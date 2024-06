“No hay ninguna razón para que las bibliotecas no desempeñen un papel en la ecología de la era digital”

A muchos lectores les sonará St Andrews por el famoso torneo veraniego de golf en el circuito de la ciudad, uno de los campos más antiguos del mundo. Pero no es la única cosa añeja que atesora esta pintoresca población escocesa del condado de Fife, al norte de Edimburgo. Cuenta con algo todavía más fascinante y valioso: la Universidad de St Andrews, la más antigua de Escocia y la tercera más antigua del mundo de habla inglesa. Y además es pública.

En ella habitan y trabajan Andrew Pettegree y Arthur der Weduwen, los dos eruditos de la bibliografía que han escrito la monumental obra Bibliotecas. Una historia frágil, editada en España por Capitán Swing. No es una obra fácil de leer a pesar de que al principio resulte apetitosa de abordar. El motivo es la gran cantidad de información de detalle que aporta, lo cual la sitúa a un paso de la publicación académica.

No obstante, si se es apasionado de la historia de Europa, la obra resulta sumamente entretenida y reveladora, especialmente si se presenta obsesión por la sucesión de desencuentros y guerras que han conformado la biografía del continente en los últimos milenios, pues las bibliotecas, y por ende el conocimiento, han tendido a ser una de sus principales víctimas. Y así y todo, la historia de las bibliotecas deviene también la historia de los progresos de la humanidad, de las civilizaciones y los avances sociales, médicos o espirituales.

Hay quien ha dicho que esta obra es muy superior a El infinito en un junco de Irene Vallejo, lo cual es una comparación tan odiosa como injusta, pues los objetivos de ambas obras son distintos, como también lo son las herramientas que cada obra emplea para comunicarnos el milagro del libro como soporte del conocimiento.

Un ejemplo es la densidad narrativa que Vallejo dedica a la formación de la biblioteca de Alejandría. Pettegree y der Weduwen resumen el acontecimiento con menos páginas y, no obstante, nos dan un dato revelador y valioso: es muy probable que el fin de la mítica institución no fuera su destrucción por mano humana sino todo lo contrario: la falta de aplicación de dicha mano... en su conservación.

“La suposición histórica siempre ha sido que una biblioteca tan extraordinaria tendría un final trágico”, explican los autores para, a continuación desvelar que la verdad probablemente sea mucho más mundana: “el hecho de que todos sus rollos fueran copiados en papiro, un soporte frágil y muy susceptible al fuego o la humedad, jugó muy en su contra”. Es decir que probablemente la biblioteca simplemente se desmoronó.

“En climas cálidos habría sido necesario volver a copiar los rollos aproximadamente cada sesenta años y dada la escala de la colección de Alejandría, esta era una tarea imposible”, remachan en contestación a una de las preguntas formuladas por correo electrónico para la entrevista.

¿Cómo surgió la idea de esta historia de las bibliotecas?

Nosotros dos ya habíamos escrito una historia de la cultura del libro en la República Holandesa del siglo XVII. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo importante que ha sido el coleccionismo privado de libros a lo largo de la historia como sustento de la industria gráfica. Y sin embargo, las bibliotecas privadas rara vez han sido destacadas por si mismas en las obras hasta la fecha escritas sobre la historia de los libros. Es así que decidimos corregir este sesgo.

En la obra no queda del todo claro cuándo podemos decir que apareció la primera biblioteca pública, al parecer hubo distintos grados de apertura de estas colecciones.

En el mundo clásico y la era de los manuscritos, los hombres ricos que los poseían solo permitían el acceso a los mismos a unos pocos favorecidos, generalmente poetas o eruditos. Aún así, no podemos considerar esas bibliotecas como públicas en un sentido real. Asimismo, en los primeros siglos después de la invención de la imprenta, cuando los libros se estaban volviendo más baratos y más disponibles, la mayoría de ellos fueron a parar a colecciones privadas.

Tal vez los primeros intentos más o menos dignos de llamarse así se dieron cuando los filántropos intentaron donar sus colecciones a su ciudad natal, a su localidad o su parroquia, pero la cruda realidad estos libros rara vez se usaban. Sólo en el siglo XIX, con el comienzo una educación y alfabetización casi universales, las bibliotecas públicas adquirieron protagonismo social. En general y hasta tiempos muy recientes, la historia de la bibliofilia es en cierto modo la historia del fracaso en la creación de una red de bibliotecas públicas.

En general y hasta tiempos muy recientes, la historia de la bibliofilia es la historia del fracaso en la creación de una red de bibliotecas públicas

Al parecer en la Roma imperial, en la Edad Media o el Renacimiento, los libros eran más una pieza de prestigio y valor artístico que de conocimiento...

Cuando los libros eran muy caros, ciertamente eran valorados como símbolos de estatus. De hecho, hay pruebas de que a los grandes coleccionistas les molestó bastante la llegada de la imprenta, ya que esto permitió que se publicaran muchas más obras y animaron a sus conciudadanos a coleccionar libros: era más difícil impresionar a tus amigos ricos con una colección de un centenar de libros si tu propio médico o abogado poseía casi tantos.

Paradójicamente, fue sólo en la época de la imprenta, cuando los libros se volvieron omnipresentes, que los viejos textos escritos a mano comenzaron a ser verdaderamente valorados por la erudición que contenían. La mayoría de los eruditos extranjeros que acudieron a la Biblioteca Bodleiana de Oxford en el en el siglo XVII, por ejemplo, empezaron a leer manuscritos en lugar de libros impresos.

También sorprende en su obra la pervivencia que tuvo el latín en la industria editorial hasta bien entrado el siglo XVII. ¿Cuándo empiezan a consolidarse los libros en lenguas distintas al latín?

