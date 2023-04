Rebeca Torró: “La línea de Metro que cruzará el centro de València puede aprovechar la parada construida bajo el Mercat Central”

Rebeca Torró (Ontinyent, 1981) fue nombrada consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad el pasado 16 de mayo en sustitución de Arcadi España, que pasó a ocupar la cartera de Hacienda tras la última remodelación del Gobierno del Botànico acometida por el presidente Ximo Puig. Abogada de profesión, conoce bien los tres campos que la ocupan: ha sido concejal de Urbanismo en Ontinyent, antiguo feudo del PSPV; secretaria autonómica de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, a las órdenes de Maria José Salvador en la pasada legislatura, y secretaria autonómica de Economía Sostenible en la conselleria que dirige Rafael Climent, de Compromís.

Con este último cargo, fue una de las tres personas clave, junto a la secretaria autonómica de Hacienda, Maria José Mira, y a su directora general, Dolores Parra, para convencer a Volkswagen de la construcción de su gigafactoría en Sagunto. Tras casi un año al frente de su conselleria, repasa con elDiario.es los principales temas que la ocupan.

Empecemos por lo más actual. ¿Por qué ese cambio al frente de la Autoridad Portuaria de València (APV) a dos meses de las elecciones?

Lo dijo ya el presidente Ximo Puig, era una cosa natural, vital. Aurelio Martínez ya pidió salir en su día del Puerto de València y en este caso se ha reemplazado por una persona como Joan Calabuig que conoce perfectamente la ciudad, que quiere la ciudad por su responsabilidad anterior (fue varios años portavoz y concejal del PSPV en el Ayuntamiento) y además una persona en la que el diálogo y el consenso van por bandera. Creo que ha sido un cambio necesario y, dado que por motivos electorales también había que cambiar el presidente del Puerto de Castellón, era un buen momento para hacer efectiva esa salida.

¿Ha pesado también la situación de conflicto desatada con el alcalde de València con motivo de la ampliación del Puerto y la Marina de València?

Yo no creo que haya sido esa la motivación porque realmente quedan cinco semanas para acabar la legislatura. Pero ahora era el momento oportuno porque va a haber una continuidad después de esas cinco semanas y es cierto que esa nueva legislatura se va a poder pilotar con Calabuig con esa mirada más a la ciudad, porque si los puertos tienen sentido es desde esa mirada, que sean abiertos a la ciudad.

¿Es inviable aprobar la ampliación norte con sus dos socios de Gobierno en contra?

Yo creo que tenemos más puntos en común que diferencias. En este punto yo creo que nadie puede parar el desarrollo económico para dar solución a nuestras empresas, sobre todo a las exportadores, pero también coincidimos todos en que esto debe ir de la mano del respeto medioambiental y ningún desarrollo económico en pleno siglo XXI puede ir al margen del desarrollo sostenible. Yo creo que ese es el punto de encuentro, el desarrollo económico de la mano del desarrollo sostenible. En esa línea, también hay que poner en valor las actuaciones que está poniendo en marcha el Puerto encaminadas a que las energías renovables tengan una importancia principal, con el hidrógeno y la digitalización. Igual que en eso hemos llegado a un consenso, también llegaremos en la ampliación. Actualmente hay encima de la mesa una declaración de impacto ambiental (DIA) y un proyecto que ha pasado por todas las fases que tenía que pasar. Eso no quita que tengamos que hacer esa ampliación de la mejor forma.

Ninguna institución avala la validez de la DIA de 2007 para el nuevo proyecto de ampliación. ¿Pasa un posible acuerdo con sus socios por solicitar una nueva?

Hay que tener en cuenta que quien determina si se tiene que hacer otra DIA no son las opiniones ni las dudas que tengamos, sino resoluciones, sentencias o que un ministerio lo marque. Necesitamos algo que diga que el camino a trazar es otro al de la DIA de 2007. Por lo tanto a mí no me gusta especular, para eso están las administraciones públicas o las jurisdiccionales para que nos marquen el camino, pero teniendo claro que tenemos que avanzar y que cuanto antes que se decida lo que se tenga que decidir.

¿Cree por lo tanto que debe de pronunciarse el Ministerio de Transición Ecológica como ha dicho en un informe el Defensor del Pueblo?

Hoy por hoy nadie ha dicho nada y por lo tanto la DIA de 2007 está en vigor y el proyecto ha pasado por donde tenía que pasar. A partir de ahí tenemos que trabajar.

