó Hernando.

Según explicó el portavoz, Llorente tendría que "asumir el compromiso de apoyar la Ley de Mecenazgo, entre otras medidas. "Es de cachondeo. La mayoría de su partido dice una cosa y dice que le da igual. Una cosa es ser antisistema y otra cosa es ser egoísta, no puede estar supeditando la agenda al egoísmo y al chantaje", recalcó Hernando. Además, insistió en que el problema es sólo con Llorente, a pesar de que María Díaz tampoco votó a favor de la Ley de Mecenazgo. Ella "no hace ningún problema, no se ausenta de los plenos, no plantea enmienda a traiciones, es una persona que sabe trabajar en equipo". También quiso aislar a José García Molina y a Inmaculada Herranz de la situación: "No los responsabilizo de esto" y añadió que los miembros del Gobierno de Podemos "han cumplido" con su labor en el desarrollo de la ley.. La medida, concedió, es "dura pero seria".

Podemos confía en la aprobación por unanimidad de la ley

La consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, y el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José García Molina, comparecieron previamente a Nacho Hernando. Se mostraron confiados en que la ley se aprobará con unanimidad, al tratarse de un paso "decisivo" en la protección social de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. "Avanzamos, pasando de ofrecer ayudas a reconocer derecho. Garantizamos los ingresos", aseguró Herranz. La consejera recordó que el conjunto de la ley, junto a las garantías complementarias, llegará a un total de 100.000 hogares de la región y con 37.900 beneficiarios que son menores de 18 años.

"Es una de las diferencias de gobernar para algunos o gobernar para todos", explicó Herranz, que también puntualizó que se genera un retorno para "toda la ciudadanía de la región". Y es que cada euro invertido en esta medida, producirá un retorno de un 1,43€, según señaló la consejera. "Es una inversión responsable y beneficiosa para la región", afirmó. Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, aseguró que "hemos hecho nuestro trabajo, hemos cumplido con esta palabra, con esta ley avanzamos claramente en el derecho a la vida digna de las personas".

Molina aseguró que la ley es la "más importante" de todas, debido al alcance social que tiene y porque supone una "mejora sustancial" en la vida de las decenas de miles de personas. En este sentido, rechazó un posible voto en contra de ningún diputado en las Cortes regionales: "No me cabe en la cabeza que nadie pueda votar en contra de esta ley o que pueda poner impedimentos para que la ley sea una realidad".

En el caso de que alguien votara en contra, ha recalcado, "tendrá que explicarle por qué les está cercenando un derecho esencial o por qué les impide que les llegue una renta que va a ser esencial para vivir con dignidad", señaló.