València marxa per la plena ocupació i més conquestes socials amb motiu del Primer de Maig

Els participants en la manifestació de l'1 de maig, Dia Internacional de Treball, celebrada aquest dimecres a València han reclamat “plena ocupació” i la reducció de la jornada laboral de 40 a 32 hores setmanals.

Unes 5.000 persones, segons la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, han participat en aquest acte convocats pels sindicats CCOO-PV i UGT-PV i han recorregut els carrers del centre de la capital valenciana sota el lema 'Per la plena ocupació: menys jornada, més salaris'.

La marxa ha eixit des de la Plaça de Sant Agustí a les 11.00 hores i ha discorregut pels carrers Sant Vicent i Periodista Azzati, per la plaça de l'Ajuntament, i per altres vies com Barques, Pintor Sorolla i Porta de la Mar fins a arribar a Navarro Reverter. En aquest punt s'han llegit els manifestos elaborats pels sindicats convocants de l'acte per a aquest 1 de maig.

Per mitjà d'aquests escrits s'ha demanat, a més de les reivindicacions relacionades amb la feina que s'han plantejat i la sol·licitud de “més drets laborals i socials”, “una resposta pública” davant les situacions de crisi i una participació “massiva” a les eleccions europees del pròxim mes de juny.

Juntament amb els secretaris general dels sindicats UGT-PV, Ismael Sáez, i CCOO-PV, Ana García, han participat en la marxa polítics com la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant; el vicesecretari general d'aquesta formació, Carlos Fernández-Bielsa; la diputada de Compromís al Congrés Àgueda Micó, i el síndic de la coalició a les Corts Valencianes, Joan Baldoví.

Els manifestants han portat pancartes i cartells en les quals es podia llegir 'Tenim el poder de canviar les coses', 'Contra la desigualtat, servers públics de qualitat', 'Ni un pas enrere' o 'Treballar menys, viure millor' .

Així mateix, s'han repetit proclames com “acomiadament col·lectiu als executius”, “o amb la patronal, o amb la classe obrera”, “coste el que coste, els drets es defensen” i “que visca la lluita de la classe obrera” .