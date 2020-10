El alcalde de Torrevieja (PP), “muy triste” por la reversión del hospital privatizado anunciada por el Gobierno valenciano

El Partido Popular ha lamentado la decisión del Gobierno valenciano, hecha pública este martes, de no prorrogar el contrato de concesión del hospital de Torrevieja perteneciente al modelo Alzira que esta formación impulsó en su etapa al frente de la administración autonómica.

El alcalde del municipio de la Vega Baja, Eduardo Dolón, ha calificado de “día muy triste” este 13 de octubre “puesto que la consellería ha demostrado que no tiene una hoja de ruta ni nada concretado para el futuro de nuestro hospital, que actualmente es uno de los mejores gestionados no solamente de la Comunidad Valenciana, sino de toda España”.

A juicio del partido conservador, “lo que funciona no se toca”, en alusión a la gestión privada de la sanidad pública. Ese ha sido el principal argumento del PP en los últimos meses en los que el gobierno del Pacto del Botánico (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) ha venido dando pasos en la línea marcada con el hospital de Alzira, rescatado en 2018 por el anterior gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra.

Así, hemos visto al líder del PP local, Eduardo Dolón, y al líder provincial, Carlos Mazón, participando en toda una serie de actos de la mano de Ribera Salud, empresa concesionaria de Torrevieja durante 15 años, para tratar de frenar la decisión finalmente anunciada este martes. Pero lo populares no piensan quedarse de brazos cruzados y pretenden presentar batalla durante los próximos años para convencer a la opinión pública de que el modelo privatizador es el más idóneo.

De momento, el también diputado provincial ha exigido, tras la reunión mantenida con la consellera Ana Barceló junto con otros alcaldes pertenecientes a este departamento de salud, “que garantice las actuales condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras el departamento". "No he recibido una respuesta, sino suposiciones”, ha señalado Dolón.

“También le he exigido que se comprometiese a realizar las inversiones de 40 millones de euros que necesita el departamento de salud para la mejora de los servicios, así como las obras de mejoras que necesitan los centros de salud como el de la Loma, tampoco he recibido respuesta”, ha añadido, por lo que no ha dudado en calificar la reunión de “tomadura de pelo”.

Las reacciones partidarias del rescate de la concesión también se han sucedido este martes. La plataforma por la sanidad 100x100 pública y de calidad del Departamento 22 de Torrevieja ha dicho que “por fin de forma clara se anuncia la no renovación de la concesión”. Lo han expresado así después de haber advertido en numerosas ocasiones que guardaban dudas con respecto a las intenciones del equipo de Barceló.