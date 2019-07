América Latina tiene grandes novelas que reflejan su barbarie, dice Vargas Llosa

América Latina ha producido buenas novelas, pero que serían "un síntoma de su barbarie", entre las cuales eligió a personajes extravagantes como a sus dictadores, afirmó este sábado el premio Nobel Mario Vargas Llosa durante una mesa redonda en la 24 Feria Internacional del Libro de Lima.

Vargas Llosa afirmó que en América Latina "la anormalidad es nuestra normalidad", durante un coloquio con el nicaragüense Sergio Ramírez sobre "Los paraísos narrativos de América Latina".

"En America Latina hemos producido buenas novelas, pero sería un síntoma de nuestra barbarie, de un continente que se resiste a la civilización", agregó el literato, nacido en la ciudad peruana de Arequipa.

Ramírez apuntó que en este continente se desarrolló "la novela del dictador que siempre está buscando figuras extravagantes, como (el dominicano Rafael) Trujillo, que no solo era general, sino generalísimo", en referencia a "La fiesta del chivo" escrita por Vargas Llosa sobre el dictador dominicano.

A su vez, Vargas Llosa preguntó al abarrotado auditorio de la feria "¿qué país en el mundo tiene a sus cinco presidentes últimos todos ladrones?", en alusión a Perú, y agregó que "eso debería producir grandes novelas".

"¿Qué sería preferible para el Perú: no tener presidentes ladrones, sino presidentes honestos, honrados, como los suizos que no saben ni siquiera quién es el presidente de Suiza, y no producir novelas buenas?, eso sería realmente trágico para nosotros", expresó.

Vargas Llosa criticó también la "mediocridad horrible de dictadores como (el venezolano Nicolás) Maduro", que en su opinión ha traído "este cataclismo en Venezuela que no se ha visto en América Latina".

Para el autor de "La guerra del fin del mundo", "estos dictadores mediocrizados" representan "una época que se cierra" en la región porque "son excéntricos a la realidad de América Latina".

El exvicepresidente nicaragüense comentó que América Latina era el destino de las utopías, como El Dorado o la fuente de la eterna juventud, así como del marxismo que atrajo a los jóvenes europeos en una época.

Vargas Llosa agregó que los primeros europeos, españoles, portugueses, quedan deslumbrados con "un continente tan rico, donde todo les parece posible" y que los llevó a materializar en la realidad "todos los mitos".

La Feria Internacional del Libro de Lima está dedicada este año a homenajear la trayectoria del premio Nobel peruano y ha organizado una serie de actos y presentaciones con Vargas Llosa que han atraído a gran cantidad de lectores y admiradores del novelista.