¿Cree que la opción que plantea Josep Vicent Boira de conectar por ferrocarril los puertos de Sagunt y Valencia es más factible que el acceso norte para camiones, más ahora que se instala la gigafactoría de Volkswagen?

Yo creo que todo aquello que reduzca el impacto de las emisiones va a ser bueno. Es cierto que hay soluciones a veces que no son exclusivas, pueden ser complementarias. Pero yo siempre estaré de lado de las opciones que contribuyan a descarbonizar. Son muchos camiones porque tenemos una industria que por suerte exporta muchísimo. Tenemos la cerámica en Castellón o industrias como Ford y otras que van a venir y que necesitan trasladar su producto. Todo aquello que transite por ferrocarril será mucho mejor que por camión. De hecho, las propias empresas buscan sacar su producto por ferrocarril antes que por camión.

¿Qué harán si el Supremo mantiene cerrada la ZAL por defectos en el Plan Especial?

Bueno, de momento se han admitido a trámite los recursos que se presentaron desde la Generalitat porque así lo determinó la Abogacía. Vamos a ver cómo termina esa resolución. En la parte política nosotros siempre hemos dicho que este Gobierno del Botánico nunca lo hubiera ejecutado como se ejecutó, pero es cierto que está ya hecho con unas parcelas que están pendientes de ocupación y otras que no. Ahí es donde debemos seguir dialogando para que ese espacio que no está ocupado sea de la ciudad y que decidamos con la ciudad qué es lo que queremos. Hay propuestas para hacer una conexión verde y esas propuestas las vamos a abordar con la ciudad en la próxima legislatura.

¿Por qué se está retrasando tanto la solución definitiva para la gestión de la Marina de Valencia?

Estamos en un proceso de disolución del Consorcio y todo esto no es fácil. Se debe cerrar bien para poder abrir como toca lo que queremos. Nosotros ya hemos dicho que la Generalitat gestiona 32 puertos, por lo tanto, queremos llevar nosotros esa gestión de la mano del Ayuntamiento de València, entre otras cosas, porque si algo le da sentido a la Marina es que esté abierta a la ciudad, que sea de los ciudadanos, como estamos haciendo en todos los puertos que gestiona la Generalitat. Estoy convencida de que cuando se liquide el Consorcio abriremos una nueva figura sabiendo que desde la Generalitat podemos tener esa competencia.

Entiendo que se refiere a la lámina de agua y a los amarres, ¿no?

Eso es.

¿Usted sería partidaria de reclamar la propiedad de los terrenos de la Marina de València que aún dependen de la Autoridad Portuaria?

Tenemos que verlo con el Ministerio de Transportes, porque igual que la Generalitat y el Ayuntamiento tienen que ir de la mano, esto hay que verlo con el ministerio. Tenemos que ver el mejor encaje jurídico. A veces queremos hacer cosas, pero hay que trabajarlas bien con el objetivo que el Gobierno conoce y acepta y que es siempre en beneficio de la ciudad de València.

¿Cree que es de recibo que el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, no se haya reunido con el presidente Ximo Puig y que al mismo tiempo les denuncie por caducar la ATE, pero también les pida que le mantengan los beneficios urbanísticos?

Siempre es complejo cuando una empresa o, en este caso ,cuando el Valencia CF pone las cosas difíciles a la administración. Siempre es mucho mejor el diálogo y el consenso. Nosotros tenemos muy claro también que este tema pasa por las garantías jurídicas y por hacer las cosas bien y por la legalidad, eso fue lo que nos llevó a la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Ahora es el Ayuntamiento el que tiene que llegar a un acuerdo. Personalmente puedo tener mis opiniones de las formas y de cómo están llevando este proceso, que creo que se puede hacer mucho mejor, porque las administraciones representan a los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que siempre es mejor el diálogo y el consenso a que uno haga lo que considere y que a miles de kilómetros de aquí tome decisiones porque, en definitiva, el Valencia CF es un club que todos sentimos como nuestro. Yo soy valencianista, me gusta mucho el fútbol y siento los colores y los valencianistas lo sentimos como propio. Cuando alguien lidera un club, eso no debe de perderlo nunca, que el club no es de nadie, el club es de todos. Creo que la administración ha hecho lo que legalmente debía hacer y además, teniendo en cuenta que se han mantenido los beneficios urbanísticos para que a través del Ayuntamiento se pueda alcanzar un acuerdo, se ha hecho siempre pensando en que es lo mejor para la ciudad.

