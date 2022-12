La Generalitat publica una guia per a recordar a les entitats públiques les seues obligacions legals en transparència

El Govern valencià publica una guia perquè totes les entitats subjectes a la llei de transparència complisquen les seues obligacions. La norma, actualitzada el 2022 per adequar-se al marc europeu, estableix que s’ha de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació de les activitats el coneixement de les quals siga rellevant per a garantir el control de l’activitat pública.

La norma estableix diferents nivells d’aplicació en funció dels organismes, i incorpora el sector públic instrumental, les empreses privades que reben més de 50.000 euros en subvencions públiques i les entitats adjudicatàries en la contractació. És a dir, allà on l’Administració contribueix amb finançament, estableix els drets públics com a contraprestació.

Per facilitar que els organismes subjectes a la norma la complisquen, ateses les dificultats i la complexitat de crear portals de transparència i ordenar la informació, cada vegada més gran, més complexa i atomitzada, la Conselleria de Transparència ha elaborat un document que serveix com a eix. La guia s’ha presentat divendres en les jornades de Transparència i dades obertes en el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana, a càrrec del departament que dirigeix Rosa Pérez Garijo.

La guia, disponible en el web, recorda que la informació ha de ser identificable i accessible i ha d’indicar la seua procedència per poder ser comprovada. Les empreses públiques han d’indicar la composició de la seua plantilla, les ofertes d’ocupació, borses de treball temporals i el personal que les integra, mentre que les adjudicatàries han d’aportar la relació dels llocs de treball i la categoria professional del personal, el règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques dutes a terme. En matèria de compromisos ètics, han d’aportar els codis de conducta o de bon govern aprovats, així com els estàndards de bones pràctiques i responsabilitat social que s’apliquen

En el cas dels serveis públics, aquests han de publicar informació sobre les llistes d’espera d’accés (en el cas de la sanitat, l’educació i els serveis socials), incloent-hi el temps mitjà d’espera per servei. També les convocatòries i l’adjudicació d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública i el resultat d’aquestes, sense que es puga identificar les persones vulnerables. Les empreses públiques o ens del sector públic instrumental també hauran d’aportar els estudis i els informes d’avaluació de les polítiques públiques i de qualitat dels serveis públics, amb atenció especial als que tinguen més impacte en la ciutadania.

Per als alts càrrecs, la guia estableix obligacions molt similars a les de les conselleries. Es publicarà la informació relativa en les funcions atribuïdes per raó del càrrec o la funció, així com el perfil i trajectòria professional, incloent-hi la reproducció gràfica acreditativa dels principals mèrits acadèmics i el seu currículum, així com els obsequis rebuts per raó del càrrec amb indicació de descripció, persona o entitat que el fa, la data i la destinació que se li dona.

Hauran d’informar dels viatges i els desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets en l’exercici de la seua funció, amb indicació de l’objecte, la destinació, el mitjà de transport, la data, el nombre d’acompanyants i el cost total detallat, incloent-hi dietes i la resta de les despeses, així com les agendes de treball i les declaracions d’activitats, béns, drets i obligacions patrimonials presentades en el nomenament i al cessament.

Aliança de govern obert

Aquesta mateixa setmana la Conselleria de Transparència ha presentat el primer pla d’acció de govern obert, un document que conté les línies de treball i accions en matèria de bon govern, participació i transparència. En la presentació, Pérez Garijo va expressar que aquestes accions “pretenen continuar amb el canvi de cultura en la manera en què les institucions es relacionen amb la ciutadania, basada en més proximitat i un reforç dels valors públics”.

Els compromisos del pla plantegen la creació d’un cercador de l’activitat dels grups d’interés, la millora de la informació sobre els alts càrrecs de la Generalitat i la millora i l’avaluació de l’ús i l’accessibilitat als portals de transparència i dades obertes, a fi d’avançar “cap a una societat més oberta, innovadora, transparent i inclusiva”.