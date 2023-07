Familiars de víctimes del franquisme reben els cossos de quatre afusellats a Paterna

Els familiars de la fossa 126 de Paterna, la més gran de la Comunitat Valenciana, reben diumenge els cossos de quatre víctimes. En un acte d’homenatge en l’anomenat paredón de España, els familiars dels exhumats rebran les restes de Francisco Arnal Moreno, Josep Brell Pinyol, Ernest Fabra Hernandis i Francesc Gregori Chulià, 83 anys després de la seua execució.

L’associació de víctimes planteja la jornada com “una oportunitat per a reflexionar sobre la nostra història, reconeixent el llegat dels que van patir la repressió i la violència durant el franquisme”. En el cementeri de Paterna s’estima que es van executar 2.238 persones per les autoritats franquistes en els primers anys de la postguerra. D’elles, s’estima que 243 es localitzen en la fossa esmentada.

Entre el 2021 i juliol del 2022 es van desenvolupar les faenes d’exhumació, liderades per Atics Gestió i Difusió del Patrimoni Arqueològic i Històric amb el suport de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, que van poder rescatar 144 cossos. Almenys 140 persones continuen sense identificar, destaca l’associació de familiars. Es tracta de víctimes assassinades en el curs de cinc afusellaments massius que el règim franquista va perpetrar un any després del final de la Guerra Civil en el Terrer de Paterna. Les sacas es van dur a terme els dies 27, 29 i 30 d’agost de 1940 i el 14 de setembre del mateix any.

Per a les famílies, “el seu retorn a casa representa un moment de tancament i reconstrucció històrica, brindant a les famílies l’oportunitat de rendir tribut als seus éssers estimats i donar-los un lloc de descans digne”, afirmen en un comunicat.

La cerimònia, que té un caràcter ampli, compta amb la participació d’artistes com Xavi Sarrià, Jota Terranegra i Vicent Camps, a més de la Muixeranga la Torrentina i el grup de veu Va de Cant.