La primera superilla de València recupera 13.000 metres quadrats d’espai per als vianants a la Petxina

L’Ajuntament ha finalitzat les obres de la primera superilla de València que afecta 13.000 metres quadrats dels carrers de Calixt III, Palleter, Erudit Orellana, Gran Via de Ferran el Catòlic, Joan Llorenç i Pare Rico, a barri de la Petxina. Les obres tenen un pressupost de 670.000 euros i han sigut finançades amb fons de la Unió Europea. L’alcalde de València, Joan Ribó, va visitar dimecres amb la regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, Sandra Gómez, el resultat de l’actuació que també ha suposat la instal·lació de jocs i de 1.800 plantes.

L’alcalde ha afirmat que “això és una cosa que es fa des de Medellín a Barcelona i en moltíssimes ciutats europees i de tot el món. És un treball per a fer una ciutat amb vista a les persones, pensant en les persones i una miqueta menys en els cotxes. Jo crec que és l’element que nosaltres tenim clar. Ens sembla molt important que les ciutats, i aquesta ciutat nostra, siguen cada vegada més perquè la gaudisquen les persones”.

A tall d’exemple, l’alcalde ha parlat de la plaça del Pintor Segrelles: “Fins fa poc, era una plaça plena de llocs d’aparcament i ara és una plaça on els xiquets juguen i les persones estan assegudes mentre els vigilen. Jo crec que és una diferència molt substancial. Nosaltres treballem amb aquesta idea i és una idea que estem desenvolupant de moltes maneres a la ciutat, ampliant voreres, cosa que vol dir que, a vegades, reduïm espai d’aparcament, i ampliem en definitiva l’espai per a les persones”.

Ribó ha expressat també la seua satisfacció i ha explicat que “les persones que es preocupen per l’aparcament han de saber que nosaltres ja estem treballant amb l’aparcament de Santa Maria Micaela perquè la gent puga aparcar. I estudiem desenvolupar, com ja estem fent en altres barris, places d’aparcament específiques i exclusives per a residents. Entenem que els residents han de tindre un lloc per a aparcar, però no volem que l’espai s’utilitze per qualsevol persona que vinga amb el seu cotxe, perquè aquesta no és la funció del barri. La funció del barri i dels seus carrers és que la gent puga gaudir-lo. Aquesta és la idea i és molt senzilleta”.

Per part seua, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha afegit que la superilla de la Petxina “és un espai pensat per a dotar de qualitat de vida el veïnat d’una zona que, pel seu traçat, no pot tindre zones d’ús compartit, que no té jardins, que no té parcs, que no té places i que, per fi, gràcies a aquesta superilla, tindrà un espai d’oci, de trobada, de jocs”. La vicealcaldessa s’ha referit també a l’impacte de la superilla sobre la seguretat viària, perquè “genera un entorn molt important, perquè tenim dos col·legis per als quals creem entorns escolars segurs i generem, per tant, un projecte important de seguretat viària als voltants escolars de la nostra ciutat”.

Sandra Gómez ha recordat que estem davant la primera superilla de València i, per tant, “és un projecte que no és improvisat, que ja treballàvem quatre anys en aquesta superilla i sabíem que havia d’estar molt ben feta, que partia d’un procés participatiu previ, que s’ha parlat amb totes les entitats veïnals comerciants, falles i entitats veïnals del barri i s’han posat damunt de la taula totes les qüestions que podien afectar la vida dels veïns i veïnes i que hi ha molta faena. És un projecte fruit de la planificació, del treball, de la participació, el diàleg i el consens previ. Com que és la primera, volíem que fora una actuació perfectament plantejada”.

Gómez ha subratllat “que el fet que siga la primera a València no vol dir que siga la primera al món. De fet, les grans ciutats i les grans urbs estan plantejant iniciatives molt semblants a aquesta, com superilles o urbanisme tàctic per guanyar espai per als vianants dins dels espais urbans. Totes les grans ciutats treballem per generar aquest tipus d’espais que ens ajuden a ser més resilients contra la contaminació, a generar espais més segurs al voltant del trànsit, entorns verds i més saludables, entorns d’oci i gaudi i, per tant, més socials, i ciutats més humanes i amables, que és el que pretenem”.

Taules d’escacs, pícnic i ping-pong

El projecte suposa una nova distribució de l’espai lliure dels carrers del Palleter i Calixt III, que s’estableix segons diversos criteris. En la calçada, hi ha un únic carril de circulació a velocitat reduïda (10 km/h) de 3,5 metres d’amplària i un carril de serveis de dos metres d’amplària que es destina a 70 aparcaments de bicicletes, contenidors de residus i zona de càrrega i descàrrega. La circulació de trànsit rodat es reubica cap a l’exterior de la superilla, per reduir la velocitat i la densitat del trànsit i generar una gran plaça per als vianants en la cruïlla formada pels carrers del Palleter i de Calixt III.

Els espais generats es destinen a nous usos i activitats i inclouen nou mobiliari urbà com 77 cadires i bancs, una font, diversos elements singulars de joc, taules d’escacs, pícnic i ping-pong. El dissenyador Ibán Ramón i l’estudi d’arquitectura Leku Studio han definit el grafisme i el disseny dibuixat sobre el paviment de la superilla i que reprodueix múltiples figures geomètriques que aporten valor i identitat local.

El projecte inclou també la renaturalització de l’àmbit per a crear espais amables per al veïnat. Així doncs, s’integra nova vegetació i arbratge en grans parterres i 144 jardineres de diferent grandària amb reg integrat. En total, s’han plantat prop de 800 plantes, 950 arbustos de diferent grandària i 21 nous arbres (garroferes, pruneres, llorers i tarongers). S’han triat, a més, plantes amb flor i aromàtiques, que es mantenen verdes tot l’any i que requereixen un manteniment mínim.