Como dice, ustedes representan a la ciudadanía y una parte importante de esa ciudadanía, que es la afición del Valencia CF, les pide a la Generalitat y al Ayuntamiento que presionen para que Peter Lim venda sus acciones. ¿Van a abrir ese melón?

Yo creo que la administración pública no se puede guiar por el sentimiento, sino como garante de la seguridad jurídica y tiene que actuar conforme a la ley y a lo que la normativa nos permite. Tenemos que hacer las cosas bien. Entiendo esa frustración que tenemos como aficionados, pero a la administración pública lo único que se le puede pedir es que aplique la ley y es lo que se ha hecho. Esperamos que haya un entendimiento con el Ayuntamiento y que a través de la gestión urbanística se pueda seguir avanzando.

Orihuela acaba de aprobar la urbanización de 2.000 viviendas en Cala Mosca. ¿Realmente el Pativel ha cumplido su función de protección del litorial?

Sí, hay muchos planes urbanísticos que no van a salir adelante gracias al Pativel. Hay que tener en cuenta que esta herramienta otorgaba un plazo para que se formalizaran los desarrollos urbanísticos que quedaron a medias. En algunos casos no saldrán adelante y esa parte de litoral quedará protegida. Los que han salido adelante ha sido porque tenían más viabilidad económica y porque contaban con todos los informes ambientales necesarios.

¿En qué situación está el mapa concesional de autobuses?

Han salido varias líneas que se van a ir aprobando. Se ha tardado un poco en modificar esas líneas para seguir vertebrando el territorio, pero sí que es cierto que aunque no hayan salido sí que se ha mejorado el servicio a través de contratos de emergencia para que fueran funcionando hasta que salieran las licitaciones.

Plantearon un tranvía por la costa entre Gandia y Dénia. ¿En qué situación está el proyecto? ¿Supone renunciar al tren de la costa del Gobierno?

No se ha planteado para sustituir al tren de la costa, son dos realidades distintas. En realidad será un tren Tram, que estamos proyectando entre Gandia y Dénia y pretende vertebrar esas dos comarcas. El tren de la costa tan solo prevé tres paradas y está pendiente de obtener la declaración de impacto ambiental (DIA). Este Tram tendrá entre 10 y 12 paradas en los diferentes municipios y vamos a invertir 250 millones de euros. Ya se ha transferido la competencia a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que ha hecho el estudio preliminar y este año se va a licitar el estudio informativo, previo al proyecto básico y al proyecto definitivo.

¿En qué plazos están las nuevas líneas de tranvía de València?

En pocos días se va a exponer al público el estudio informativo para que los interesados puedan presentar alegaciones, paso previo a la licitación de las redacciones de los diferentes proyectos. En este caso la línea 10 contempla esa ampliación desde Natzaret a la Marina de València. La línea 11 se desdobla de la 10 por el puente de l’Assut de l’Or para llegar al Puerto. Contempla dos alternativas, por la avenida del Puerto o por Juan Verdeguer. La 12 llegará por el sur al hospital La Fe. Todas ellas se han trabajado con el Ayuntamiento de València.

¿Qué solución van a dar a la estación ubicada bajo el parking del Mercat Central?

Ahí hay un paso previo, ante todo las decisiones se toman con criterios técnicos. El paso previo es el desdoblamiento del tramo entre Alameda y Bailén que actualmente es un cuello de botella. En estos momentos se está redactando el estudio de viabilidad. Una vez desdoblemos esas líneas mediante un nuevo túnel las frecuencias podrán mejorar sensiblemente y todo Metrovalencia estará bien conectado. A partir de ahí se debe diseñar una nueva estación en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, por lo que veremos finalmente mediante el estudio de viabilidad dónde debe ir esa estación. Una opción podría ser ese agujero que ya está hecho.

¿La prolongación de la línea 10 hasta el Pont de Fusta atravesando el centro y pasando por esa estación del Mercat Central, tal y como estaba prevista inicialmente, está descartada?

Como te comentaba antes, FGV tiene ya una planificación de nuevas líneas. Más allá de eso, estamos abiertos a que otras que no están previstas veamos si tienen encaje, pero hay que ser serios con esto. El desarrollo de Metrovalencia se tiene que hacer de la mano de los técnicos.