En el siglo XV, según el Catálogo Universal de Títulos Breves, el estudio más completo de los primeros siglos de libros impresos, 21.920 de los 32.010 libros impresos identificados estaban en latín (68%). Doscientos años después, de 1651 a 1700, la producción impresa se había ampliado exponencialmente a 681.214 ediciones conocidas. De ellos, el 26% estaba en latín.

Puedes sacar varias conclusiones de esto. Una es que los libros en lenguas vernáculas como el alemán, el francés, el italiano y el holandés habían llegado a dominar el mundo del libro. Pero lo cierto es que los libros en latín seguían constituyendo el segundo contingente más importante, con 179.720 obras, apenas superado por el alemán en el segundo lugar.

Es difícil imaginar que la Reforma Protestante hubiera florecido como lo hizo en el siglo XVI si la imprenta no hubiera sido inventada

¿Qué responsabilidad tuvo la imprenta en la difusión de la Reforma Protestante?

Es difícil imaginar que la Reforma Protestante hubiera florecido como lo hizo en el siglo XVI si la imprenta no hubiera sido inventada. El éxito de la imprenta permitió en gran medida a Martín Lutero escribir para una audiencia amplia. La avalancha de panfletos resultante fue una muy buena noticia para la industria gráfica alemana, ya que las ediciones de 500 o 1000 ejemplares podrían agotarse fácilmente en una semana.

Dicho esto, no debemos suponer que la imprenta era un monopolio protestante. En otras partes de Europa, como Francia, la Iglesia católica hizo un uso muy intenso de la imprenta para defender su visión y rechazar el desafío del protestantismo francés. De hecho, en este caso la imprenta jugó un papel muy importante a la hora de garantizar que Francia siguiera siendo un país baluarte del catolicismo.

A cuenta del nacimiento de la Reforma, el libro se extiende en cómo una forma de agresión durante las guerras de religión fue la destrucción de las bibliotecas del oponente por considerarlas herejes. Aseguran ustedes que se perdió así una ingente cantidad de obras de valor incalculable.

Los libros son, por supuesto, capital cultural, y destruir los libros de un pueblo ocupado es un puñal en el corazón de una cultura rival. Pero más que eso, los libros no son sólo víctimas de la guerra, sino sus agentes activos. En palabras del presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, “Los libros son armas en la guerra de las ideas”. Este es un tema abordado extensamente [por Andrew Peetegree] en el estudio del papel que desempeñan los libros en tiempos de guerra llamado The Book at War.

Hace falta llegar a la era industrial para ver a la clase obrera leyendo. ¿Cómo influyeron las bibliotecas públicas en los cambios de pensamiento de la era industrial?

Por ejemplo, influyeron en el acceso al pensamiento de personas que no tenían poder adquisitivo. Dicho esto, el auge de las bibliotecas públicas fue más una reacción a la era industrial que una causa. Cuando determinados ideólogos vieron a los millones de trabajadores en estas enormes nuevas ciudades industriales, decidieron que sus voces debían ser escuchadas y vieron las bibliotecas como un medio para prepararlos para sus roles de ciudadanos activos.

No obstante, esta intencionalidad formadora de las bibliotecas públicas tuvo un éxito relativo, pues proporcionaban a los cansados trabajadores libros que podrían mejorar su pensamiento y su vida en lugar de las lecturas recreativas que estos anhelaban. El resultado fue el desarrollo alternativo de otras bibliotecas comerciales, que almacenaban ficción barata y material recreativo. En realidad, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las bibliotecas públicas hicieron las paces con el romance, los thrillers y los libros de bolsillo.

Hablamos en nuestro libro de colecciones de pergaminos y manuscritos en África, India y Asia Oriental, pero estos continentes no sintieron el impacto transformador de la imprenta

El libro se centra sobre todo en el mundo europeo, tanto continental como colonial. ¿Existieron bibliotecas en la antigua África, Asia o la América precolombina?

Dondequiera que haya materiales para registrar la escritura habrá bibliotecas, pero la mayoría de ellas estará dispersa cuando muere su primer creador y no dejarán rastro probatorio. Hablamos en nuestro libro de colecciones de pergaminos y manuscritos en África, India y Asia Oriental, pero estos continentes no sintieron el impacto transformador de la imprenta con la intensidad de Europa.

Esto condujo, en consecuencia, a un gran salto adelante en términos de alfabetización en las naciones europeas, algo que no se replicó en otros lugares fuera de la masa continental europea, excepto en colonias establecidas por europeos hasta al menos el siglo XIX. Siglo, por cierto, donde la llegada de los periódicos transformó las sociedades de todo el mundo.

Y por fin la pregunta del millón: ¿cómo pueden las bibliotecas sobrevivir a la era de Internet?

En La biblioteca, una historia frágil, contamos una historia que demuestra un ciclo de creación, desarrollo, abandono y dispersión a lo largo de muchas épocas de la vida de las bibliotecas. A cada nuevo desarrollo tecnológico le sucede una montaña de profecías falsas. La gente ya ha imaginado secuencialmente que los periódicos, la radio, el cine, la televisión y ahora las tecnologías digitales darían la sentencia de muerte al libro. Y sin embargo esto no sucede.

En realidad, la razón es bastante simple: la gente cuenta la historia de la comunicación en términos de desarrollo secuencial, mientras que es acumulativo. La gente abraza lo que le gusta de lo nuevo sin abandonar lo viejo. No hay ninguna razón por la que las bibliotecas no deban desempeñar un papel en esa compleja ecología. Que las bibliotecas públicas sigan desempeñando el mismo papel en el siglo XXI variará geográficamente y dependerá en gran medida de si logran adaptarse a las demandas de las nuevas generaciones de lectores.