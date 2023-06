Cómo lavar gorros y gorras correctamente

Los accesorios siempre nos sacan de un apuro, sea para resguardarnos del sol en verano o bien del frío en los meses de invierno. Además son objetos decorativos o que expresan personalidad a la hora de vestir. Por eso es importante es saber cómo lavar gorros y gorras de forma correcta y sin que se estropeen.

Muchas personas tienen dudas con estos artículos o cometen errores graves, como creer que pueden eliminarles la suciedad de la misma forma que a otros. Si es tu caso, debes seguir leyendo.

La idea es que puedas deshacerte de la suciedad acumulada con el paso del tiempo y también de algunas manchas puntuales en tales accesorios. Aunque es poco probable que derrames líquido sobre tus accesorios, si pasa eso tienes que actuar cuanto antes para recuperarlos. Las telas de estos complementos suelen ser sensibles y, transcurridos varios días, las probabilidades de salvarlos serán menores.

Qué debes saber antes de lavar gorros y gorras

Si estás un poco confuso acerca de qué puedes hacer y qué no en estos casos, lo primero es revisar las etiquetas. Seguramente tus productos viejos ya no las conservan, pero siempre puedes comprobar la información en los artículos nuevos.

En las etiquetas están los datos principales relacionados con la limpieza de los materiales usados en la elaboración del gorro o gorra. Las marcas las utilizan para facilitar el mantenimiento de las prendas a los consumidores, por lo que no debes prescindir de ellas. Suponiendo que no la halles, ponte en contacto con el fabricante o puedes recurrir a Google. Si no averiguas nada, lava todo a mano.

En algunas ocasiones te encontrarás con que la firma que está detrás del accesorio recomienda el lavado en seco y desaconseja la lavadora. Es entonces importante que hagas caso, ya que corres el riesgo de arruinar tales prendas y entonces las tendrás que tirar. Otro consejo: si constantemente lavas tus gorros o gorras de modo incorrecto, acabarán echándose a perder.

¿Cómo lavar gorras en seco?

Programar la lavadora es fácil, pero las cosas se ponen un poco más difíciles cuando las distintas marcas recomiendan lavar en seco. Mientras que para otras prendas eso básicamente significa llevarlas a la tintorería, en esas situaciones puedes hacerlo en casa.

Necesitarás algunos elementos específicos para ello, como un jabón neutro o un detergente activo, según prefieras, y un cepillo de dientes. Debes aplicar el preparado en la zona manchada y cepillar suavemente, frotando la mancha hasta que poco a poco desaparezca. Puedes repetir este paso enjuagando con abundante agua tibia entre cepillados. Para finalizar, vuelve a remojar en agua tibia.

La mejor manera de secar tus gorros o gorras es hacerlo con una toalla, absorbiendo la humedad que queda en la superficie del material. Acto seguido, tienes que dejarla en algún lugar a la sombra. Espera a que termine de secarse por su cuenta, sin acelerar el proceso. Este sitio debe estar a salvo de los rayos solares, porque al contacto con estos podría deformarse. Otra opción para que el diseño permanezca intacto es dejarte la gorra puesta hasta que se seque. No es lo más cómodo, pero evitarás que pierda las cualidades que la identifican.

Si el accesorio no tiene manchas pero aún así piensas que es el momento de lavarlo, haz lo mismo pero sin frotar en una sola zona. Pasa el cepillo ligeramente por todo el complemento y enjuaga con agua tibia. El procedimiento de secado es el que ya hemos dejado claro anteriormente.

¿Qué hacer con las gorras de lana?

Este es un material especialmente vulnerable a los químicos de las lavadoras. Resistente al uso, un mal lavado puede deteriorarlo.

Compra en las tiendas una mezcla diseñada para tratar la lana y actúa como te hemos mostrado con los demás gorros y gorras. Únicamente tienes que sustituir el jabón neutro o detergente activo por la mezcla para lana y limpiar con un cepillo de dientes.

Hay un solo detalle a tener en cuenta: puedes acelerar la limpieza de la lana si dejas el accesorio en agua fría durante un rato. Así, cuando trabajes sobre él, la mancha saldrá de forma más rápida. Respecto al secado, jamás deberías meterlo en una secadora. Estos gorros de lana, al ser más delicados, no son aptos para las máquinas de limpieza. Un sólo lavado o secado en ellas podría destrozar las telas.

Por último, los sombreros

Si eres un fanático de los sombreros y te gusta lucirlos en distintas circunstancias, podrás cuidarlos como a tus gorros y gorras. De nuevo, lo primero que tienes que hacer es consultar el etiquetado, al fabricante o Google. Si no descubres cómo lavarlo, prioriza el sentido común y opta por la alternativa menos peligrosa. Es decir, lávalo en seco con un cepillo de dientes o un cepillo de cerdas.

Hay sombreros lavables en agua y otros que no. Si puedes sumergirlo, déjalo durante 30 minutos antes de frotar el cepillo en la tela. Si no puedes sumergirlo, frota el cepillo directamente en la superficie. Normalmente, las telas no sumergibles son menos propensas a absorber las sustancias derramadas sobre ellas. No deberías tener inconvenientes para recuperar su estado original cepillándolas.

Consejos a tener en cuenta

Comprar prendas de calidad

A veces, lo barato sale caro. Por esto es preferible comprar prendas que sean de calidad para que duren en el máximo tiempo posible. Si el material no lo es, entonces se estropeará enseguida y tendrás que desecharlo y comprar otro gorro.

Cuidado con los accesorios delicados

Hay gorras de materiales realmente mucho más delicados que otros, es entonces cuando hay que tener especial cuidado. Primero, como hemos aconsejado, está bien leer las etiquetas. Y si no estamos seguros, hay que llevarlo a la tintorería para que lo puedan lavar expertos.

Cuida y mantén tus prendas

Si decides comprar un accesorio es para que te dure en el tiempo, tiene más sentido que tener ropa de usar y tirar. Y por esto hay que cuidar estos accesorios, tener cuidado, intentar no mancharlos y realizar un mantenimiento de ellos de la mejor manera.