¿En cuanto a los aparcamientos disuasorios anunciados en el plan de movilidad metropolitano de València, cuáles serán los más inmediatos?

El plan de movilidad es una estrategia a corto, medio y largo plazo. Luego se van desarrollando las medidas que se contemplan. Algunas de las medidas que vienen en ese plan ya se están desarrollando como son esos aparcamientos disuasorios y es una medida que ha venido para quedarse. La movilidad sostenible también pasa por que en esos parkings la gente pueda dejar el coche y apostar por el transporte público. Por tanto, van a ser el complemento perfecto para que finalmente el transporte público sea cada vez más utilizado por la gente en la línea de la gran apuesta que se ha hecho estos cuatro años por el fomento de ese transporte público. Los dos últimos que presentamos están en la fase final de la redacción del proyecto constructivo en Riba-roja y en Bétera, que además van a llevar dos aparcabicis complementarios. En cuanto al plan de movilidad, estamos en la fase de respuesta a las alegaciones que se presentaron tras su exposición pública.

Parece que por fin empiezan a despagar los proyectos de plantas fotovoltaicas. ¿En qué cifras estamos actualmente? ¿Tienen listo ya el mapa de compatibilidad?

Aquí tuvimos el problema del impuesto al sol, que hizo que se parara el desarrollo de las plantas. Eso hizo que tuviéramos muchas propuestas que se presentaron con un momento de avalancha que agobió un poco al proceso de la administración porque teníamos que cumplir plazos marcados por el Gobierno. Lo que tuvimos claro es que la transición energética en la Comunitat Valenciana no podíamos pararla en seco hasta que tuviéramos una planificación idónea para poder empezar a tener el desarrollo energético. Por eso publicamos unos decretos para agilizar el proceso sabiendo que teníamos que cumplir esos hitos que finalmente se han cumplido. Yo siempre lo he dicho, a veces aunque asuste, todo lo que se solicite no va a obtener la autorización A veces se produce una contestación social importante solo por el hecho de que alguien va a un pueblo a preguntar si un terreno está libre. Solo con eso ya se genera una contestación muy grande sin saber si se va autorizar o no. Hay que tener confianza en la administración pública, aquí no se va a aprobar cualquier cosa, se va a aprobar aquello que realmente tenga viabilidad medioambiental, esa es la línea roja, pero sin frenar la transición energética, sin la que no podemos combatir el cambio climático. A partir de ahí vamos a hacer una zonificación para que se pueda ver previamente en qué zonas se puede hacer y cuáles no. Aquí la colaboración con los ayuntamientos va a ser fundamental.

En relación con el macroproyecto de la planta fotovoltaica Magda, las Corts Valencianes lo rechazan, hay informes desfavorables de la Generalitat pero el Gobierno le da el visto bueno. ¿Cómo se va a resolver?

Aquí hay una cuestión y es que cuenta con una declaración de impacto ambiental (DIA) del Gobierno que es favorable porque los técnicos entienden que tiene encaje. Los informes de la Generalitat son preceptivos, pero no son vinculantes. A partir de ahí, yo creo que en el territorio donde está diseñada la Magda se pueden buscar soluciones como que aparezcan nuevas subestaciones que hagan que las líneas trazadas no tengan los kilómetros que se proponen por los nudos de conexión. Si pones una subestación más eso hará que la línea no sea tan larga. Yo creo que puede tener solución siempre y cuando por parte del Gobierno se pueda abrir a que se instalen otras subestaciones. Me consta que todas las empresas no quieren hacer las cosas en contra de la ciudadanía, quieren hacerlas con la ciudadanía y están dispuestas a modificar proyectos, a modificar líneas, pero para eso debemos dar una respuesta, y ahí es donde hay que trabajar.

Los taxistas están convocando paros por el problema del intrusismo. ¿Qué medidas se van a poner en marcha para frenarlo?

De momento han parado la manifestación. Tenemos un diálogo constante con ellos y la verdad es que en ningún otro sector hay tanto diálogo permanente, por eso se ha conseguido ese pacto de tarifas. Lo que vamos a hacer ahora es sentarnos con la Policía Autonómica, con la que vamos a trabajar esa mejor eficacia a la hora de entender a los taxistas y ver aquellos que no puedan estar operando la actividad, que con la Policía Autonómica podamos ser más eficientes.

¿Cómo valora la reciente sentencia que elimina restricciones de una ordenanza de València para que los vehículos de transporte con conductor (VTC) puedan operar en la ciudad?

