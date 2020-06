Los Oscar se posponen hasta el 25 de abril de 2021 por el coronavirus

La ceremonia de entrega de los Oscar se celebrará el 25 de abril de 2021 por la pandemia del coronavirus, después de que la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood haya aprobado este lunes aplazar dos meses el evento.

Los nominados en la categorías se anunciarán el 15 de marzo de 2021 y el plazo para ser candidato no se terminará en 2020, pues el cierre de cines y los atrasos de grandes estrenos han llevado a ampliarlo hasta el 28 de febrero, día en el que se iba a celebrar la gala originalmente. Asimismo, la apertura del nuevo Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles (EEUU) no abrirá sus puertas hasta el 30 de abril del próximo año.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k