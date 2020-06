"La aventura de los Balbuena" fusiona "Los Futbolísimos" y "Los Forasteros"

Roberto Santiago, autor de la saga infantil "Los Futbolísimos" y "Los Forasteros", presentará mañana en un encuentro digital con más de 3.000 niños "La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol", el primer cruce de literatura infantil que tendrá como protagonistas a los personajes de estas dos sagas.

Según ha informado este martes la editorial SM, esta nueva aventura de Santiago llegará a las librerías el 17 de junio, pero antes el autor mantendrá un encuentro digital mañana y el 10 de junio con más de 3.000 niños de toda España a través de conferencias escolares telemáticas.

En "La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol" Santiago ha juntado sus dos exitosas colecciones de aventuras y será durante estos encuentros donde desvelará qué hay detrás de las aventuras que más les enganchan, de dónde surge la creatividad, y cómo escribe las historias que han convertido a nueve niños y niñas que juegan al fútbol y resuelven misterios en un fenómeno literario con más de tres millones de ejemplares vendidos en España.

Según declaraciones de Santiago facilitadas por SM, lo que más ha echado en falta en este confinamiento ha sido el "contacto directo con los lectores" por lo que "aprovechará" estos encuentros para hablar de su nuevo libro y para "descubrir algunos secretos".

"Lo que más me gusta de estos encuentros es que los propios niños me pregunten, me den ideas, me hagan sugerencias para otros libros, y eso es lo que más me enriquece como escritor", explica Santiago.