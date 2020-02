La poderosa túnica de Natalie Portman que rescató a las directoras que los Oscar no nominaron

"Quería reconocer a las mujeres que no han sido reconocidas por su increíble trabajo de una forma sutil", ha explicado Natalie Portman sobre la alfombra roja. Se refería a los nombres femeninos que lucían con hilo dorado en su túnica de Dior, en homenaje a todas las directoras ausentes entre los nominados a los Oscar 2020. La actriz israelí ha efectuado una doble reivindicación durante la clásica radiografía que los medios de comunicación hacen a los estilismos de las asistentes.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf