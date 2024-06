Les jornades ‘España+França = democràcia’ de la Diputació de València homenatgen la col·laboració antifeixista entre ambdós països

“Molts van ser els errors comesos pels dos països, per descomptat, però ens hem de quedar amb eixe excedent utòpic que va teoritzar el filòsof Ernst Bloch i que dècades després va fer possible la democràcia a Espanya, mentre a França va prendre la forma de la Resistència per a expulsar al nazisme del seu país. Entre els espanyols que van passar a França i van decidir allí continuar lluitant contra el feixisme, fins a acabar alguns en els camps d'extermini dels nazis, hi havia una gran dosi d'eixe excedent democràtic al qual ens referíem”. En estos termes s'ha expressat la vicepresidenta primera de la Diputació de València i responsable de la delegació de Memòria Democràtica, Natàlia Enguix, durant l'obertura de les jornades culturals denominades ‘Espanya+França = democràcia’, amb les quals es pretén homenatjar la coalició dels dos pobles en favor de la democràcia, organitzades juntament amb l’Institut Français i la Fundació SGAE.

La vicepresidenta ha intervingut just abans de les conferències impartides per Rita Rodríguez, professora de la Universitat de València, sobre Jorge Semprún i el seu itinerari cap a la democràcia; i la periodista i escriptora Evelyn Mesquida, sobre ‘La 9’, la mítica companyia formada per soldats espanyols que van contribuir a l'alliberament de París. Les dos conferències han tingut lloc en el Saló de Reines de la Diputació, i tindran la seua culminació el 20 de juny a les 18 hores amb un concert de Cafésnostalgie titulat ‘C’est si bon’, amb música d’Yves Montand.

Segons ha afegit Enguix, “la col·laboració entre Espanya i França és més necessària que mai, també pel que fa a la memòria democràtica. Perquè són països que tenen experiències que subratllen el valor de la democràcia i també perquè en l'actualitat han vist com s'expandixen opcions d'extrema dreta que posen en qüestió els valors de pluralitat i justícia que han de caracteritzar als països occidentals”.

La delegació de Memòria Democràtica de la Diputació de València “té la convicció de treballar la història amb una perspectiva de futur. Des de l'educació, des del respecte, des del coneixement. Però sempre pensant en la utilitat d'allò que les nostres generacions passades van viure o van patir i que nosaltres hem d'aprendre. No podem viure les nostres realitats de forma adànica. Perquè molts van ser els sacrificis que algunes i alguns van fer i hem de caminar sent respectuosos i agraïts per eixos sacrificis, aprofitant el que van fer, renovant les seues lluites”.

Per part seua, Evelyn Mesquida ha destacat “el paper fonamental que va jugar ‘La 9’ en l'alliberament de París, arribant fins al niu d'àguiles de Hitler, i el dels republicans en general que van prendre part en la Segona Guerra Mundial”. En la primera de les conferències, la professora Rita Rodríguez ha reivindicat a Jorge Semprún com a “guia d’un recorregut per tot el segle XX, amb les seues misèries i la seua esplendor”, al mateix temps que ha situat a l'escriptor com a figura rellevant de la democràcia tant espanyola com europea.