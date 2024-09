La Companyia Teatre Micalet celebra la seua 30a temporada amb una programació que aposta per la recuperació de muntatges emblemàtics,

La Companyia Teatre Micalet (CTM) dona el tret d’eixida de la seua trentena temporada al Teatre Micalet el pròxim 12 de setembre a les 20 h, amb una programació que a més de continuar apostant pels clàssics i per les sessions escolars, en la qual es convida a companyies valencianes veteranes que també estan d’aniversari aquesta temporada com Albena Teatre, Hongaresa Teatre i Pot de Plom Teatre (Xavi Castillo). Aquesta última serà l’encarregada d’inaugurar la temporada amb “La Bíblia II” del 12 al 15 de setembre, la continuació de l’anterior monòleg on la sàtira serà la protagonista dels personatges que es va deixar al tinter. Tot seguit, del 18 al 29 de setembre Albena Teatre portarà a l'escenari el cicle “Els Monòlegs d’Albena”, amb tres peces emblemàtiques de la companyia, recuperades en especial per a l’ocasió, en diferents etapes de la seua trajectòria: “Waterloo”, “Currículum” i “Ficció”. A l’octubre, del 3 al 6, tindrà lloc la icònica obra de Paco Zarzoso “L’Altre”, ara traduïda al valencià, de la companyia saguntina Hongaresa Teatre, guardonada pels premis Marqués de Bradomín, Max Aub i Enrique Llovet.

Després del gran èxit rebut la darrera temporada amb la seua estrena, tornarà “L’Oroneta”, Premi Butaca i Millor Autoria Original dels Premis Teatre Barcelona, l’última producció pròpia de la Companyia Teatre Micalet. Joan Peris porta a escena amb la seua direcció el text escrit per Guillem Clua, una de les veus més internacionals del panorama teatral actual i conegut per la seua obra “Smiley”, adaptada a la xicoteta pantalla en Netflix. La peça versa sobre la relació entre la senyora Amèlia (Pilar Almeria), professora de cant, i Ramon (Bruno Tamarit), rebut en casa seua per a millorar la seua tècnica vocal per a cantar en el memorial de la seua difunta mare, on la cançó triada tindrà un significat especial per a ambdós personatges. El muntatge, que formarà part de la programació de la Mostra de Teatre d’Alcoi d’enguany i que encetarà gira en febrer, tornarà a l’escenari de Guillem de Castro del 16 d’octubre al 10 de novembre.

Continuant amb les produccions pròpies, la Companyia Teatre Micalet recupera “Poseu-me les ulleres”, el particular homenatge al centenari del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, dirigit per Pep Tosar. L’espectacle proposa un compendi dels episodis més rellevants de la seua vida i obra per a oferir a l’espectador una mirada més íntima i espiritual entrellaçant teatre, poesia, música i dansa. La representació comptarà amb el repartiment excepcional d’Enric Juezas, Pilar Almeria i Joan Peris, així com amb el músic Miquel Gil i la ballarina Isabel Anyó, neta del poeta, i tindrà lloc del 20 de novembre al 8 de desembre.

Després d’una temporada fora de cartell, torna l’emblemàtica comèdia nadalenca de la Companyia “Nadal a casa els Cupiello” del 18 de desembre al 12 de gener. Peça clau del neorealisme italià de la mà d’Eduardo de Filippo i dirigida per Joan Peris, novament arriba al Teatre Micalet amb els malentesos i embolics familiars que ja són emblema del Nadal a València. Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Manu Climent, Ximo Solano, Hector Fuster, Laura Sanchis, Miguel Seguí, Diego Ramírez, Carla Almeria i Paula Braguinski seran els encarregats de donar vida a aquesta particular família.

