¡Que nos vamos de la ZAL!

Hace más de 20 años se expropió a los vecinos de La Punta porque era urgente

MSC huye de una zona logística ilegal y quiere una ampliación del Puerto que está por ver

La naviera MSC, que ya es la de más peso de negocio en el Puerto de Valencia, aspira a convertirse en su dueña de facto con la polémica ampliación norte del recinto portuario, ya que gestionaría el gigantesco muelle de carga y descarga de contenedores. En el marco de la campaña empresarial, política y mediática para que el Gobierno autorice la construcción de ese nuevo muelle, la multinacional italo-suiza anunció hace unos días que abandona sus proyectos en la zona de actividades logísticas (ZAL) que se construyó en La Punta hace más de 20 años y que está bloqueada, como si lo estuviera por culpa de la burocracia y no como consecuencia de que los tribunales, reiteradamente, han declarado ilegal su construcción porque se hizo sobre suelo no urbanizable.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la entidad pública del suelo (SEPES) impulsaron la ejecución de obras de repavimentación y adecuación de los viales de acceso a la ZAL, a pesar de las cinco sentencias que han declarado ilegal el polígono industrial al estar asentado sobre suelo agrícola, y la Justicia investiga ahora la legalidad de esas obras, que costaron 4,4 millones de euros.

La ZAL del Puerto de Valencia, que costó 166 millones de euros y propició un conflictivo desalojo de vecinos de la pedanía de La Punta que vieron expropiados sus terrenos de huerta milenaria con la justificación de la urgente necesidad de esa infraestructura para el desarrollo portuario, es tantos años después el testimonio de lo que ocurre cuando se fuerzan los proyectos sin la prudencia más elemental. Harían bien quienes defienden que la ampliación norte se ponga en marcha ya, pese a las dudas legales sobre la validez de su declaración de impacto ambiental, sus efectos sobre las playas del sur y los recursos al proyecto en manos de los tribunales, en aprender la lección que la ZAL representa. Sin embargo, MSC huye de una ZAL ilegal y presiona para ejecutar una ampliación del Puerto de València que también podría acabar siéndolo.

Yolanda Díaz sostiene expresamente la reivindicación valenciana

La financiación autonómica y la deuda, en la agenda del debate de investidura

Entre el ruido que ha rodeado la investidura del socialista Pedro Sánchez por tercera vez como presidente del Gobierno ha emergido la reforma de la financiación autonómica como un asunto al que hacer frente esta legislatura. Caducado el sistema desde 2014, los pactos de Sumar y ERC con el PSOE empujan para abordar esa reforma pendiente que interesa especialmente a la Comunitat Valenciana. Yolanda Díaz, la líder de Sumar, grupo del que forma parte la coalición Compromís, hizo alusión expresa a que es esta comunidad autónoma la peor financiada con el actual modelo.

La investidura de Pedro Sánchez, por tanto, abre una vía de oportunidad para resolver el principal problema de la Comunitat Valenciana: la falta de financiación, que lastra la prestación de servicios públicos fundamentales y genera una deuda pública creciente de la Generalitat.

Al menos, en lo que se refiere a la deuda, los pactos de invesdura se han concretado ya en un compromiso: la condonación de una parte de esa deuda autonómica. Una necesidad perentoria en el caso valenciano. De ahí que la plataforma Per un Finançament Just, en la que se integran todas las fuerzas parlamentarias excepto la extrema derecha de Vox, los sindicatos y la patronal valenciana, haya empezado a definir sus reclamaciones en esta materia. La plataforma plantea una condonación del 70% de la deuda de la Generalitat Valenciana, que se traduciría en la reducción de unos 48.000 millones de los más de 57.000 millones de euros en que se cifra actualmente el endeudamiento de la Administración autonómica valenciana. Se trata de deuda con el Estado generada por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo que vino a paliar la infrafinanciación que no se resolvía al no reformar el sistema.

Aquestes informacions, així com diverses col·laboracions de caràcter cultural i articles d'opinió, es publiquen en l'edició en valencià d'elDiario.es. La pots llegir ací.

