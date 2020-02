'Parásitos' hace historia en unos Oscar 2020 que machacaron todas las quinielas

"Estoy listo para empezar a beber", dijo Bong Joon Ho al recoger el que pensaba que sería su último Oscar en esta 92 edición de los premios de la Academia. Después de imponerse sobre las demás películas internacionales -incluido sobre un Almodóvar que entendió que no hay dolor cuando uno se pasea glorioso por la alfombra roja de Hollywood- y haberse alzado en Mejor guion original, el director surcoreano dio por finalizado su periplo norteamericano.

Pero los tragos tuvieron que esperar, porque su labor tras las cámaras de Parásitos le ha hecho merecedor de los galardones más importantes de la noche: Mejor dirección y Mejor película. Aunque la sorpresa fue mayúscula, el aplauso también fue unánime en el patio de butacas, que llegó a vitorear a los asiáticos después de que Jane Fonda pronunciase una palabra en lugar de una cifra: 1917, la favorita junto a su director y que finalmente se tuvo que conformar con los apartados técnicos.

"Cuando era joven y estudiaba cine, había un refrán que me llegó directo al corazón y decía que 'lo más personal es lo más creativo', de nuestro genial Martin Scorsese", concedió Bong Joon Ho con su tercera estatuilla entre las manos. Hasta ese momento parecía por sus discursos que estuviera agotado del éxito. Pero, con la sorpresa, llegó la magia, y, con ella, uno de los momentos más honestos y personales de la soporífera gala.

«After winning International Feature Film, I thought I was done for the night»



— Bong Joon Ho pic.twitter.com/WWNPhLPJnZ