Seguidament, estarà en cartell “Hamlet Canalla”, una nova visió del mite de Hamlet de el dramaturg valencià Manolo Molins, fundador del mític Grup 49 i Premi d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes, del 29 de gener al 16 de febrer. Continuant amb l’estel de mostrar clàssics a la societat valenciana, el 22 i 23 de febrer tindrà lloc “El Verí del Teatre”, l’obra més traduïda i editada de Rodolf Sirera, amb la particular versió femenina de la companyia.

Pel que fa a les altres companyies convidades d’aquesta temporada, completant l’homenatge a Estellés hi seran Marina Alegre amb “Coral Romput” el dia 8 d’octubre i “Llibre de Meravelles” de Criatura Teatre el 9 d’octubre. A continuació, repetirà temporada desprès de l’èxit de la seua última visita Josep Pere Peiró, amb el seu interés pels clàssics. Es podrà gaudir de “Periféria Otel·lo” del 10 al 13 d’octubre.

Els mesos vinents tindran el seu lloc a l'escenari del Teatre Micalet “Win Win” de la Companyia La Negra, que ens plantejaran un fum de malentesos que poden sorgir de la necessitat de resoldre un conflicte.

i les estrenes de “Kasandra” de Societat Sardina: Toné-Franché, on el conflicte i la tragèdia se li plantejarà al públic en conéixer la vida de la seua protagonista, i “Blanc i Negre” de Purna Teatre, els intèrprets Pau Blanc i Xavo Negre presenten en clau d’humor irònic la seua obra censurada. Finalment, com és habitual en la programació del Teatre Micalet, es podrà gaudir d'altres tipus d'espectacles fora del teatre com les“Sessions Golfes” de Pot de Plom Teatre (Xavi Castillo) i Nits de Riures de Riures Valencia.

Trentena temporada

La Companyia Teatre Micalet celebra la seua trentena temporada amb les millors produccions pròpies de la seua extensa trajectòria, i en paraules de la companyia tenen la convicció de fer complir una funció cultural i social dins de la societat valenciana.

A més a més, aquest maig de 2025 la Companyia Teatre Micalet celebrarà el seu trentè aniversari com a companyia. Va ser en 1995 quan es va estrenar el seu primer espectacle, “Nàpols Milionària”, de la mà dels seus fundadors Joan Peris, Ximo Solano i Pilar Almeria. Des d’aleshores fins ara, han oferit al públic nombrosos muntatges tant de textos de repertori universal amb un tractament actual, així com de textos de la dramatúrgia contemporània i treballs de creació pròpia, i diverses col·laboracions internacionals. L’emblemàtica companyia valenciana aborda temes d’actualitat, sempre amb la intenció d’establir una veritable comunicació amb el públic, com també la mostra del treball d’actors, directors i altres agents de la cultura de la nostra terra.

Títols com “Ballant Ballant”, “El Malfet d´Inishmaan ”, “El jardí dels cirerers”, “El temps i els conway” o “El Verí del Teatre” formen part de la memòria col·lectiva valenciana al llarg d’aquests trenta anys i són mostra de la consolidació de la Companyia dins del panorama escènic valencià.

Matinals al Micalet

L’apropament de la cultura i el teatre a la joventut i la infantesa continua sent un compromís ferm del Teatre Micalet amb la campanya escolar d’aquest curs 2024/2025. En aquesta temporada, es recupera els muntatges amb segell Companyia Teatre Micalet com “Poseu-me les Ulleres”, “Hamlet Canalla”, “Bomba va, bomba ve, Joan Fuster” i “El Verí del Teatre”, amb la intenció de posar focus en les figures d'autors clàssics. A més a més, “Eros” de la Companyia Nomusa, una obra de jerarquies, mites i violències, abordarà la problemàtica de l’amor romàntic hui en dia.

Es tracta d’una selecció d’obres dirigides als centres educatius, amb temàtiques que formen part del currículum escolar de secundària i batxillerat, així com temes transversals, amb els quals es pretén que l’alumnat participe d’una manera vivencial allò que estan treballant a les aules.