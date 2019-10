Peter Handke, un Nobel austríaco enamorado de España

El escritor austríaco Peter Handke, que ha sido galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2019, tiene una gran relación con España y en varias ocasiones ha recordado los muchos vínculos y recuerdos que le unen con los paisajes, la cultura y la literatura de este país.

Una vinculación que se pone de manifiesto en la existencia de un libro precisamente titulado "Handke y España", de Cecilia Dreymuller, de Alianza Editorial, donde ha publicado mucha de su literatura y en cuya colección de libro de bolsillo hay una "Biblioteca Handke".

Doctor "honoris causa" por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) desde mayo de 2017, Handke habla algo de español y pronunció en castellano su discurso de agradecimiento al recibir el doctorado, en el que recordó sus estancias en España y el poso que ha dejado en él la literatura de este país.

"He empezado dos o tres veces a estudiar gramática española, pero, aunque en principio las formas españolas en apariencia son fáciles, después se vuelven cual jungla, cual jungla maravillosa", confesó entonces.

En esa visita a España y durante un encuentro con periodistas, el escritor, que renunció al Premio Heine en 2006 y al Ibsen en 2016 por la polémica que creó su postura sobre la guerra de los Balcanes y su defensa de los serbios, sostuvo que el proyecto de Cataluña le daba miedo.

"He leído el periódico esta mañana y da miedo", subrayó Handke, aunque reconoció que no tenía más respuesta para este tema. "No soy un autor de la actualidad. No soy un periodista. ¿Por qué da miedo? Buena pregunta, pero no tengo respuesta".

En la obra de Peter Handke los paisajes y la literatura de España tienen una presencia como en ningún otro escritor de rango universal, según recuerda Alianza editorial, que mantiene "viva" la obra del nuevo Premio Nobel de Literatura.

En sus libros, el escritor austríaco refleja una España (real e imaginada) contemporánea y atemporal, donde la historia palpita en el paisaje de sus tierras y ciudades, y donde el visitante que explora sus espacios en largas caminatas encuentra, lejos de idealizaciones y tópicos, "una vida terrenal indevastable".

"Handke y España" habla también del eco intelectual que ha causado su obra en autores como Enrique Vila-Matas, Juan Villoro, Ray Loriga, José Luis Pardo, Miguel Morey, Ignacio Vidal-Folch y Félix Romeo.

Su primera visita a España fue en 1972, cuando asistió a una corrida en la plaza de toros de Valencia, según recordó en su discurso en Alcalá de Henares, donde relató también su estancia, 20 años más tarde, en Linares (Jaén). Allí escribió su "Ensayo sobre el cansancio". Y también rememoró sus viajes por Cuenca y sus vivencias en Soria, donde dio forma a su "Ensayo sobre el jukebox".

La geografía española también aparece reflejada en sus obras "La pérdida de la imagen", "Por la sierra de Gredos" o "Los hermosos días de Aranjuez", localidad que le concedió en 2017 el título de Visitante Ilustre.

Desde Cervantes y Machado hasta "Las moradas", de Santa Teresa, y "Claros del bosque", de María Zambrano, hay muchas obras de la literatura española que han marcado a este autor.

Su última obra publicada en España, el pasado abril, es "Ensayo sobre el loco de las setas", una serie de cinco "ensayos" que ha venido publicando desde 1989 y en los que desarrolla nuevos caminos en el campo de la creación literaria, en unos textos que combinan el recuerdo, la autobiografía y la reflexión.

Además de en Alianza, Peter Handke ha publicado varios libros en la editorial Alfaguara , como "La tarde de un escritor", "El miedo del portero al penalty", "El momento de la sensación verdadera" o "El juego de las preguntas".

