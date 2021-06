La marxa de l'Orgull LGTBI+ torna als carrers de València per a reivindicar la llei trans: "No és discutible"

La manifestació de l'Orgull LGTBI+ ha tornat als carrers del centre de València, després de l'absència de l'any passat per la pandèmia, per a "celebrar els avanços aconseguits fins ara" i reivindicar i exigir una llei trans estatal que "reconega els drets" del col·lectiu, "amb independència del seu lloc de naixement", perquè l'existència de les persones trans "no és debatible ni discutible".

Més de 50 organitzacions, entre entitats públiques i socials, partits polítics, associacions i sindicats, han participat en la manifestació, que ha tingut com a lema 'Els drets trans són drets humans', i han signat el Manifest de l'Orgull LGTB+ 2021 per a reclamar al Govern la necessitat d'una llei trans estatal.

La marxa, organitzada pel col·lectiu Lambda, al costat d'altres entitats LGTB+ de la Comunitat Valenciana, s'ha iniciat a les 20.00 hores en l'Albereda amb la lectura del manifest, que s'ha escoltat en les pantalles mòbils que han substituït a l'escenari d'anys anteriors, i l'encesa d'una traca, des d'on ha partit per a emprendre el seu itinerari pel pont de l'Exposició, la Porta de la Mar i el carrer Colón fins a arribar a l'estació del Nord al carrer Xàtiva, on ha finalitzat amb la lectura de nou del manifest.

En un ambient festiu, a ritme de les batucades Tiakatú, Rebombori, Kultrún XX, Carimbolada Soul, Free For Sha-ba, Tro de bac, Borumbaia, Eywä Batucada i Aiyé Aixé, les persones participants han mostrat cartells amb missatges com 'Drets trans = drets humans', 'Som els vostres pares, som les vostres mares, estem al vostre costat', 'Abracem la nostra identitat' i 'El que alguns diuen lobby, nosaltres diem família'.

En el seu manifest, l'organització de la marxa ha reivindicat l'existència d'una llei trans estatal: "Si no és hui, serà demà o a l'altre, però hi haurà llei, perquè els drets de les persones trans són drets humans". "La defensa de les principals reivindicacions del col·lectiu trans és imperiosament urgent en àmbits com per exemple la salut, l'ensenyament, l'ocupació, l'habitatge i la seguretat personal", ha recalcat.

"Les dones trans som dones, els homes trans som homes. Les persones no binàries existim i no ens sentim representades en els conceptes dona/home. La nostra existència no és debatible ni discutible", ha expressat, al mateix temps que ha exigit "deixar d'assumir que totes les persones trans som heterosexuals". "Les dones trans lesbianes i bisexuals i els homes trans gais i bisexuals, també existim", ha afegit.

"Reconeixement dels drets"

Durant la marxa, la pancarta de capçalera ha sigut portada exclusivament per persones trans, de mateixa manera que les dones trans negres en Stonewall es van posar al capdavant del moviment LGTB+ en els anys 70. La coordinadora del grup trans de Lambda, Raquel Ruiz, ha assegurat que les persones trans "no demanen privilegis sinó el reconeixement dels seus drets, que són, ni més ni menys, drets humans". "Això és el que les entitats que ens acompanyen hui s'han compromés a defensar", ha assenyalat.

D'altra banda, Lambda ha exigit la lliure determinació de gènere i la despatologització de les identitats trans perquè "són la base per a la igualtat real de les persones trans sobre la qual cal legislar". "Les dones trans som dones, els homes trans som homes, les persones no binàries existim i la nostra existència no és debatible ni discutible", ha defensat.

Malgrat no ser possible la presència de vehicles en la manifestació d'enguany a causa de la pandèmia, diversos locals d'oci han acompanyat les reivindicacions de les persones trans, com és el cas de Nunca digo no, Asociación Liberal Valenciana LGTBI, The Muse, Deseo 54, La boba y el gato rancio y l'Asociación Liberal Gay de Valencia COC.

"Criminalització i estigmatització"

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha participat en la marxa, en declaracions als mitjans ha criticat la "criminalització i estigmatització a les quals se sotmet a les persones trans". "Aquest col·lectiu sap molt bé el que senten i el que són, i no necessiten que la societat, i menys els 'señoros' del patriarcat, encara s'encabote a dir-los que han de passar un examen", ha expressat.

Així mateix, ha defensat una llei trans estatal que "responga a la filosofia i a l'esperit de la norma valenciana" i ha assegurat que el col·lectiu feminista "està amb la llei trans i els qui la critiquen només són una minoria de feministes institucionalitzades, acomodades i amb un determinat carnet de partit".

Per part del PSPV, la secretària de l'àrea LGTBI, María Sánchez, ha celebrat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de llei trans, una norma que "recull totes les reivindicacions històriques" del col·lectiu davant el "repunt" de les agressions LGTBifóbiques "a causa de la discriminació i l'odi de l'extrema dreta, acompanyada de la dreta".

La síndica de Cs en les Corts, Ruth Merino, ha subratllat que, encara que Espanya i la Comunitat Valenciana "han fet passos de gegant, encara queda molt camí per recórrer en el camí de la igualtat i la diversitat", i ha mostrat el "suport total" de la seua formació a la reivindicació de les persones trans per a "aconseguir plens drets i igualtat". A més, s'ha manifestat "en contra de com s'ha usat aquesta qüestió per part d'uns certs sectors polítics i socials, que neguen la realitat d'aquest col·lectiu i que no deixen expressar altres maneres de sentir i manifestar la identitat de cadascun".

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat que les institucions públiques han de tindre un "compromís ferm" per a "combatre la transfòbia" i que les persones trans "tenen dret a expressar la seua pròpia identitat sense que se les qüestione". En aquest sentit, ha incidit en la necessitat d'un llei trans estatal "que reculla el sentir de la llei valenciana, a l'avantguarda en la preservació de la dignitat d'aquest col·lectiu".

Finalment, la regidora d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha remarcat "la importància de visibilitzar al col·lectiu LGTBI i acabar amb els estereotips que disminueixen la qualitat de vida i els drets" de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexe, especialment "els problemes que pateixen les persones trans, que registren un 80% d'atur en el sector laboral, un 77% de rebuig en buscar pis, i el 10% de dones trans dormen al carrer".