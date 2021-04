Capitania Marítima imposa 31 multes en dos anys per abocaments il·legals de vaixells en la costa valenciana

Els veïns del Saler van denunciar el 20 març passat l’aparició de taques d’hidrocarburs a la vora de la platja de la Garrofera, cosa que van associar amb abocaments que duen a terme els vaixells portacontenidors que esperen que se’ls done accés als voltants del port de València.

Segons van explicar, “era una substància greixosa i oliosa i estava tota la vora de la platja plena”, cosa que “no és nova; sempre que hi ha temporal o que l’aigua està moguda pels corrents marins, als pocs dies apareixen aquestes taques en la vora”, una situació especialment greu, tenint en compte que es tracta d’una platja situada al Parc Natural de l’Albufera que a més té bandera blava.

Sobre aquest tema, fonts de la Capitania Marítima de València expliquen a elDiario.es que només té competències i inspeccionen abocaments que s’han produït en la mar: “En aquest cas, l’abocament s’ha detectat a la platja i no hi ha cap indici que confirme que poguera procedir de la mar. En Capitania Marítima no es té coneixement que cap vaixell concret haja fet aquest abocament i s’està a l’espera que les autoritats competents duguen a terme les anàlisis corresponents per esbrinar l’origen de la taca”.

Les mateixes fonts informen que el 2018 es van imposar 17 multes i el 2019 un total de 14 per contaminació d’hidrocarburs en la mar, és a dir, 31 en dos anys. Les dades del 2020 encara no estan tancades, perquè encara hi ha expedients per acabar.

El 2014 els responsables d’un vaixell causant d’un abocament de combustible en diverses platges de València van ser sancionats per la Capitania Marítima amb una multa de 600.000 euros més una penalització de 600.000 més euros per a costejar les faenes de neteja

Les platges que van resultar afectades van ser les de Pinedo, el Saler i l’Arbre del Gos, que es van haver de tancar temporalment fins que van quedar netes.

D’altra banda, segons les dades de la Marina Mercant, el 2018 es van fer en les instal·lacions valencianes 71 controls de sofre en combustible a través de la documentació de les navilieres, per darrere dels fets en els recintes portuaris de Cartagena (77), Castelló de la Plana (99), Huelva (117), Bilbao (136) i Algesires (177).

Pel que fa a la presa de mostres per a l’anàlisi posterior, en el port de València es van prendre 9 mostres, per darrere de les recollides a Castelló de la Plana (20), Almeria (17), Algesires (42), Ferrol (11), Gijón (13) i Bilbao (22), Pasaia (17). La quantia de les multes per incomplir els nivells de sofre en combustible solen oscil·lar entre 3.000 i 12.000 euros.

La contaminació tant d’aquests grans vaixells com dels creuers és una de les principals preocupacions dels veïns del districte Marítim de València i un dels motius pels quals s’oposen a la polèmica ampliació nord del port, que està un any paralitzada a l’espera d’un informe de Ports de l’Estat que ha de determinar si la declaració d’impacte ambiental del projecte tramitat el 2007 continua sent vàlida, malgrat les modificacions importants que ha experimentat.