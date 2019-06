12 libros imprescindibles que te deberían acompañar a lo largo de este verano

Quienes amamos leer echamos muchas veces en falta el tiempo necesario para poder absorber los libros al ritmo que nos gustaría. O ser capaces de leernos tres a la vez. Por eso recibimos con alegría la llegada del verano, de las vacaciones, de la jornada partida o, en definitiva, del tiempo libre para poder disfrutar del hobby que nos transporta a otros universos.

Porque tanto si vamos a la playa de vacaciones como si nos conformamos con la piscina o una terracita después de trabajar, la lectura nos permite desconectar y engancharnos a otras historias fuera de nuestra rutina. Eso por no hablar de lo amenas que se hacen las esperas y las filas en aeropuertos, estaciones, etc. Y como sabemos que es arduo elegir el libro o el género adecuado entre los miles de ejemplares que nos aturden al entrar en una librería, de la mano de El Corte Inglés te facilitamos una selección de aquellos que no pueden faltar en tu maleta o mesilla. Además, si quieres más ideas y consejos para un verano perfecto, aquí encontrarás información actualizada todas las semanas.

Este thriller psicológico con toques románticos es el nuevo éxito de Javier Castillo, capaz de vender 350.000 ejemplares de su bilogía El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor, sin desgastar ni un ápice su maestría para el suspense. Cómo este autor logra hilar una desaparición actual, la de Miranda Huff, con la de una mujer hace tres décadas; cómo define a los personajes con todos sus miedos, rencores, venganzas, etc.; cómo consigue atrapar en la lectura desde el principio para llegar a descubrir el misterio con ansiedad.

Y, por cierto, el final es de esos de giro inesperado, gracias a la capacidad narrativa y los recursos literarios de este superventas patrio.

Si llevas un tiempo pensando en cambiar tus hábitos alimenticios para empezar a llevar una dieta saludable, sin duda tu opción para este verano es este superventas de Carlos Ríos. Ríos es el creador del movimiento realfooding, un estilo de vida que aboga por comer alimentos saludables y evitar los ultraprocesados.

El autor defiende el derecho a una buena alimentación para la población y para ello ofrece en su obra consejos prácticos, trucos y recetas fáciles y rápidas.

Si algo se puede decir de Albert Espinosa es que ha conseguido seducir a millones de lectores desde su primer libro y su película 4ª planta por la sensibilización que fomenta hacia personas y colectivos que no tienen la vida tan sencilla como la mayoría.

Parece que su objetivo vital es difundir valores en los que cree porque construirán una sociedad mejor. Y en ese sentido es curioso que esta sencilla novela nos sitúe en una sociedad futurista donde los humanos se mezclan con robots que desarrollan sentimientos entre ellos.

La serie del momento encuentra también su eco en la literatura a través de obras como Voces de Chernóbil. En ella, la escritora bielorrusa y Premio Nobel de Literatura 2015, Alexievich Svetlana, da voz a aquellas personas que sobrevivieron al mayor desastre nuclear de la historia y que fueron silenciadas y olvidadas por su propio gobierno.

Disponible en formato tapa dura y también en bolsillo.

El género romántico es el segundo más vendido de España, con decenas de novedades mensuales que complican mucho la elección. Pero si hay una autora que lleva años entre las más vendidas, esa es Megan Maxwell, una ama de casa que descubrió la fórmula idónea para enganchar a millones de lectores sin repetirse. La prueba de ellos es esta novela que, más que en una historia de amor, se centra en cómo viven las mujeres las decepciones y frustraciones del desamor y, cuando se juntan, son capaces de reponerse, reinventarse y pasarte al otro lado, empoderadas, para no depender de una pareja ni preocuparse por los sentimientos y dedicarse a ser ellas mismas.

El club de Cabronas sin fronteras te dará la bienvenida y te hará reír, sobre todo si acabas de pasar por una ruptura sentimental.

La particularidad de este libro es que reconstruye la historia de España, a través de sus columnas «Patente de corso» publicadas en XL Semanal. A nadie se le escapa el dominio de Reverte con la ironía, el sarcasmo y esa capacidad de hacerte pensar que él está en posesión de la verdad absoluta y tú no tienes ni idea.

No pasa nada, su cultura excepcional, sobre todo en temas históricos, y sus análisis de la realidad merecen ser reflexionados para entender, en sus 91 capítulos, un poco más de los sucesivos siglos de historia de este país.

