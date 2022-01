Probamos Floor One S3 Series, el robot fregona inteligente de Tineco

La compañía china Shenzhen Tian You Intelligence Co., Ltd es la propietaria de la marca de aspiradores y fregonas inteligentes Tineco. En el caso de estas últimas, no son las primeras que se han lanzado al mercado ya que Vorwerk -la marca propietaria de Termomix- tiene su aspirador Kobold -que probamos en su día-, capaz también de hacer las funciones de una fregona inteligente. También Cecotec presenta en su último modelo de aspirador escoba esta función, y también está presente en algunos modelos de Rowenta.

Cómo funciona el Floor One S3 Series

Floor One S3 Series es el modelo más y mejor adaptado a la función específica del fregado automático, desplazando la función de aspiradora a un plano meramente coadyuvante, al facilitar la eliminación de partículas ligeras -textiles, polvo, pelos, etc.- para que el fregado sea eficiente. De hecho, no puede aspirar partículas de cierto grosor o volumen que aspira un aspirador normal.

No obstante, esta especialización le permite simplificar mucho las tareas de fregado, al contemplar tanto la carga de agua con jabón como la capacidad de aspirar y recoger el agua sucia, en el interior de su cuerpo.

Es decir, solo tenemos que cargar agua con disolvente -Tineco ofrece uno de su marca paro presumiblemente podemos usar un friega suelos comercial siempre que no sea demasiado espumoso- en el depósito del agua limpia y procurar vaciar el depósito del agua sucia cuando se llene.

Dicha agua es la que la fregona aspira tras pasarla con un rodillo por el suelo, procedente del depósito del agua con jabón. El sistema hace que nos limitemos a pasar el robot como si fuera un aspirador y esperar a que la pátina que dejamos se seque, cosa que hace con bastante velocidad. El resultado es eficiente.

Experiencia de uso

El aparato es potente y tiene una fuerte tracción que nos obliga a frenarlo en ocasiones, algo que puede resultar un impedimento a personas que no tengan excesiva fuerza. También es pesado, pero su uso en este sentido no se hace complicado salvo si lo tenemos que levantar, algo innecesario generalmente.

Se tiene solo de pie en posición de apagado al empujar hacia adelante el cuerpo del roto sobre la base del cepillo y esta posición también sirve para ponerlo en pausa. En cuanto a la autonomía, hemos comprobado que en una superficie cercana los 100 m2 solo gasta un 55% de la batería y hubo que recargar el depósito del agua limpia una vez, vaciando el de la sucia, que retuvo numerosas impurezas. El tiempo de uso en este caso fue de 18 minutos y 20 segundos. La autonomia. anunciada está entre los 25 y los 300 minutos.

El robot se ha mostrado efectivo frente a manchas secas y densas, casi sólidas, de salsas, así como también en manchas de café, infusiones, vino, etc. No obstante, cada persona tiene su nivel de exigencia, y aunque el resultado general puede dejar satisfecha a la mayoría, conviene acostumbrarse al uso de este aparato para aprender a sacarle el mayor partido en cualquier circunstancia.

Por su parte, el Floor One S3 Series ofrece un modo de aspirado "Automat" y otro "Maximun", este último para manchas muy difíciles. También permite una limpieza solo con agua o bien con agua y jabón.

Facilidad de limpieza

Un apartado muy importante en este tipo de aparatos es la limpieza de los filtros, los depósitos, el cepillo-mopa inferior, etc., ya que si no es fácil y efectiva, a la larga el resultado del fregado será deficiente.

En este caso, tanto el depósito de agua sucia como los filtros que contiene, así como el cepillo, se pueden desmontar y lavar con facilidad bajo el grifo, para reponernos una vez estén totalmente secos.

A este respecto, el Floor One S3 Series viene con un juego de cepillo y filtros de repuesto para cuando ya no se puedan limpiar bien. También incorpora diversos instrumentos para eliminar hilos, pelos, etc., que se puedan enredar en el cepillo. Finalmente, el propio aparato permite realizar una autolimpieza interna con solo apretar un botón.

Facilidad de manejo

Ya hemos comentado que el manejo físico del aparato es sencillo, si bien conviene tener cierta firmeza de brazo para controlarlo. Otro aspecto es el de tener cuidado de ir pisando el rastro húmedo que deja el robot, por lo que no se puede hacer un manejo similar al de un aspirador, sino que debemos planificar la ruta para siempre dejar una vía de escape a nuestros pies.

En cuando al panel informativo, que se sitúa en la parte superior del robot, es bastante claro y sencillo, ofreciendo información de la autonomía restante de la batería, así como de la potencia de aspirado empleada, de si el tanque de agua limpia está vacío o el de agua sucia lleno. También de si el sensor de suciedad está demasiado sucio o no.

Adicionalmente, una voz nos avisa desde el robot de todas las alertas arriba explicadas, lo que puede resultar algo molesto pero sin duda es muy útil, pues no vemos cómo están los depósitos mientras aspiramos.

Para terminar, el único punto negativo es la conectividad wifi, que es complicada de configurar y finalmente ofrece una aplicación de móvil muy pobre en funcionalidades de control.

Otros modelos similares

Tineco iFloor3

Es la versión más sencilla del Floor One S3 Series, sin un panel LCD tan informativo y sin conectividad wifi que de poco sirve. Tal vez, teniendo en cuenta que cuesta 100 euros menos, merezca la pena esta alternativa.

AlfaBot T36

Se trata de otro modelo similar a los anteriores, pero con el depósito de agua sucia en la parte posterior. Aspira pequeñas partículas, pelos, salsas, comida de bebé etc., y tiene un panel LCD algo más sencillo, pero su precio puede convencer. a muchos, al igual que las opiniones favorables que obtiene.

