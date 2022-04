Cinco objetos decorativos que pueden alegrar el ambiente de tu casa

Muchas personas tenemos casas y hogares con ambientes minimalistas, en los que brilla por la ausencia cualquier objeto decorativo o artístico. Entre las razones que explican que nos abstengamos de la adquisición de objetos artísticos, está la idea de que suelen ser caros, y cuando no lo son, carecen de valor real y de calidad.

No obstante esto no es siempre cierto, y buscando bien se pueden encontrar diversas piezas de buen gusto que no necesariamente tienen que excederse en precio, y que hablan más de nuestra sensibilidad y cultura que de nuestro poder adquisitivo, que no tiene porque marcar la pauta de nuestra distinción.

En base a esto, y como hoy es el día mundial del arte, te recomendamos cinco objetos que perfectamente podrían encajar en la decoración de tu casa si quieres aumentar el acerbo artístico de la misma.

Perro con Globo de Jeff koons

En bellos colores, con matriz de resina y pintado con. pinturas metálicas aptas para seres. humanos, estas esculturas imitan a perros realizados con globos, con clara inspiración en el diseño concebido por el artista estadounidense Jeff Koons para sus baloon dogs.

Agave Planta de Hierro

Se trata de una escultura ideal para jardines, pero también para interiores, realizada a base de planchas de hierro pintadas y barnizadas para darles protección ante la oxidación. Es un elegante objeto que mide 35 cm y cabe bien en muchos rincones.

Escultura de Pared de Metal 'Ventanas desconocidas'

Con unas dimensiones de 82 x 116 x 5.5 cm, este entramado de metal con cuadros abstracos multicolor ya nos exige algo más de presupuesto, pero considerando su tamaño,, es ideal para paredes blancas donde pueda lucir con buena perspectiva.

Tripopolis Estatuilla de Astronauta

Se trata de pequeñas figuras de porcelana de modernos austronautas de estilo muy space age, movimiento decorativo propio de los años 70. También tienen reminiscencias de dibujos de cómic. Por su tamaño, 36 x 16 cm, resultan ideales para mesas bajas esquineras y de salón.

KARE 32261 Figura decorativa Cat

Impresionante pantera de fibra de vidrio con collar de brillantes en postura de acecho y caza con unas dimensiones de 91 x 20 x 21 cm. Perfecta tanto para mesas bajas de salón como para presidir cómodas.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

