Jancis Robinson: "El problema del vino en España son los jóvenes"

"El problema del vino en España son los jóvenes, que no sienten entusiasmo", según una de las mayores expertas del sector en el mundo, Jancis Robinson, que ha presentado este martes su libro "Experto en vino en 24 horas", dirigido a los que "les gusta el vino, pero se sienten ignorantes cuando van a comprar uno".

La crítica británica destaca que este interés sí está presente en los jóvenes de China, "que apunta a ser el mercado más grande a nivel mundial, desbancando a Estados Unidos", y también señala un cambio necesario en las bodegas españolas: "Deben ser accesibles, no hablar con jerga técnica, no ser esnobs, que todo el mundo pueda apreciar el vino".

En el manual "Experto en vino en 24 horas" reúne todos los consejos básicos para aquellos interesados en adentrarse en el universo vinícola, desde las diferencias entre el tinto, el blanco y el rosado hasta todo el vocabulario necesario para entender y apreciar lo que considera la bebida más "deliciosa, estimulante y variada".

El libro, publicado por Planeta Gastro, incluye también una leyenda para interpretar las etiquetas, un glosario de términos a utilizar a la hora de catar un vino, las variedades de uvas que existen e incluso habla de precios y de cuánto debemos estar dispuestos a pagar.

La periodista, con una amplia trayectoria en la literatura sobre esta temática gracias a obras como "The World Atlas of Wine", ha creado un libro que promete que en 24 horas el lector puede sentirse experto en vinos "y centrarse en disfrutarlo, que es lo que importa".

La iniciativa partió de su hija Rose Lander que, pese a no ser una gran conocedora del vino, quiso escribir una guía de conceptos básicos sobre el vino que había aprendido de su madre para sus amigos veinteañeros, idea que Jancis Robinson recuperó para adentrarse en una obra distinta a su producción anterior, al no estar dirigida a conocedores del tema.

Cuando se decidió a redactarlo, buscó inspiración en el libro "Experto en vino en un fin de semana", del neerlandés Hubrecht Dujker, aunque con estructura propia.

"Aunque mi hija revisase el libro y quitase todo lo que le sonase pomposo, no está dirigido solo a jóvenes, porque también hay adultos que no saben sobre vinos, y nunca es tarde para que aprendan", asegura la crítica, primera mujer del mundo ajena al sector que consiguió el prestigioso título de Master of Wine.

La periodista, consejera de vinos para la bodega de la reina de Inglaterra Isabel II, ha presentado también una copa de vino creada en colaboración con el diseñador Richard Brendon, concebida "para facilitarle la vida al consumidor porque es una única copa para todo tipo de vinos, con un diseño clásico, pero funcional".