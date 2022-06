Cinco modelos de licuadoras y batidoras para hacer batidos y gazpachos este verano

No solo están deliciosos sino que además son la bebida perfecta para el verano: están frescos, tienen una gran cantidad de vitaminas y puedes escoger los sabores de frutas o verduras que prefieras. Hablamos de los batidos de frutas, el gazpacho, el salmorejo, los zumos o los granizados que te harán feliz con la llegada del calor.

Pero claro, para que estas bebidas estén a la altura de una comida en condiciones, necesitas una herramienta adecuada para prepararlas, por eso te traemos siete modelos de licuadoras y batidoras, algunas multifunción o portátiles y otras con diferentes funciones o diseños, pero todas idóneas para triunfar en tu cocina este verano.

Batidora portátil

¿Qué comida no está mejor recién hecha? Por no hablar de los smoothies veraniegos con la fruta exprimida en el momento para mantener todas sus propiedades. Las licuadoras eléctricas con cable tradicionales no son cómodas de transportar, por eso os traemos esta de batería recargable de Topesct.

Al adquirirla también viene incluida una batería, aunque se puede cargar a través de USB o de un adaptador CA. Y no solo eso, sus seis cuchillas de acero inoxidable son tan potentes que te permitirán triturar incluso fruta o verdura congelada para tomarte el batido o el gazpacho bien fresco. Es perfecta para viajes o acampadas, ya que no necesitas electricidad y no ocupa casi espacio. Esta cuesta 23,99 euros.

Licuadora prensado en frío

Mientras las licuadoras de centrifugado utilizan cuchillas que se mueven a gran velocidad para triturar los ingredientes, las de prensado en frío como esta de Diyuto utilizan un proceso suave a baja velocidad de prensado para que se extraiga el jugo sin cortarlos ni aumentar su temperatura.

Esta tiene dos velocidades que se escogerán según la dureza de la fruta o verdura, su motor es silencioso y la estructura fácil de desmontar y limpiar. Es un producto de última tecnología de velocidad lenta que, a pesar de que sus materiales son de gran calidad y resistencia, tiene un periodo de garantía de un año en caso de que hubiera algún problema.

Lo cierto es que es un poco más cara que las convencionales, pero su precio, 99,99 euros, merece la pena gracias a su extracción de zumo con alta pureza y textura suave.

Batidora de mano con utensilios incluidos

Tomate, pimiento verde/rojo, pepino, cebolla, dientes de ajo, (pan si gustas) y aliños: esos son los ingredientes principales del gazpacho con el que triunfarás como chef en verano. Pero, para eso, necesitas entre tus herramientas está batidora, que tiene un funcionamiento tan sencillo como cualquier otra.

Pero lo que la hace diferente son sus cuatro potentes cuchillas, el motor de 1000 W, las seis velocidades de las que dispone y el botón turbo para que tu comida sea más delicada. Y, por si fuera poco, el pack incluye la batidora de varillas de acero inoxidable, un batidor de huevos, una taza de medición de 600 ml y otra de cortar de 500 ml.

Ah, y por las manchas no te preocupes, porque el protector contra salpicaduras mantendrá tu cocina limpia y ordenada. Pack con todo incluido de Acooqos por 49,98 euros.

Batidora de vaso rosa

Sus 230W y sus cuchillas de acero inoxidable te permiten añadir frutos secos en tus batidos para darles un toque diferente con un resultado suave y cremoso. Elige tus ingredientes, incorpóralos al vaso de la batidora y deja que ella haga el resto.

Luego solo tienes que cambiar la tapa con cuchillas por la tapa para llevar, cogerla por la asa plegable de transporte y llevarla a donde quieras: puedes colgarla en tu mochila con el asa y beber fácilmente en cualquier momento gracias a su boquilla.

Sus funciones son más que adecuadas para tus smoothies, pero lo que la hace especial es su diseño moderno, disponible en varios colores más, aunque los más llamativos son el naranja o el verde por 34,95 euros. Además, puedes adquirir también vasos de recambio en tres tonos distintos, todos libres de tóxicos. Son de Create y esta rosa está disponible por 26,95.

Licuadora con vaso grande e individual

Te presentamos el ejemplo ideal de multifunción, esta licuadora Aigostar con un tarro grande de 1.000 ml y otro pequeño de 600 que tiene también función de botella portátil. Solo tienes que elegir cuál de los dos conectar al motor de la licuadora y tu bebida estará lista de inmediato gracias a sus dos velocidades.

Además, su motor tritura fácilmente todo tipo de alimentos y sirve asimismo para picar hielo si deseas hacer granizados este verano. Su usabilidad y limpieza son sencillas y sencillas, ya que tanto la jarra como la botella se desmontan fácilmente y están fabricadas de Tritán, un resistente material apto para lavavajillas. Si estás en busca de algo así, ¡aprovecha! Esta tiene un 31% de descuento, por 36,99 euros.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

