Cinco teles recomendadas y en oferta para Navidad

Reconozcámoslo: la sexta ola nos ha explosionado por sorpresa y su onda expansiva nos ha dejado bastante aturdidos; ahora muchos y muchas de nosotras, con las navidades pendientes de una PCR, el cochinillo y los langostinos rebosando en el congelador, a la espera de saber si ningún miembro de la familia está infectado, y las vacaciones de enero casi seguro suspendidas por cierre del país de destino, no nos queda otra que resignarnos.

Tal como se dice en la película Acorralado: "Eso que usted llama infierno, él [en este caso no John Rambo sino ómicron] lo llama hogar": pasaremos, con una alta probabilidad, las navidades confinados, o semi encerrados, al ritmo de contagios que vamos. Por lo tanto, lo mejor es asumir la realidad y anticiparse al virus.

Pero, ¿cómo? Muy sencillo, haciéndonos con el mejor material tecnológico posible para defendernos el hastío, la desidia y la estulticia. Las largas horas se pueden hacer más soportables con un buen televisor para conectar con nuestras plataformas favoritas y ver las series que nos gustan.

En este artículo te ofrecemos cinco televisores recomendados y rebajados para vencer una "navidad ómicron".

Xiaomi Smart TV P1 50 Pulgadas

Xiaomi apuesta por Android TV en sus televisores y una app nativa de Netflix. Esto los convierte en una opción muy interesante para los que buscan una TV para tener en la habitación y utilizar de vez en cuando.

Eso sí: sus modelos no tienen grandes resultados. Aunque Xiaomi asegura que sus televisores tienen HDR, estos no son capaces de reproducirlo correctamente, por lo que activarlo no va a suponer ningún cambio con el SDR (el habitual).

Ahora bien, si lo que buscamos es un televisor grande a muy buen precio, el Xiaomi P1 es una buena oportunidad con acceso a Netflix, Prime Video y otras plataformas. Es además compatible con Google Assitant y Alexa para órdenes de voz y presenta conectividad wifi, bluetooth y tres entradas HDMMI, así como dos puertos USB. Perfecto para los no muy exigentes.

TD Systems K32DLX11HS

A un tiro de piedra de 2022 puede que muchos de nosotros reclamemos un televisor 4K barato para combatir la "Navidad ómicron". La TD Systems K32 puede que sea nuestra solución. En rebaja respecto a su precio original nos encontramos frente a un monitor LED con resolución 4K y tecnología HDR.

Además, cuenta con el sistema operativo de Android TV 9.0, por lo que dispone de un Chromecast incrustado. Esto supone que podemos duplicar la pantalla de nuestro móvil o enviar contenidos directamente. Es un formato pequeño, es cierto, pero perfecto para estudios, dormitorios e incluso salones donde el tamaño nos importe.

Samsung 4K UHD 2021 55AU8005

Si vamos a lo grande y queremos una marca con garantía pero con precios ventajosos, Samsung puede que tenga lo que necesitamos. Cuenta con este smart TV de 55 pulgadas con resolución Crystal UHD, procesador Crystal UHD, HDR10+ y Alexa Integrada.

Ganaremos también en espacio gracias a su diseño extraplano, que permite colocarlo en cualquier espacio. Además, se coordina con la aplicación de móvil Tap View, por la que podemos conectar el móvil al televisor con un simple toque para duplicar su pantalla de manera automática y disfrutar del contenido en grande.

Samsung QLED 4K 2021 55Q74A

Si queremos apostar por el modelo QLED de Samsung, que es su tecnología alternativa, a los OLED, este modelo es una buena recomendación tanto para disfrutar de tus series como para videojuegos, y además se combina perfectamente con tu móvil, permitiéndote realizar y recibir videollamadas a toda pantalla.

LG 43UP8000-ALEXA 2021

Se trata de un smart TV 4K HDR de 43 pulgadas con procesador de sonido AI Sound & Virtual Surround, que ofrece sonido envolvente 360º. Se trata de otro televisor con buena calidad, ideal tanto para ver la televisión y las plataformas de series y películas como para videojugar.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

