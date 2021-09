La temporada de Rambleta

Rambleta presenta su nueva temporada donde las artes escénicas, el humor, la música, el pensamiento y las artes visuales estarán presentes en el último cuatrimestre del año. Abanderada por nombres propios de la escena, de destaca trayectoria tanto local como nacional, la programación de artes escénicas comenzará con el estreno de ‘Una vez, una casa’, coproducción de Wichita Co. y Rambleta, escrita y dirigida por Víctor Sánchez y protagonizada por Silvia Valero, Rebeca Valls y Paula Puchalt.

‘Pienso casa, digo silla’, una coproducción del Festival Grec 2019 y Antic Teatre, con la dramaturgia de Sofía Asencio e interpretada y co-creada por María García Vera, Laia Cabrera y Mariona Naudin, será el espectáculo que programa el centro dentro del Festival Russafa Escènica.

Asimismo, Albert Pla presentará una nueva revisión y adaptación de su exitoso 'Miedo', el ‘Miedo 2.0’, un espectáculo multimedia de poética sorprendente.

Tal como avanza el centro cultural, Miguel Rellán y Secun de la Rosa protagonizarán la adaptación teatral de la novela de Santiago Lorenzo ‘Los asquerosos’, de Octubre Producciones, con dirección de David Serrano y texto de Jordi Galcerán y Jaume Buixó.

‘Nimbes’, de Fil d’Arena, dirigida por Isabel Abril, Irene Ballester, Clara Crespo, y Roseta Plasencia con el asesoramiento de Eva Zapico, es una creación colectiva (dentro de Graners de Creació) de Isabel Abril, Cristina Adreu, Clara Crespo y Roseta Plasencia, quienes también se encuentran entre el elenco junto a Joana Canto, Marisa Fernández, Empar Navarro, India Richard, Mariola Serra y Estela Tartajo.

De la mano de Andrés Lima llegan Shock 1 (El Cóndor y el Puma) y Shock 2 (La tormenta y la guerra), coproducciones del Centro Dramático Nacional y Check-in Producciones. Ambas dirigidas por Lima, quien también firma los textos junto a los dramaturgos Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga. Lima además cuenta en el elenco con Antonio Durán ‘Morris’, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Willy Toledo, Juan Vinuesa, Esteban Meloni y Alba Flores.

También, Luis Bermejo y Malena Alterio resignificarán la palabra en ‘Los que hablan’, producción del Teatro del Barrio, escrita y dirigida por Pablo Rosal.

Pont Flotant estrenarà ‘Eclipsi total’, una coproducción con Rambleta, dirigida y creada por Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons, e interpretada por Àlex Cantó i Jesús Muñoz.

En diciembre estrenan el espectáculo ‘Esperando a Chita’, de la Hongaresa de Teatre, escrito y dirigido por Paco Zarzoso e interpretado por Enric Juezas, Lola López, Lara Salvador, Marcos Sproston y Wanda Bellanza. La compañía valenciana realizará su residencia artística en el centro enmarcado en el proyecto Graners de Creació.

La programación familiar también estará presente con artes escénicas, música y magia para los más pequeños, contaremos con ‘Aladín, un musical genial’, de Trencadís Produccions, los mejores espectáculos de ‘Rock en Familia’ y Jandro.

El humor contará con los y las referentes de la comedia más actual: Berto Romero, Valeria Ros; Ignatius Farray; Inés Hernand y Galder Varas; Facu Díaz y Miguel Maldonado; Sara Escudero; Pablo Ibarburu; Eva Soriano; Miguel Noguera; Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull y el show de comedia presentado por Jessika Rojano y Sil de Castro con La Maria Rosa al piano ‘Calladitas estáis más guapas’.

La programación musical traerá a voces como Elefantes; Buika; María José Llergo, Ángel Stanich; Pau Vallvé; Kings of Convenience; Damien Jurado; Joan Dausà; Fuel Fandango; José González; Suu; Álvaro de Luna; Joe Crepúsculo; Miriam Rodríguez, entre otros. Nusa Festival traerá a TULSA + Lorena Álvarez y a Maika Makovski + Carolina Otero & The Someone Elses. También vuelve a Rambleta #SentDeleste con Toundra y la banda californiana Cracker + Senior i El Cor Brutal como teloneros.

En este cuatrimestre el centro también inaugurará la exposición de la obra ganadora de la VIII Beca de Investigación y Producción Artística de Rambleta ‘Negro sobre Blanco. Acto de comunicación n41’, de Pablo Bellot. Y se convocará la nueva edición de esta beca.

El centro cultural retoma las jornadas de pensamiento con Futuro Imperfecto, coproducido por Rambleta y Jot Down, una aproximación al mundo que viene con la ayuda de mentes lúcidas y aventureras del mundo de la ciencia y la cultura.

Además, Rambleta acogerá la gala de entrega de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana, La Mostra de València y un concierto de la Orquestra de València.