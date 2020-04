Odiseas juveniles, lagartos y surrealismo: nueve películas imprescindibles del D'A Film Festival Online

El Festival de Cine de Málaga, se canceló el pasado mes de marzo. Por supuesto no es el único: el South by South West, el Festival Internacional de Cine de Praga y el de Tesalónica... todos se han visto afectados por el coronavirus.

Ahora sabemos que los principales festivales de cine del mundo tenían un as en la manga para combatir su cancelación o retraso indefinido. Se llama We Are One: A Global Film Festival. Un festival organizado por Tribeca que unirá la programación de Cannes, Berlín, Venecia y San Sebastián y se podrá ver en YouTube.

Pero antes que todos ellos, el festival de cine de autor D'A Film Festival Barcelona, no dudó en apostar por la ventana digital. El certamen, que llevaba celebrándose ininterrumpidamente en la ciudad condal desde 2011, celebrará esta edición online en la plataforma Filmin del 30 de abril al 10 de mayo. Es decir, que ni se ha cancelado, ni se ha aplazado: se celebra cuando tenía que celebrarse pero muda la piel.

Con todo, no se permite renunciar a nada de lo que la ha convertido en una de las citas del cine de autor e independiente más punteras de todo el país: siguen apostando por una programación arriesgada, para un público exigente. Rescatamos unas pocas joyas de una selección de 44 largometrajes y 19 cortometrajes que podrán verse en Filmin.

Nevia, de Nunzia De Stefano

Apadrinada por Matteo Garrone —director de fenómenos como Gomorra, pero también de rarezas fascinantes como El cuento de los cuentos—, Nevia es la ópera prima de Nunzia De Stefano.

Se trata de un drama juvenil que sigue los pasos de la joven del título, una adolescente de 17 años que ha crecido con su abuela en un pueblo pobre de Italia llamado Ponticelli. Cuando un circo monta su carpa cerca de su hogar, la joven, rebelde por naturaleza, se pregunta si acaso alguno de sus talento tiene cabida allí. Compite en la sección Talents del festival, ganó el Premio Lizzani de la Semana Internacional de la Crítica en Venecia, y se podrá ver aquí.

Un blanco, blanco día, de Hlynur Pálmason

En una remota ciudad islandesa, un antiguo jefe de policía sospecha que su esposa tuvo una aventura antes de fallecer en un accidente. Y sospecha también, que la persona con la que tuvo el affaire puede tener algo que ver con la dramática forma en la que terminó su vida. Todo, intuiciones sin pruebas que le llevarán hasta el límite.

El realizador islandés Hlynur Pálmason, autor de la particular Winter Brothers, vuelve con un original thriller nórdico alejado de clichés. La película, que tiene ya en su haber galardones de los festivales de Cannes, Turín, Transilvania y Rotterdam, se estrena en la sección Talents y se podrá ver aquí.

La reina de los lagartos, de Burnin' Percebes

La reina de los lagartos es una historia de amor, aunque también es una extraña aventura de ciencia ficción e incluso se diría que una comedia absurda. Es todo lo que podría ser una película del inclasificable dúo de cineastas catalán Burnin' Percebes, formado por Fernando Martínez y Juan González.

En esta ocasión se atreven con una cinta rodada íntegramente en Super8 a toma única, con un pequeñísimo equipo de producción y en tan solo 10 días. Ganadora del VII Premio Rizoma del festival internacional madrileño, compite en la sección Un impulso colectivo 2020 del D'A y se podrá ver aquí.

Abou Leila, de Amin Sidi-Boumédine

Ambientada en la Argelia de 1994, en plena guerra civil, y al comienzo de unos años de plomo que se cobraron cerca de 200.000 víctimas, dos amigos de la infancia cruzan el desierto en busca del famoso Abou Leila, un peligroso terrorista.

Amin Sidi-Boumédiène firma un drama psicológico que reflexiona sobre la violencia y sus repercusiones. Causó sensación en la Semana de la Crítica de Cannes, y se hizo con el premio a Mejor película de la sección Nuevas Olas en Sevilla. En el D'A Film Festival se podrá ver dentro de la sección Talents, aquí.

Amor Fou, de Jessica Hausner

El poeta, dramaturgo y novelista alemán Heinrich von Kleist se quitó la vida en 1811. Este relato nos traslada al Berlín del siglo XIX para especular qué pasó durante sus últimos días de vida, en los que intentó convencer a su prima para realizar un suicidio colectivo, al tiempo que una joven con una enfermedad incurable creyó que se liberaría a través de la muerte.

Inclasificable joya de Jessica Hausner, realizadora a la que se le rinde digno tributo en esta edición del festival, que le dedica una completa retrospectiva, este film se pudo ver en el Cannes de 2014. Se trata de una de las más alabadas obras de la realizadora austríaca, de cuya carrera el D'A rescata también Lovely Rita (2001), Hotel (2004), Lourdes (2009), Little Joe (2019), y la videoinstalación artística Toast. Puedes descubrirlas aquí.

The Twentieth Century, de Matthew Rankin

William Lyon Mackenzie King fue un abogado y político canadiense que desempeñó una labor clave en la historia del país como Primer Ministro entre 1921 y 1926. Pero esta película, más que un biopic sobre su figura, es una reimaginación de la historia del siglo XX a través de los años de formación de King. Una locura a medio camino entre David Lynch y John Waters.

Se trata del primer largometraje de Matthew Rankin, cineasta experimental que cuenta con una cáustica carrera como cortometrajista, con títulos como The TeslaWorld Light (2017) y La caída mortal de Mynarski (2014) premiados en festivales de todo el mundo. Esta cinta compite en la sección Transicions y se podrá ver aquí.

Ni oblit, ni perdó, de Jordi Boquet Claramunt

Guillem Agulló fue asesinado por un grupo de nazis el 11 de abril de 1993 en Montanejos. Este cortometraje de ficción recupera su figura, para que no caiga en el olvido, narrando el drama de una familia que lucha por mantener intacta la memoria de su hijo asesinado.

Este cortometraje, financiado mediante micromecenazgo, es el debut de Jordi Boquet Claramunt junto a la ESCAC. La proyección en el D'A es su estreno mundial, y se podrá ver aquí.

Ghost Tropic, de Bas Devos

Después de todo un día de trabajo, una mujer musulmana se queda dormida en el último viaje del metro. Al despertarse, se percata de lo lejos de casa que está, de que no tiene para pagar un taxi, y de que tendrá que volver a pie. El viaje nocturno hasta su casa, sin embargo, estará lleno de sorpresas.

El realizador belga Bas Devos vuelve con uno de sus filmes más particulares, tras debutar en el largometraje con la sorprendente Violet (2014), que le valió el Gran Premio del Jurado de la sección Generation de la Berlinale. Ghost Tropic compite en la sección Transicions del D'A y se podrá ver aquí.

Los lobos, de Samuel Kishi Leopo

Dos niños de ocho y cinco años se trasladan de México a Albuquerque, a un barrio deprimido que les es ajeno y hostil. Encerrados en su nuevo hogar, aprenden a lidiar con sus miedos mientras sueñan con visitar Disneyland un día, como les prometió su madre.

Entre la The Florida Project de Sean Baker y La jaula de oro de Diego Quemada-Díez —de hecho es de los mismo productores—, este es el segundo largo de Samuel Kishi, realizador mexicano galardonado en festivales como el de Berlín y la Habana. Los lobos se podrá ver en la sección Transicions del D'A Film Festival aquí.