Consejos para sacar buenas fotografías con tu móvil

Desde hace algunos años, uno de los puntos más importantes a la hora de escoger móvil es la cámara que lleve. El objetivo es sacar buenas fotografías con tu móvil. Y, aunque algunos puedan pensar lo contrario, esto no supone que las imágenes que saquemos sean peores que si utilizáramos una cámara.

Los móviles con mejor cámara de 2020 para presumir este 2021

Saber más

La realidad es que los móviles se han convertido en la cámara más vendida y la más utilizada, y se pueden obtener resultados realmente buenos. Pero como todo, hace falta un poco de empeño para lograr esas fotografías perfectas para nuestro álbum, red social o para nuestra privacidad. Son muchos, y muy fáciles, los errores que cometemos, sobre todo con el móvil.

Errores comunes a evitar

Hay algunos "males endémicos" a la fotografía móvil en los que muchos de nosotros caemos sin darnos cuenta. Por eso, repasamos cuáles creemos que son los principales fallos:

1. Fotos inclinadas.

Un clásico es inclinar la cámara para que la fotografía se vea torcida. Si este enfoque no se hace con un motivo claro -como crear un efecto visual en una calle muy vertical-, perderemos información y ganaremos ruido visual.

Lo mejor es tratar de buscar líneas rectas horizontales para crear "suelos". Muchas veces basta con fijarnos en las propias líneas del paisaje (horizonte) o de la ciudad (bajos de coches o aceras).

2. Contraluz.

¿A quién no le gusta reflejar el precioso atardecer que tiene a la espalda? No es raro que nos saquemos fotografías con el ocaso de fondo y que finalmente no se vea absolutamente nada. Y es que las fotografías a contraluz son complicadas. Normalmente resulta o que el cielo queda quemado -blanco, sin colores-, o que la persona aparece completamente negra.

Una solución puede ser activar el HDR y el flash (aunque sea de día), para relajar este efecto. Otra es evaluar las condiciones de luz. A veces, cuando hablamos de una puesta de sol bonita, es mejor dejar el atardecer como protagonista absoluto.

3. El flash, el último recurso.

Sobre todo en fotografía nocturna, cuando estamos cenando con amigos, podemos recurrir al flash del móvil que tiene la cámara. Este, en la mayoría de situaciones, provoca que se note la iluminación artificial y que haya detalles (como los famosos ojos rojos) que estropeen la imagen.

Lo más recomendable es tenerlo desactivado y utilizar otros elementos para iluminar la situación. Estos pueden ser los móviles de tus amigos, linternas o incluso aprovechar farolas o focos de la ciudad.

4. Cuantas más aplicaciones, mejor.

Algunas personas utilizan tres o cuatro aplicaciones para sacar, y editar, sus fotografías. En la actualidad, la mayoría de apps "de serie" que traen los móviles son bastante completas y hacen menos necesario el uso de otras externas.

Aun así, no está de más tener una o dos aplicaciones más que te gusten. Esto no significa, en ningún caso, tener cinco, seis o siete apps, ya que no solo alargarás el proceso, sino que muchas veces no utilizarás más de dos.

5. El zoom.

Hay que evitarlo a toda costa. Aunque algunos móviles ya cuentan con zoom óptico (o híbrido), la mayoría de los terminales cuenta con un zoom digital. Esto significa, básicamente, que al utilizarlo no se acerca la imagen, sino que se recorta. Hay que evitar utilizar el zoom digital, ya que quita mucha calidad a la fotografía (salvo algunos modelos).

6. No moverte.

Otro de los errores más comunes es que, al ver algo que queremos fotografiar, anclamos los pies en el suelo. ¡Hay que acercarse, moverse! Cuanto más cerca estemos de la situación, mejor la fotografiaremos. Por eso, no hay que tener miedo a correr un poco o a acercarnos a aquello que queremos fotografiar -siempre y cuando no estemos poniendo en peligro ni a nosotros mismos ni a nadie-.

7. No usar el ISO.

El ISO, en resumidas cuentas, es un valor que aporta ganancia a la fotografía. Es decir, cuanto más ISO, "más luz" tendrá la foto. Este es un apaño que, aunque útil, hay que tener muy en cuenta, ya que puede estropear un fotografía.

La mayoría de cámaras móvil viene con el ISO en automático; si podemos ponerlo en manual y jugar con él para ver exactamente qué es, ganaremos mucha calidad en nuestras fotografías.

Consejos útiles para sacar fotografías

Después de repasar los errores más comunes y tratar de evitarlos, ¿cómo sacamos fotografías realmente buenas con nuestro móvil? Aquí te damos algunos consejos:

1. Limpia la lente.

Aunque obvio, a muchos se nos olvida limpiar de vez en cuando las lentes del móvil. Al estar siempre en nuestra mano o encima de diversas superficies, es realmente fácil que se ensucie. Por eso, es recomendable que una vez a la semana la limpiemos con una gamuza o, si no tenemos, una camiseta o trapo de algodón suave. Es importante no frotar con fuerza, para evitar rayar la lente.

2. Aprende nociones básicas.

Sobre todo si nos atrae la fotografía, es buena idea informarse más acerca de los conceptos básicos: apertura (‘F’, cuanto más baja sea, más luz permite captar), velocidad de obturación (cuánto tarda en sacar la fotografía), ISO, etc. Hay otros conceptos, como la distancia focal -el zoom de un objetivo-, que en la cámara de un móvil apenas tiene valor.

3. Conoce el móvil.

Otra obviedad: hay que revisar bien qué ofrece nuestro móvil. No solo en lo que respecta a los valores antes mencionados (como la apertura) o el tamaño del sensor, sino también en, por ejemplo, qué cámaras tiene.

La mayoría de terminales ya no se limitan a una cámara frontal y otra trasera, sino que cuentan con un equipo variado. Si nuestro móvil tiene tres cámaras traseras: una "normal", otra angular y un teleobjetivo; entonces tendremos que aprovecharlas para, por ejemplo, evitar utilizar el zoom.

También es importante "jugar" con la app de la cámara. Probar el modo manual, el zoom, la proporción, el balance de blancos, los modos y un largo etcétera. De esta manera, aprenderemos qué tiene y qué no nuestra cámara.

4. Activa la cuadrícula.

Muchas veces sacamos las fotografías "a lo loco", pero es buena idea tratar de buscar una composición concreta o, al menos, pensarte un poco las fotos. Una buena manera es activar la cuadrícula de la cámara del móvil. Esto ayuda a visualizar dónde podemos situar la silueta de una persona o a qué altura colocar el horizonte.

5. El centro no siempre es bonito.

Aunque para algunas situaciones pueda quedar estético, colocar en el centro aquello que fotografiamos no siempre resulta la mejor alternativa. Lo más habitual es tratar de colocar aquello que queremos fotografiar, como una persona, hacia uno de los laterales -siguiendo la cuadrícula-.

6. Buscar simetrías.

Una fotografía muy bonita, y que siempre funciona, es aquella que es simétrica o juega con la simetría para crear efectos visuales. Muchas ciudades y pueblos tienen zonas donde es fácil crear estos efectos.

7. Busca perspectivas.

Como dijimos antes: muévete. Muchas veces tendemos a sacar las fotografías frontalmente, pero no hay que tener miedo a cambiar de lugar y buscar perspectivas.

8. Acércate.

Hay que evitar quedarse lejos de la acción o del protagonista de nuestra fotografía, ya que entonces podemos crear mucho ruido a su alrededor. Lo mejor es siempre acercarse lo máximo posible a aquello que queremos retratar.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines