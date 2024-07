Los vecinos contienen la respiración por el vertido en L'Albufera: “El aumento del tráfico del Puerto dispara los accidentes”

Los vecinos del sur de València contiene la respiración ante el vertido de fuel que ha obligado a cerrar las playas de Pinedo, l'Arbre del Gos, El Saler y La Garrofera, en el parque natural de L'Albufera de València, un valioso espacio ecológico amenazado de plano por el polémico proyecto de ampliación del Puerto. La mancha se ha extendido a unos dos kilómetros y la bandera roja ha ondeando toda la jornada del martes. Pere Pau, presidente de la Asociación de Vecinos de El Saler, resume la situación: “Indignación, cabreo y alerta”.

El representante vecinal recuerda que, las aguas frente a las playas de la zona de sur de València se han convertido en una suerte de aparcamiento para barcos que acceden al Puerto de València. “Ha habido días que he contado 17 o 18 barcos esperando, lo normal es una media de ocho, nueve o 10, algunos están una semana fondeados, otros al día siguiente ya no están”, afirma Pere Pau.

Fuentes oficiales de la Autoridad Portuaria de València consultadas por este diario sostienen, tajantes, que el vertido no proviene de “ninguno de los barcos fondeados”. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Saler no oculta su indignación: “Será de una nave interestelar”, afirma en tono irónico. “Ya me explicarán, porque de los veleros del club náutico no creo que venga. Claro que ha sido de un barco entrando o saliendo del Puerto o en navegación muy cerca del Puerto”, agrega.

No se trata del primer incidente y aunque, al parecer, la situación no es grave, los vecinos señalan al Puerto de València, la mastodónica infraestructura que amenaza al parque natural de l'Albufera. “El tráfico de barcos se multiplica y la probabilidad de accidentes es mucho mayor”, aventura Pere Pau, quien recuerda que ya ha habido incidentes similares.

“Lo de hoy no parece que sea un accidente de un petrolero, afortunadamente, pero quién nos dice que la próxima no será más grave”, se pregunta el representante vecinal, quien alude también a la responsabilidad del Puerto en la regresión de las playas del sur de València. Pere Pau lamenta que las alarmas se han disparado este martes cuando la mancha de fuel, con un fuerte olor, se ha detectado al llegar a la playa a pesar de que el Puerto de València cuenta con los “medios suficientes para detectar cualquier problema de este tipo”. “Ya que son responsables de ese aumento del tráfico, que irá a más con la ampliación, tiene que ser responsables del cuidado del parque natural”, agrega.

Las playas de El Saler constituyen una barrera o escudo que protege al parque natural de l'Albufera. “De aquí a unos años el tráfico marítimo se multiplicará por cinco, con cinco veces más barcos moviéndose a las puertas de l'Albufera cuando la playa es un escudo natural y con cualquier percance que sufra, el parque natural desparece”, alerta Pau.

La Capitanía Marítima de Valencia ha activado el Plan Marítimo Nacional (PMN) en situación 1, que se pone en marcha cuando se produce en el mar un episodio de contaminación que pueda afectar a la costa. Bajo la dirección de la Capitanía, medios de Salvamento Marítimo –salvamar Pollux y Helimer 211– y la LS Tomás Marco de Cruz Roja han trabajado en la zona para valorar la extensión del vertido y su posible origen.

También se estaba a la espera del resultado de los análisis de las muestras para confirmar el tipo de contaminante, que parece un hidrocarburo, explican fuentes de la Capitanía consultadas por Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que, tras la detección de una posible mancha de hidrocarburos, se ha activado la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias para realizar un seguimiento de la mancha y se coordina con Salvamento Marítimo para comprobar el vertido.

Por su parte, el Ayuntamiento de València señala que se ha decretado bandera roja en las playas del Saler, Arbre del Gos y Garrofera por vertido, mientras que en las playas de Pinedo, Devesa hay bandera amarilla por condiciones marítimas. Los Bomberos de València han colaborado con la unidad de drones, mientras que la Policía Local patrullaba este martes en las playas con bandera roja.

Por su parte, la consellera de Justicia e Interior, la popular Salomé Pradas, ha enviado “un mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía: “Estamos actuando con total celeridad ante este vertido tras activarse el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana”. Pradas ha confirmado que la mancha del vertido se ha extendido unos dos kilómetros.