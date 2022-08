Videopoli, una iniciativa audiovisual per a formar a escolars de València sobre botellot i assetjament escolar

L'Ajuntament de València, ha impulsat a través de la Fundació Protegim VLC, la Fundació de la Policia Local i Bombers de València la segona edició de Videopoli, una iniciativa audiovisual dirigida als centres escolars on s'oferix, a través d'uns vídeos de creació pròpia, formació per a la prevenció en assumptes d'interés com el consum d'alcohol, l'assetjaent escolar, les addiccions, les noves tecnologies o les conductes antisocials.

Tal com ha indicat Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, l'objectiu d'este programa educatiu és “Informar i formar als nostres joves en qüestions absolutament primordials en la seua educació des d'un punt de vista pròxim. No tenim un problema amb la nostra joventut, la joventut té problemes que nosaltres estem obligats a ajudar a resoldre”, assenyala el responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana. Els vídeos es difondran a totes les policies locals d'Espanya que ho sol·liciten a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) de la qual Aarón Cano és el president de la Comissió de Seguretat i Protecció Civil.

És mitjanit i la Policia Local de València rep una trucada d'un xiquet. El menor li pregunta a una agent que li atén per una concentració de persones davall de la seua casa. Criden, beuen i no li deixen dormir ni a ell ni al seu germà. És una crida fictícia amb la qual arranca el vídeo sobre el botellot. A continuació, un altre policia informa en el vídeo sobre alguns dels efectes negatius que té el consum d'alcohol en els joves. “La pràctica del botellot suposa en moltes ocasions l'inici en el consum d'alcohol, però també d'altres drogues, i produix a vegades intoxicacions etíliques que requerixen d'un ingrés hospitalari. Genera també dependència i greus conflictes familiars” prosseguix el policia que insistix també en “les molèsties que causa en els veïns i com fa fallida el dret al descans a més de generar a vegades baralles, actes vandàlics, concentració de brutícia, accidents i danys físics i psíquics irreparables”. Estos són alguns dels efectes que aborden els vídeos, que també informen sobre les multes que poden arribar a imposar-se a causa d'estes conductes, que van des dels 15.000 euros, les lleus, a 600.000 euros les més greus.

“És una eina molt útil per a nosaltres” assenyala Aarón Cano, “la primera edició va nàixer de la necessitat d'arribar als menors en un moment tan difícil com la pandèmia. Des de la Policia Local vam veure en esta iniciativa una oportunitat per a continuar arribant als col·legis on la Policia Local de València impartia el seu programa ”Ajudar a Previndre“. No podíem estar físicament com en el passat, però sí que podíem editar continguts audiovisuals per a oferir-se’ls als col·legis”. La primera edició constava de huit vídeos amb una duració d'al voltant de 10 minuts cadascun sobre igualtat, racisme, xenofòbia, violència de gènere, consum de cànnabis, diversitat funcional, tercera edat, ciberbullyng i joc en línia. En els vídeos, policies de totes les unitats expliquen, faciliten informació, recursos i eines als menors perquè sàpien com poden i deuen enfrontar-se a situacions concretes.

Un dels principals objectius de la Fundació Protegim VLC és acostar a la Policia Local i als Bombers de l'Ajuntament de València a la ciutadania a través d'iniciatives formatives, educatives, divulgatives i acadèmiques. Este objectiu s'ha traduït en nombroses actuacions durant els últims anys, des d'exposicions, documentals, premis periodístics, conservació de material històric, trobades professionals però també en la formació. Recentment es formava a menors en l'autoprotecció davant casos d'incendis o s'organitzava una trobada entre bombers de tota Espanya per a compartir experiències professionals sobre l'extinció d'incendis en els edificis de més altura.

La Fundació també ha adquirit 600 detectors de fum per a instal·lar-los en habitatges on residisquen persones majors que viuen soles. “La Fundació Protegim VLC aspira a convertir-se en l'ONG de la Policia i Bombers de la ciutat” indica Aarón Cano per a qui Videopoli és una iniciativa “molt important perquè ens permet arribar als joves d'una altra manera. Estos anys són vitals, tenim una responsabilitat i una obligació, la d'informar-los i formar-los, ajudar-los en definitiva tot el que podem en les seues vides, eixe és un dels camins per a fer d'esta, una societat millor” assenyala el regidor.