Muere José Luis Cuerda, director de 'Amanece que no es poco', a los 72 años

José Luis Cuerda (Albacete, 1947), uno de los realizadores más célebres del cine español, ha fallecido este martes en su casa a los 72 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.

En su filmografía destacan títulos como El bosque animado, La lengua de las mariposas o Los girasoles ciegos. Otras, como Total y Así en el cielo como en la tierra cuentan con su propia legión de fans como fenómeno culto. En 2019 estrenó Tiempo después, secuela de su película más célebre: Amanece que no es poco, y adaptación de su libro homónimo.

Cuerda es el ganador de cinco premios Goya: uno a Mejor película por El bosque animado (1988), dos como guionista, por la adaptación de La lengua de las mariposas (2000) y por la de Los girasoles ciegos (2008), y otros dos como productor de Alejandro Amenábar (Tesis, en 1996, y Los otros, en 2001).

Director, productor y guionista nacido en Albacete en 1947, inició su carrera audiovisual en TVE, donde realizó más de quinientos reportajes y documentales. Etapa en la que dirige Cultura 2, programa de divulgación. Debuta en la dirección de actores en 1977 con El túnel, una adaptación para televisión de la novela de Ernesto Sábato.

Entre 1985 y 1987 fue profesor de Realización Cinematográfica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. No llegó a la gran pantalla hasta el 1982 con el largometraje Pares y nones. Entre muchos otros reconocimientos, en 1999 recibió un Goya al Mejor Guion y el Premio Ondas por La lengua de las mariposas.

En 1992 participó con La marrana en la Sección Oficial fuera de concurso en la 37 Semana, y ha sido un asiduo invitado en la sección Spanish Cinema, donde se han mostrado cuatro de sus películas, además de participar con sus filmes en ciclos como el de Manuel Alexandre, Rafael Alonso, José Nieto y el de diseñadores de vestuario del cine español.

En 2009 recibió el Goya al Mejor Guion Adaptado (compartido con Rafael Azcona) por Los girasoles ciegos, que fue elegida para representar a España en los Oscar.

Amanece que no es poco, considerada una obra cumbre de la comedia surrealista española, cuenta hasta con su propio culto: los llamados 'Amanecistas', asociación constituida en 2013, dedicada a promover la difusión de la película y del resto de la obra de José Luis Cuerda.

En 2019, el cineasta ofreció sus últimas entrevistas de promoción por la película Tiempo después. En ellas, a colación de la temática de la cinta, Cuerda se mostró pesimista de cara al futuro y precisamente con el paso del tiempo, aunque siempre en su habitual tono jocoso.

"Yo no soy historiador ni sociólogo. Pero puedo hablar por aproximación: el futuro pinta negro porque está en manos de seres humanos. Y los seres humanos son frágiles y quebradizos. Y algunos, además, canallas", confesó entonces. "Ojo, tampoco soy profeta, eh? Aunque antes, con la barba que llevaba, lo pareciese", bromeaba entre los periodistas, "lo que ocurre es que el paso del tiempo es demoledor. En todos los aspectos. ¡Os lo digo yo, mamones, que tengo 71 años!".

Ese mismo año, también publicó una suerte de biografía a modo de fábula titulada Memorias fritas (Pepitas de Calabaza), en la que siendo fiel a la máxima de Voltaire —"la mejor manera de resultar aburrido es contarlo todo"—, José Luis Cuerda hizo una panorámica de lo que ha sido y era su vida a los 71 años.

"La vida tiene que abarcar fantasías, descabellos, risotadas incomprensibles que contrapesen los cilicios mentales, los palos en las costillas del sano raciocinio y las mentiras activas que imponen quienes tienen en sus manos la interpretación oficial de la realidad, sin que nadie les haya encargado tal tarea. He dicho... Y que el resultado de un buen polvo siempre es prodigioso. Digo también", escribió en ella.

Memorias fritas era la versión larga de las píldoras que el director fue regalando en su Twitter desde 2012, cuando se abrió una cuenta que hasta ahora contaba con casi 153.000 seguidores. Ahí, Cuerda hacía un repaso de muchas de las facetas de su vida, de sus apetencias y estímulos en el terreno de la creación. Hilarantes por momentos, sabias, emotivas y elocuentes en otros, pero siempre aderezadas con mucho humor.

También era habitual leer reflexiones políticas en su espacio personal. Aunque por motivos de salud en los últimos años había dejado de estar activo, durante la segunda legislatura del PP fue especialmente duro en redes con la gestión de Mariano Rajoy.

"¡Nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario!", le gritaban los albaceteños al alcalde en Amanece que no es poco. Hoy el fervor se traslada a las redes, aunque con mayor pesar que en el clásico de José Luis Cuerda, para despedir a un director necesario para entender la cultura y la política de un país "surrualista".

