El mundo de la cultura y la política despide a José Luis Cuerda: "Todos somos contingentes, pero tú eres necesario"

La muerte de José Luis Cuerda no solo significa el adiós de unos de los cineastas más célebres del séptimo arte español. También el de alguien cuya huella permanecerá marcada para siempre a través de cintas como La lengua de las mariposas, Total o Amanece que no es poco, considerada una obra cumbre de la comedia surrealista española. De hecho, hasta con su propio culto: una asociación constituida en 2013 de los autodenominados como 'amanecistas'.

El mundo de la cultura, por tanto, lamenta la pérdida de uno de sus grandes referentes que ha estado nutriendo a nuestro de cine a nuestro país prácticamente casi hasta el final de sus días con Tiempo después, película estrenada justo un año después de su fallecimiento.

"Adiós José Luís Cuerda. Un honor haber remado con amigos para que hicieras tu última peli. No eras mayor. Eras un gigante y nosotros aprendimos de ti. Otra cosa es que sepamos aplicarlo. Te recordaré siempre", ha lamentado Andreu Buenafuente en Twitter. El cómico fue responsable de crear el grupo La turba junto a Edu Galán, Berto Romero y Arturo Valls para producir Tiempo después, secuela espiritual de Amanece que no es poco.

Además, el actor Carlos Areces, que trabajó con Cuerda en Tiempo después, destaca el humor surrealista del cineasta: "Fue un paso más allá que Berlanga. Era abanderado de un surrealismo casi más próximo a Monty Python que a lo que solía hacerse en España", señala a eldiario.es.

Areces, uno de los miembros de aquella cantera de cómicos surgida en torno la programa televisivo Muchachada Nui, reconoce su impronta: "Siempre nos hemos considerado discípulos suyos". "Afabilidad, capacidad de disfrute en el trabajo"… Estos son los rasgos que este actor destaca de Cuerda contrastan con la fama de tipo duro en los rodajes: "Era más gruñón que otra cosa. Me siento muy afortunado de haber podido trabajar con él y además en Tiempo después una peli tan suya".

Pero quizá uno de los cineastas actuales en los que más ha influido Cuerda sea Alejandro Amenábar, para quien fue prácticamente un padre cinematográfico. "Comí con él hace un par de semanas, ya estaba muy malito pero era sorprendente que dentro de su dolencia y drama era capaz de manifestar humor y retranca", ha señalado a Efe el director de Mientras dure la guerra. "Creo que por eso es por lo que será recordado. Amanece, que no es poco, Total o Así en la tierra como en el cielo son una sublimación del absurdo con lo que creo que muchas personas se identificaban", agregó.

Despedimos al maestro manchego José Luis Cuerda. "Perdemos a un cineasta libre, rebelde, inconformista y radical. Sin su obra no se entiende nuestra historia más reciente", ha manifestado el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso

Mientras tanto, desde el lado institucional, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso ha lamentado en un comunicado la pérdida del cineasta por ser "una referencia esencial de nuestro cine más reciente". "Cuerda ha creado y contribuido a crear un puñado de títulos esenciales de nuestra cinematografía. Hasta el punto de que sin su obra no se entiende nuestra historia más reciente", ha añadido.

También se han sumado a las condolencias desde la Filmoteca Española, archivo donde sus cintas han sido repuestos en más de una ocasión: "Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de José Luis Cuerda. Enviamos nuestro pésame a los familiares y amigos de este gran cineasta, figura imprescindible de nuestro cine en los últimos 40 años".

Todos somos contingentes, pero tu has sido necesario.



"Todos somos contingentes, pero tú has sido necesario. Buen viaje, José Luis Cuerda, Premio Feroz de Honor 2019", han recordado desde la cuenta de los Premios Feroz, los galardones cinematográficos otorgados por la prensa que precisamente homenajearon al cineasta por su larga trayectoria.

No solo las grandes galas de premios le recuerdan. También grandes festivales como el de San Sebastián tienen palabras para el realizador: "Adiós al maestro y 'necesario' José Luis Cuerda. Todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y amigos".

También desde la política

La noticia de la muerte de Cuerda tampoco ha pasado desapercibida en el ámbito de la política. "El cine español no se entiende sin José Luis Cuerda. Con su particular mirada, su humor surrealista y una especial forma de emocionarnos se hizo imprescindible, mucho más que necesario. Triste noticia la muerte de alguien que nos ha hecho más felices, más libres", ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta personal de Twitter.

José Luís Cuerda ha sido un gigante del cine español y un maestro para varias generaciones. Te echaremos de menos y acompañaremos a nuestr@s hij@s mientras disfrutan de La lengua de las mariposas o Amanece que no es poco. ¡Hasta siempre!

Por otro lado, Pablo Iglesias ha recogido unas palabras del cineasta durante una entrevista en su programa, LaTuerka: "Se me está muriendo divinamente... De los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo... Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar", ha citado el vicepresidente para luego añadir: "Hasta siempre maestro".

Irene Montero, ministra de Igualdad, también se se ha sumado a las despedidas: "José Luís Cuerda ha sido un gigante del cine español y un maestro para varias generaciones. Te echaremos de menos y acompañaremos a nuestr@s hij@s mientras disfrutan de La lengua de las mariposas o Amanece que no es poco. ¡Hasta siempre!".

"Nos deja José Luís Cuerda, pero permanecen en nuestra memoria todas esas historias, risas y enseñanzas que nos dieron su cine. Descansa en paz, genio", ha mencionado por su parte Íñigo Errejón, diputado de Más País en el Congreso.

A pesar de todos los testimonios recogidos, estos son simplemente una pequeña muestra de todo lo que el autor de Amanece que no es poco deja tras de sí. Quizá, las palabras más recurrentes para homenajearle sean las de su propia filmografía: "Todos somos contingentes, pero tú eres necesario".