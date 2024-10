La Mostra de Teatre d' Alcoi converteix la ciutat en capital del teatre, circ i dansa

La ciutat d'Alcoi es transforma en un autèntic escenari del 21 al 25 d’octubre. Cinc dies per a conèixer les darreres creacions de formacions que són un referent, així com de les noves veus del teatre, dansa i circ valencians. La Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana presenta una selecció que completa la presència d’espectacles de la resta de l’Estat. En total, 22 propostes per al públic general, que ja pot comprar i consultar la programació al complet a través del web de la Mostra de Teatre d’Alcoi i a la taquilla central situada al Teatre Calderón.

Una oferta escènica de la que també gaudiran 210 professionals, entre programadors autonòmics i estatals, així com distribuïdors, productors i artistes que conviuran la propera setmana a Alcoi. La Mostra és l’únic mercat i punt de trobada sectorial de la Comunitat Valenciana, una iniciativa organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana) i la col·laboració de la Diputació d’Alacant, a la que enguany se suma la Fundación SGAE.

La Regidora de Cultura, Elisa Guillem, destaca com la Mostra uneix a una mateixa fita l’objectiu d’oferir una programació escènica de qualitat i fomentar la creació de nous públics, a l’hora que afavoreix la dinamització econòmica del sector. “En XXXIII edicions hem comprovat com els programadors venen a Alcoi buscant els millors espectacles per als seus teatres públics i privats. Les companyies troben ací un mercat que ja és tota una institució, un espai d’encontre on exhibir les seues creacions i fer contactes per a iniciar o directament tancar moltes contractacions”, explica la regidora.

Actualitat, revisions de personatges i clàssics

El circ, la dansa o el teatre són llenguatges tan vàlids com qualsevol altre per a parlar del canvi climàtic, del feminisme, la integració, l’homofòbia, la censura cultural, les relacions laborals o la memòria col·lectiva. Són només algunes de les temàtiques d’una programació valenta, diversa i lligada a l’actualitat. Temes que en algunes ocasions es tracten mitjançant la revisió de clàssics contemporanis i de personatges que s’han convertit en mítics.

Companyies valencianes. Dalt a la dreta, La bella dorment i 2030. a la esquerra. Baix a la dreta. R-E-M i, a l'esquerra, Íbers, una hisòria d'abelles, reines i abellots

És el cas dels nous acostaments a Ana Karenina, Madame Bovary i La Regenta en Maleïdes Dames (Arden Producciones, CV). I al Don Juan en la innovadora Don Roberto (Leamok, CV). També es fan mirades actuals a referents literaris com Valle-Inclán en l’estrena a la CV de Divinas Palabras (Atalaya, Andalusia). I a l’espectacle per a xiquets i xiquetes La Bella Dorment (Trencadís, CV), que propicia l’encontre intergeneracional. Així com a Yo soy 451, versió escènica i lliure del clàssic de la ciència-ficció Farenheit 451 (La Teta Calva, CV).

D’altra banda, el públic trobarà a la programació de la Mostra una anàlisi dels comportaments humans, com ara les relacions patern-filials que apareixen en David (Hogaresa Teatre, CV), el rebuig a la diversitat sexual en L'Oroneta (Cía Teatre Micalet), les cures retratades en la peça de circ Cuina! (Cia Patricia Pardo, CV), l’amor adult i les il·lusions, protagonistes de la comèdia Regala'm esta nit (Albena Teatre, CV) o la capacitat suggestiva de la por en El Intruso (Col·lectiu Intermitent CV).

S’oferiran visions positives de temes candents, com ara la crisi climàtica en 2030 (La Canadiense, CV), la ‘generació de vidre’ retratada en Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets (Teatre Escalante - Bramant Teatre, CV) o la inclusió que es mostra a través de la dansa en Rara Avis (Producciones Bucles, CV). I s’abordarà sense pèls a la llengua la crueltat del mercat laboral en l’estrena a la CV de la versió escènica de Los lunes al sol (GG Producción Escénica, Madrid); de la hipocresia del món acadèmic a l’estrena absoluta de la comèdia Íbers, històries d'abelles, reines i abellots ; i del feminisme a través de l’humor en Massa pa la carabassa (Contrahecho Producciones, CV).

Per últim, els espectadors i professionals assistents a la XXXIII edició de la Mostra de Teatre d’Alcoi podran gaudir de propostes d’impacte. Per exemple, l’estrena a la CV de l’espectacle de màgia aLUZina (Cía Nacho Diago, CV); la interdisciplinar Zenez (Fil d’Arena, CV), que barreja improvisació musical i de dansa en directe; o la bellesa coreogràfica de la multipremiada La medida que nos ha de dividir (Qabalum Colectivo de Danza, Navarra). També per a quedar-se bocabadats són les peces on l’equilibrisme, les acrobàcies, els malabars i tot tipus de destreses circenses troben la seua màxima expressió, com ara Papai Rouge i Voa! (La Gata Japonesa, Madrid) o R.E.M. (La Trócola Circ, CV).

Amb totes aquestes propostes, del 21 al 25 d’octubre Alcoi esdevé l’aparador de la creativitat i de les possibilitats de les arts escèniques a l’hora d’estimular l’esperit crític, d’emocionar, de sorprendre o de convidar a l’empatia, amb una programació que, per primera vegada, suma com a escenaris la Plaça De Dins i el pati del CADA als tradicionals emplaçaments: Teatre Principal, Teatre Calderón, Teatre Salesians i Centre Cultural.

Altres novetats, com les accions amb centres educatius, els nous suports institucionals aconseguits o les activitats per a professionals de la nova edició, seran comentades en la inauguració que va a celebrar-se el proper 21 d’octubre al saló d’actes del CADA a les 11 h. Un acte on intervindran representants institucionals de l’Ajuntament, l’IVC, la Diputació d’Alacant i La Fundación SGAE. Tots acompanyats per la regidora de Cultura, Elisa Guillem. I pel nou director de la Mostra de Teatre d’Alcoi, Josep Policarpo.