La última novela de Isabel Allende, es una novela a la altura de esta escritora latinoamericana que nos enamoró a todos con el realismo mágico de La casa de los espíritus y ha seguido creando obras de diferentes estilos, algunas de ellas autobiográficas, como Paula. En esta algo de eso hay también, dado que está basada en la realidad del exilio de los españoles que huyeron durante la Guerra Civil a Chile y se integraron allá hasta que el presidente Salvador Allende, su padre, fue derrocado.

La escritora, por tanto, conoce la historia de primera mano y la cuenta a través de una pareja catalana que sube a bordo del buque fletado en 1939 por el poeta Pablo Neruda para salvar a unos 2.000 refugiados españoles. El propio título del libro es un guiño al Premio Nobel chileno, pues llamaba a su país “ese pétalo de mar y nieve”.

Este título supone la reinvención de Camilla Läckberg, que, a pesar de vender 23 millones de ejemplares en más de 60 países con bestsellers como Los crímenes de Fjällbacka, ha apostado por salir de su zona de confort e ir mucho más allá de su fórmula de novela de intriga para meterse en un thriller de suspense psicológico y sensual con una protagonista dotada de una personalidad que atrae el lector como si la estuviera viendo.

Para la autora, Faye ha sido su mayor reto, algo que tenía pendiente desde hacía tiempo para darle un giro a su carrera literaria pero no le surgía con naturalidad. La protagonista, tiene visos de convertirse en la musa de los siguientes libros de la escritora, porque le ha permitido explorar en la sororidad femenina frente al abuso y la sumisión.

Candela es la segunda novela en solitario de Juan del Val y con ella se ha llevado el Premio Primavera de Novela de este año, más que nada por su fiel descripción de la vida cotidiana en un bar de barrio cualquiera de nuestro país, de esos en los que todos hemos estado y vivido el ambiente de confianza entre los clientes y los propietarios, en este caso, las tres generaciones de abuela, madre e hija de 40 años. Esta última es Candela, la protagonista, que probablemente no tiene una vida envidiable para nadie, pero logra ser feliz con mucho optimismo, aceptación de las circunstancias y un sentido del humor que inunda la novela y la hace ligera y fresca para el verano. Acabarás queriendo a Candela.

Mister es la nueva apuesta de la exitosa E.L. James, la escritora que le dio un vuelco comercial al género erótico con su trilogía super bestseller Cincuenta sombras. Después de exprimir al límite el personaje de Grey, la autora apuesta ahora por Maxim Trevelyan, un joven atractivo y de buena familia británica. El protagonista se topa con Alessia, que le va a resultar de todo menos fácil. Entre sus secretos, sus misterios y sus emociones encontradas, ambos luchan contra el deseo que se profesan, aunque la ración de erotismo es bastante menor que en la trilogía citada anteriormente.

Esta edición exclusiva para El Corte Inglés viene acompañada del libro Grandes figuras del espionaje durante La Segunda Guerra Mundial, un gran complemento para esta novela en la que Mark Sullivan se inspira en el testimonio de un héroe real que encarnará su protagonista, Pino Lella.

De Milán es este joven al que sus pudientes padres quieren salvar enviándolo a un colegio-monasterio en los Alpes y, a continuación, a un cómodo puesto en el bando de los alemanes. Pero su naturaleza justiciera le lleva a convertirse en una especie de espía y salvador de los judíos condenados por los nazis, entre ellos, su amada Anna, que es la que le sirve de estímulo para seguir adelante con su particular misión.

Eslava Galán es un experto en escribir para escépticos, que no deja de ser un reto porque suelen ser lectores bastante exigentes con lo que les van a contar. Sin embargo, no se ha arredrado ante una temática tan polémica como la conquista de América, con todos los defensores y detractores a ambos lados del Atlántico de lo que allí acaeció.

A caballo entre el ensayo bien documentado y la novela que le permite establecer diálogos entre personajes históricos y otros ficcionados, en este tomo podemos contemplar una nueva versión fidedigna de los entresijos, contradicciones, pactos, traiciones y todas esas turbulencias típicamente humanas que se dieron en las relaciones bilaterales entre conquistadores y conquistados, colonizadores y colonizados, en torno a 1550. Una interesante manera de “revivir” una historia que nunca vivimos para juzgar con conocimiento de causa.