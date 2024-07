Algo más que unas playas cerradas

La contaminación obliga a prohibir el baño en la Devesa del Saler

Una mancha de fuel alerta del impacto del Puerto sobre el parque natural de L'Albufera

La dialéctica, o el conflicto, que tan bien refleja el nombre de la Comissió Ciutat-Port, plataforma ciudadana contraria a la ampliación del Puerto de València, ha encontrado estos días un elemento muy gráfico en el episodio de contaminación por el que una mancha de fuel de dos kilómetros ha obligado a cerrar al baño durante varias jornadas las playas de la Devesa del Saler, en el parque natural de L'Albufera.

Nada que no ocurra con cierta regularidad en esa zona, donde la asociación de vecinos denuncia una y otra vez vertidos y restos de hidrocarburos que van a parar a esas playas. Episodios que habitualmente no levantan tanta repercusión porque no suelen darse en plena temporada de baño, con las arenas atestadas de autóctonos y turistas, como ha sido esta vez el caso.

Se han visto afectadas las playas de Pinedo, L'Arbre del Gos, El Saler y La Garrofera, en el parque natural de L'Albufera de València, un valioso espacio ecológico amenazado. Y la Asociación de Vecinos del Saler, como la Comissió Ciutat-Port, han apuntado enseguida a la actividad del Puerto de València, aunque la Autoridad Portuaria tratara de desmentir de inmediato la implicación en el vertido de alguno de los buques de su tráfico marítimo.

La presencia constante de buques fondeados cerca de la bocana del Puerto de València es un elemento del paisaje de las playas del sur de la ciudad, cuyas aguas funcionan como una especie de “aparcamiento” de barcos, con sus consiguientes servidumbres derivadas, en forma de manchas de fuel. La contaminación, del aire, del mar y de la costa, tanto la que procede de estos grandes buques de transporte como de los cruceros, es una de las principales preocupaciones de los vecinos del distrito Marítimo de València y de los núcleos del sur, uno de los motivos por los que se oponen a la polémica ampliación norte del Puerto, que incrementará el tráfico de grandes buques portacontenedores.

Las tareas de limpieza de la mancha, que han incluido el rescate al menos dos dos aves contaminadas, se han desarrolado paralelamente a la investigación para determinar las características del vertido que ha afectado estos días de julio a las playas del parque natural de L'Albufera.

La Fiscalía ha abierto una investigación por el vertido para determinar su origen y las consiguientes responsabilidades y ha envíado a la Guardia Civil en busca de pruebas. Ahora solo queda esperar a que vuelva a pasar.