La plataforma valenciana por una financiación justa pide una condonación de la deuda de al menos el 70%

La plataforma valenciana por la financiación justa reclama una condonación de la deuda autonómica de al menos un 70% para la comunidad autónoma. La cifra, apoyada en informes como el del Instituto Valenciano de Finanzas (IVIE), implica cerca de 48.000 millones de euros y corresponde a la llamada “deuda histórica”, aquella derivada de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

La reivindicación es compartida por la patronal, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y todos los partidos con representación parlamentaria salvo Vox, que no participa en la paltaforma Per un Finançament Just. Representantes del organismo se han reunido este lunes con portavoces del PSPV, Compromís y el PP para elevar las peticiones pactadas en una semana que consideran clave.

Los integrantes valoran que esta semana se celebre la investidura y consideran que los acuerdos suscritos entre el PSOE y Sumar o ERC pueden ser favorables para las reivindicaciones valencianas. El pacto con Sumar, plataforma que integra a Compromís, prevé la reforma del sistema de financiación y un fondo que compense de manera transitoria la falta de recursos. El acuerdo con Esquerra abre la puerta a la condonación de la deuda, a la par que otras formaciones han apostado por mayor autonomía para los territorios.

Tras el encuentro, la secretaria general de Comisiones Obreras del País Valenciano, Ana García Alcolea, ha apuntado que se trata de “una semana crucial para que no solo haya una investidura, sino que se tome en serio ese cambio de modelo”, subrayando que los acuerdos “pueden favorecer” la condonación de la deuda valenciana, que supera los 57.000 millones de euros. El secretario general de UGTPV, Ismael Sáez, ha puesto en valor que en los acuerdos aparezca reconocida la deuda y la financiación autonómica, y ha sugerido que durante el debate se subraye que la Comunitat Valenciana ha reclamado “de manera unida” estos cambios. Por parte de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro ha reclamado que en el caso valenciano la condonación sea de al menos un 70% de la deuda, como señalan los informes del IVIE. “El resto corresponde a una gestión de los distintos gobiernos de esta comunidad, y por tanto, lo que queremos es una negociación exclusivamente para que ese 70% de la deuda que tienen los valencianos sea condonada por parte del estado”, ha incidido.

Los representantes de los tres grupos parlamentarios que forman parte de la plataforma también han centrado su preocupación en la deuda. El portavoz del PP, Miguel Barrachina, cuestiona que los acuerdos con partidos catalanes sean beneficiosos, pero insiste en que en “cualquier medida de perdón o de condonación de deuda a cualquier comunidad autónoma de España, en primer lugar debe llegar a la Comunitat Valenciana”. La socialista Maria José Salvador ha apuntado que “se abre una legislatura también en el ámbito estatal de retos, y eso significa también muchas oportunidades”, entre las que está “negro sobre blanco” la reforma del sistema de financiación, mientras que el líder de Compromís, Joan Baldoví, ha apuntado que en su formación están “comprometidos con que en esta legislatura se abra un abanico de posibilidades para que de una vez por todas se resuelva” el problema de financiación.

Mazón pide que se castigue a las comunidades desleales

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha propuesto este lunes que la reforma del nuevo sistema de financiación autonómica contemple una cláusula de “lealtad” con España que penalice a las regiones que “ataquen al Estado”, en un paralelismo entre el sistema de financiación y el procés. Mazón ha planteado que la nueva ley prevea “la lealtad como uno de los elementos a considerar, y la deslealtad una penalización”. A su juicio, “se está castigando las comunidades autónomas que se han situado en el terreno del equilibrio y la concordia, y sin embargo se premia el conflicto y la disensión”.

“De lo contrario, el mensaje que se traslada a los territorios que no han comprado ese relato, es que durante décadas hemos perdido el tiempo, que lo eficaz es atacar al Estado, negar la Constitución. Es que lo que no podemos es establecer un sistema que a continuación lo que haga sea arbitrar todas sus excepciones”, ha explicado Mazón.