Vuelvo a mi interrogante del 19 de enero

¿Será posible renovar alguna vez el Consejo General del Poder Judicial? Era el título de la entrada de este blog, correspondiente al 19 de enero de 2022. En él anticipaba el escenario previsible para la renovación, mejor dicho, no renovación del CGPJ a lo largo de la legislatura.

Poco después de que se publicara esa entrada, se produjo la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del PP y se vaticinó que con dicha sustitución se alcanzaría un pacto para la renovación del CGPJ. El vaticinio estuvo a punto de hacerse realidad. Se produjeron negociaciones, se llegó a acuerdos y todo parecía conducir a la renovación. Pero en el momento decisivo, Alberto Núñez Feijóo se comportó exactamente igual que lo había hecho Pablo Casado y el CGPJ sigue sin renovar.

No dispongo de más información que la que transmiten los medios de comunicación. Me temo que, por lo que respecta a la elección de los miembros del CGPJ, no hay más información que esa. No resulta verosímil que el presidente del Gobierno y el del PP hayan mantenido alguna reunión secreta para tratar del tema y hayan alcanzado algún tipo de acuerdo.

El tiempo no se detiene, y cuanto más se aproxime la fecha de las elecciones municipales y autonómicas primero y de las generales después, más difícil resultará que se ratifique la renovación que ya está pactada. Porque la renovación está pactada y la ratificación, como ha dicho el ministro Félix Bolaños, es una cuestión de “segundos”. Es de suponer que todos los nombres que figuraban en la negociación entre Esteban González Pons y Félix Bolaños habían sido contactados y habían manifestado su conformidad a que su nombre figurara entre los elegidos. Y es de suponer también que en ese terreno no se han producido cambios.

Todo sigue igual que como ha estado desde hace más de cuatro años. Si el PP quiere, se desbloquea mañana. Si no quiere, no se desbloqueará nunca.

Y este 'nunca' es ya una amenaza ominosa que pesa sobre el sistema constitucional español. El CGPJ es un órgano constitucional en el sentido más fuerte del término. No es un órgano simplemente mencionado en la Constitución, sino definido en la Constitución y desarrollado en una Ley Orgánica. Es un órgano clave en la arquitectura constitucional del Estado, ya que de él depende nada más y nada menos que el gobierno del Poder Judicial. Él mismo no es un órgano judicial, pero sin su concurso no puede operar ordenadamente dicho poder.

Si los resultados de las próximas elecciones generales se asemejan más a los que se han venido produciendo desde 2015 y no a los que se produjeron desde 1979 a 2011, desde el día de la celebración de las elecciones generales (previsiblemente en enero de 2024), hasta el momento de constitución de las Cortes y la investidura del Presidente del Gobierno pasarán varios meses. Si no hay que repetir las elecciones, como ha ocurrido en dos ocasiones desde 2015.

En el mejor de los casos la renovación no se produciría antes de que hayan pasado 15 o 16 meses a partir de hoy. Habrían transcurrido casi seis años desde que los miembros del CGPJ agotaron su mandato. Seis años al margen del principio de legitimidad democrática que únicamente puede transmitir las Cortes Generales porque es el único órgano constitucional que “representa al pueblo español” (art. 66.1 CE).

Si la degradación del CGPJ es hoy la que es, ¿cuál no será dentro de año y medio? ¿Qué desgaste no se habrá producido en el ejercicio de la función jurisdiccional por los miles de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial como consecuencia de la parálisis de su órgano de Gobierno?

¿Qué ocurrirá si el PP no consigue la presidencia del Gobierno? ¿Continuará con el bloqueo? ¿Y que ocurrirá si la consigue? ¿Pueden los demás partidos aceptar que un órgano clave en la arquitectura constitucional solo se renueve cuando el PP gobierna?

En la situación actual no creo que haya otra salida que la dimisión en bloque de todos los miembros del CGPJ. Y si no es posible, que dimitan, al menos, todos aquellos que no fueron propuestos por el PP. Para que pueda surtir algún efecto, la dimisión debería producirse de manera inmediata. Cuanto más tiempo se mantenga el CGPJ en su actual composición, más avanzará la degradación del órgano, haciendo imposible su supervivencia.