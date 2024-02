Cientos de personas protestan contra del PAI de Llíber: “Provoca grandes consecuencias medioambientales”

Una manifestación -a la que han asistido 3.000 personas, según la organización de la misma- clamaba este domingo en contra del PAI de Llíber (Alicante) que prevé construir 488 viviendas que “provocarían grandes consecuencias” medioambientales, paisajísticas y socioeconómicas.

La marcha ha contado con entidades como COS, Comisiones Obreras (CCOO), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Escola Valenciana y Agró, acompañadas de más de 70 organizaciones que han encabezado la manifestación, donde han asistido más de 3.000 personas, según ha informado Salvem la Vall en un comunicado.

Los manifestantes han gritado consignas como “Fem bategar la Vall, diem no al PAI Medina”, “Sense aigua no hi ha vida, sense paisatge no hi ha identitat”, “Amb set de seguir sent poble” o “Protegim el nostre patrimoni, la nostra herència”.

Asimismo, los miembros de Salvem la Vall han leído un manifiesto en el que han criticado “las irregularidades del proyecto, la pérdida de la biodiversidad, la alteración de los ciclos hídricos, la pérdida del patrimonio cultural, la contaminación, el deterioro del suelo y el riesgo de incendios” que comportaría construir el PAI, según ha indicado la propia plataforma en un comunicado.

En este contexto, han hecho hincapié en “la historia de lucha popular” contra “la depredación urbanística” en la comarca de la Marina Alta, desde El Puig de la Llorença hasta pasar por El Penyal d'Ifach, Callosa d'en Sarrià o Parcent, al tiempo que han incidido en la “necesidad” de revindicar y protejer espacios en contra del macro-PAI de Llíber o el PAI Penya Roja a Pego; la Pineda, a Teulada, y la Llobella a Benissa.

El manifiesto ha subrayado que, “incluso después de ocho años de un Gobierno valenciano progresista, no se ha conseguido blindar el territorio y se ha abierto la puerta a la avalancha de proyectos de especulación, depredación y sobreexplotación”.

Por otro lado, los participantes han exigido la parada “total y definitiva” de la “macrourbanización”, la reconversión del sector turístico de masas en un turismo sostenible y regenerativo; la implementación de políticas hídricas sostenibles, que prioricen la gestión sostenible de los recursos; la implementación de políticas públicas de vivienda social y de integración cultural, y el reconocimiento como sujetos y titulares del derecho colectivo como bioregión.

Impactos

Desde la entidad han denunciado que el emplazamiento del PAI en una zona colindante con el Paisaje Protegido de la Sierra de Bèrnia i del Ferrer “inevitablemente afectará visual, estética y ecológicamente” al mismo, y provocará un “impacto y desplazamiento” de la fauna propia del lugar.

“Contraviene el planteamiento defendido por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana al encontrarse desconectado del casco urbano de Llíber y dentro del Paisaje de Relevancia Regional de Depresiones y Sierras desde Gallinera hasta Castell de Castells”, han sostenido.

En esta línea, han alertado de que al “elevado impacto visual” que “será palpable” desde Llíber, Xaló y Alcalalí, así como desde otros municipios y montañas limítrofes, se suman “otras externalidades negativas” vinculadas a una “drástica reducción en la cantidad y calidad del agua” y “mayores dificultades en los procesos de saneamiento”.

“Todo en una zona que sufre un estrés hídrico importante y donde se producen restricciones al uso de agua potable, sin requerir un exhaustivo informe debidamente actualizado del organismo de cuenca, que justifique la suficiencia y disponibilidad de estos recursos”, han expuesto.

Asimismo, han censurado que el PAI también “proyectará grandes deficiencias en infraestructuras viarias y servicios sanitarios y sociales”. En cuanto a la movilidad, han destacado la “falta de sostenibilidad que caracteriza este desarrollo urbanístico”, puesto que los residentes de las nuevas viviendas “dependerán totalmente del uso de vehículo privado para sus desplazamientos, teniendo en cuenta que no existe ni se prevé transporte público en la zona”.

“En cuanto a los servicios sanitarios y sociales que actualmente ya presentan serias limitaciones, el aumento de la población provocaría mayores deficiencias en materia de atención sanitaria y de recogida de residuos sólidos urbanos”, han concluido.