En la Comunitat Valenciana va a ser un tema que en la próxima legislatura y junto a los dos sectores (VTC y taxis) vamos a tener que abordar. Tenemos esa mesa de diálogo permanente con los taxistas, pero lo que tenemos claro desde la administración, es que el servicio a la ciudadanía tiene que ser el más óptimo. Igual que nos llegan de la parte de los taxistas reivindicaciones de sus derechos, nos llegan desde los ciudadanos, de los hoteles, de los aeropuertos, la falta de taxistas. Yo misma cuando viajo a Madrid en el AVE veo la cola de personas que están esperando un taxi y ahí yo creo que el sector también tiene que entender a la administración, que tiene que dar una respuesta al sector del taxi, pero teniendo en cuenta que hay que dar una respuesta óptima a los ciudadanos que todos los días nos reclaman que haya más servicio.

¿Entonces una posible solución pasa por dar mayor cabida a los VTC?

Pasa por que hemos ido ampliando el número de taxis que operan a determinadas horas, aunque ellos entienden que en otras horas hay exceso de servicio, y llegar a un equilibrio es difícil. En cuanto a las VTC, abordaremos la normativa autonómica la próxima legislatura. Hay una diferencia muy grande, hablamos de 4.000 taxis y unos 600 VTC, de los que a algunos les ha caducado la licencia. En la próxima legislatura abordaremos con el taxi cómo encajamos este tema que para ellos es muy sensible. Tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a regular las licencias que no están en vigor. Lo que ha pasado en València es lo que está pasando en Europa, donde ha habido muchas sentencias en ese sentido por el tema de la libre competencia.

¿Cómo ve el horizonte electoral, habrá tercer Botànic?

Yo lo veo muy bien porque de lo que van estas elecciones es de hacer un análisis de lo que ha pasado estos años y de tomar una decisión, si volver al pasado o seguir avanzando como hemos hecho en estos ocho años. Hemos pasado de ser una comunidad conocida por la Gürtel a una conocida por haber conseguido que la gigafactoría de Volkswagen se instale aquí. Yo creo que se ve claramente que después de ocho años los valencianos y valencianas están mejor que hace ocho años, y no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo dicen todos los ratios. Yo estoy convencida de que eso los ciudadanos y ciudadanas lo van a trasladar a las urnas. Creo que Ximo Puig está siendo un presidente que representa a toda la sociedad valenciana y lo ha demostrado, ha gobernado para todos, piensen lo que piensen. Es ahí donde yo creo que los ciudadanos van a responder en las urnas. Los primeros cuatro años fueron muy duros y tuvimos que arreglar muchos empastres que nos dejaron, pero estos cuatro años hemos podido demostrar de lo que somos capaces. Hemos puesto a la Comunitat en el mapa económico y de la innovación, con las personas en el centro, y hemos desterrado esos años oscuros, esos años en que nos daba vergüenza decir que somos de la Comunitat Valenciana.

¿Teniendo en cuenta que usted es de Ontinyent, cree que su partido se recuperará allí tras la salida del actual alcalde, Jorge Rodríguez, motivado por el caso Alquería?

Yo siempre lo he dicho, lo de Jorge Rodríguez fue un momento muy duro, yo creo que el más duro que voy a pasar en mi vida de política, porque más allá de la política, aquí era una cuestión de amistad personal. Pero creo que después de cuatro años el partido socialista en Ontinyent ha sabido reinventarse, porque fue la peor etapa del socialismo en Ontinyent, teniendo en cuenta que históricamente desde 1979, salvo cuatro años que gobernó el PP y estos últimos cuatro que ha hecho La Vall ens Uneix, el partido socialista siempre había gobernado. Ontinyent necesita a los socialistas y se ha visto este mandato, en el que se ha marcado más el conmigo o contra mí y ha dejado de tener esa visión que teníamos de ese Ontinyent abierto en el que se gobernaba con Ximo Puig para todos y todas. Ahora eso no pasa, y estoy contenta porque tenemos un nuevo liderazgo con José Antonio Martínez, una persona independiente. Hemos abierto el partido a la sociedad ontinyentina. José Antonio ha sido presidente de una asociación de autistas de la ciudad y ha trabajado por la inclusión de este colectivo y tiene esa visión inclusiva. Estoy segura de que el PSPV va a recuperar el Ayuntamiento.